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Полнолуние 9 февраля позволит исцелиться и стать сильнее: что нужно делать

11.4т
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В воскресенье, 9 февраля 2020 года, наступит полнолуние в знаке Льва, что откроет массу возможностей для всех жителей Земли.

Спутник вступит в фазу полной Луны утром, и пробудет в ней до поздней ночи.

Такое положение небесных тел благоприятно для организации различных мероприятий, энергичного коллективного времяпрепровождения и развлечений.

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Парапсихолог и метафизик Наталия Милагра считает, что 9 февраля идеальное время, чтобы использовать потоки энергии для исцеления собственного достоинства и душевных травм.

Открывается возможность избавиться от страхов, стать мудрее, открыть внутреннюю силу и ликвидировать препятствия на пути к целям.

Полнолуние 9 февраля позволит исцелиться и стать сильнее: что нужно делать

Для этого нужно найти внутреннее равновесие, прислушаться к своей интуиции, записывать идеи и обдумывать желания на жизнь, не забивая голову мелкими заботами.

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Но нужно быть и осторожным, поскольку Лев обостряет авантюрность и импульсивность, ввиду чего стоит отложить принятие важных решений и финансовые операции. Велик риск поссориться на эмоциях, а потому лучше избегать конфликтов с близкими и держать себя в руках.

Лучше всего направить энергию в творчество или активные виды отдыха, чтобы она не нашла выход в негативных проявлениях.

Увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему: всю систему кровообращения, давление, само сердце и аорту. Рекомендуется не предпринимать никаких манипуляций с организмом и устроить день отдыха от уборки, физической работы и тяжелых тренировок.

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Jmurko Andrey
Jmurko Andrey
Бред для полоумных. Чем полнолуние отличается от новолуния или половинулуния? Тем что на камень который кружится вокруг нашей планеты попадает меньше или больше тени от земли.
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