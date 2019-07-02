Полное солнечное затмение: появилось завораживающее видео

2 июля, в 12:22 по Тихоокеанскому времени (22:22 по Киеву) наблюдалось полное солнечное затмение.
Жителям Украины в этот раз не повезло насладиться невероятным явлением, однако мы живем в век технологий, потому это можно сделать, не отрываясь от компьютеров и мобильных телефонов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Twitter@Jacksbaitandtac
В частности, наблюдать за солнечным затмением выпала доля жителям Южной Америки (по диагонали с Ла-Серены до Буэном-Айреса). Продолжительность составила около 4 минут.
Twitter@JdileMadlen
Это одно из главных событий лета. Тень Луны достигла поверхности океана к востоку от Новой Зеландии.
instagram/derekbarraza
instagram/derekbarraza
instagram/derekbarraza
instagram/pulsebal
.@WIRED Watch live as a total solar eclipse streaks across the sky in Chile https://t.co/woYZ0Bv2tF— TheTruthIsOutThere (@LaloperezL) 2 липня 2019 р.
Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Виктор Базилей рассказал о том, как коридор затмений – солнечное затмение 2 июля и лунное затмение 17 июля – скажется на внешнеполитических позициях Украины.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!