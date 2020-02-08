Полнолуние 9 февраля позволит исцелиться и стать сильнее: что нужно делать

В воскресенье, 9 февраля 2020 года, наступит полнолуние в знаке Льва, что откроет массу возможностей для всех жителей Земли.

Спутник вступит в фазу полной Луны утром, и пробудет в ней до поздней ночи.

Такое положение небесных тел благоприятно для организации различных мероприятий, энергичного коллективного времяпрепровождения и развлечений.

Парапсихолог и метафизик Наталия Милагра считает, что 9 февраля идеальное время, чтобы использовать потоки энергии для исцеления собственного достоинства и душевных травм.

Открывается возможность избавиться от страхов, стать мудрее, открыть внутреннюю силу и ликвидировать препятствия на пути к целям.

Для этого нужно найти внутреннее равновесие, прислушаться к своей интуиции, записывать идеи и обдумывать желания на жизнь, не забивая голову мелкими заботами.

Но нужно быть и осторожным, поскольку Лев обостряет авантюрность и импульсивность, ввиду чего стоит отложить принятие важных решений и финансовые операции. Велик риск поссориться на эмоциях, а потому лучше избегать конфликтов с близкими и держать себя в руках.

Лучше всего направить энергию в творчество или активные виды отдыха, чтобы она не нашла выход в негативных проявлениях.

Увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему: всю систему кровообращения, давление, само сердце и аорту. Рекомендуется не предпринимать никаких манипуляций с организмом и устроить день отдыха от уборки, физической работы и тяжелых тренировок.

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