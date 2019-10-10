Полнолуние в октябре 2019: на какие знаки Зодиака повлияет сильнее всего

В октябре 2019 года полнолуние можно будет наблюдать около полуночи 15 октября. В этот день некоторым знакам Зодиака придется не сладко, поскольку Луна будет иметь на них большое влияние.

Так, Ракам следует провести день в одиночестве, Овнам - посвятить себя работе, а вот Девам хорошо отдохнуть и решить давно накопившиеся задачи. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, каким знакам следует быть внимательными в полнолуние в октябре.

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Овен

Овнам в полнолуние следует внимательно относиться к своему окружению. Будьте внимательны к словам, которые говорите и к собственным мыслям. Луна может принести вам большую удачу в этот день, поэтому смело заключайте сделки и попытайтесь решить финансовые вопросы. Усердно работайте и ведите за собой свое окружение.

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Дева

Девам в полнолуние следует отдохнуть. Луна окажет свое благотворное влияние на этот знак и поможет Девам решить давно накопившиеся вопросы. Не думайте о плохом и не концентрируйте внимание на негативе, поскольку вы можете привлечь зло в свое сердце. Держите помыслы чистыми и не ругайтесь ни с кем. У вас много важных миссий впереди, поэтому не идите на поводу у своих желаний.

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Рак

На Раков полнолуние будет иметь негативное влияние. Вы будете раздражительны и злы, поэтому постарайтесь провести этот день в одиночестве, чтобы не провоцировать конфликты. Вам есть о чем подумать и вам есть чем заняться. Вам не следует иметь дело с деньгами, если вы не хотите терпеть убытки до следующего полнолуния.

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