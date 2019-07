Полное солнечное затмение: появилось завораживающее видео

2 июля, в 12:22 по Тихоокеанскому времени (22:22 по Киеву) наблюдалось полное солнечное затмение.

Жителям Украины в этот раз не повезло насладиться невероятным явлением, однако мы живем в век технологий, потому это можно сделать, не отрываясь от компьютеров и мобильных телефонов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, наблюдать за солнечным затмением выпала доля жителям Южной Америки (по диагонали с Ла-Серены до Буэном-Айреса). Продолжительность составила около 4 минут.

Это одно из главных событий лета. Тень Луны достигла поверхности океана к востоку от Новой Зеландии.

.@WIRED Watch live as a total solar eclipse streaks across the sky in Chile https://t.co/woYZ0Bv2tF