Полнолуние во Льве: почему февраль 2020 станет особенным

9 февраля нас ждет важное астрономическое событие - полнолуние во Льве.

Этот короткий период времени станет самым важным в феврале, и одним из важнейших за весь предстоящий год.

Известный астролог Сьюзан Тейлор в издании Astrofame объясняет , почему грядущее февральское полнолуние может стать переломным моментом для представителей всех знаков Зодиака.

9 февраля космические энергии будут на пике, и каждый человек получит возможность реализовать свои самые смелые амбиции, стоит лишь приложить небольшие усилия и не сидеть сложа руки.

Полная Луна 9 февраля подарит силы, способные помочь в достижении целей.

"Если вы работаете над важным проектом, обязательно сделайте все возможное в течение этого периода, если хотите добиться успеха", - отмечает Сьюзан Тейлор.

9 февраля все энергии усилятся и побудят вас признаться себе в своих ожиданиях, чувствах и переживаниях.

Грядут перемены, так как именно 9 февраля есть шанс прянть то самое, единственно правильное решение, которые в конечном итоге приведет к успеху.

Лунное событие усиливается еще и присутствием Марса в знаках Огня, а это гарантирует успех во всех делах, которые были начаты ранее в Новолуние.

Также этот период – самый удачный в году, чтобы заняться своей внешностью.

Полнолуние во Льве может также принести хорошие новости, такие как повышение в должности, удачные контракты, новые дружеские или любовные отношения.

Благодаря Луне февраль 2020 года станет отправной точкой, и впереди нас ждет успех в отношениях и реализация профессиональных амбиций.

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