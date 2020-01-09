Лунное затмение 10 января 2020 года: каким трем знакам Зодиака будет труднее всех

10 января 2020 года над Украиной случится первое лунное затмение в новом году. Каким знакам Зодиака в пятницу придется не сладко, поскольку Луна будет иметь на них большое влияние.

Так, Тельцам следует провести день в одиночестве, Ракам - посвятить себя работе, а вот Девам хорошо отдохнуть и решить давно накопившиеся задачи. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, каким знакам следует быть внимательными в полнолуние в январе.

Тельцы

Тельцам 10 января лучше как можно более внимательно относиться к своему окружению. Будьте осторожнее со словами и людьми, с которым откровенничаете. Если есть возможность, то лучше в пятницу постарайтесь ограничить круг людей или вообще проведите день в одиночестве.

Луна может принести вам успех даже в тех сферах, о которых вы и думать не могли.

Раки

Раки в полнолуние могут почувствовать энергетическое опустошение. Возможно вас будут преследовать неведомые страхи и боязнь потерпеть неудачу. Если так случится, то лучше не переживайте и знайте, что этот период закончится сразу же после того, как луна пойдет на убыль.

Девы

На Дев полная луна будет иметь негативное влияние. Вы можете быть раздражительны и станете срываться на людей по мелочам. Кроме того, 10 января вам лучше не заключать рискованных финансовых сделок и вообще поменьше иметь дел с деньгами, если не хотите понести крупные убытки.

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