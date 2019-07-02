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Полное солнечное затмение: появилось завораживающее видео

2.4тЧитать материал на украинском

2 июля, в 12:22 по Тихоокеанскому времени (22:22 по Киеву) наблюдалось полное солнечное затмение.

Жителям Украины в этот раз не повезло насладиться невероятным явлением, однако мы живем в век технологий, потому это можно сделать, не отрываясь от компьютеров и мобильных телефонов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Полное солнечное затмение: появилось завораживающее видео

Twitter@Jacksbaitandtac

В частности, наблюдать за солнечным затмением выпала доля жителям Южной Америки (по диагонали с Ла-Серены до Буэном-Айреса). Продолжительность составила около 4 минут.

Полное солнечное затмение: появилось завораживающее видео

Twitter@JdileMadlen

Новости
Затмение 2 июля "сфотографирует" всех - астролог

Это одно из главных событий лета. Тень Луны достигла поверхности океана к востоку от Новой Зеландии.

Полное солнечное затмение: появилось завораживающее видео

instagram/derekbarraza

Полное солнечное затмение: появилось завораживающее видео

instagram/derekbarraza

Полное солнечное затмение: появилось завораживающее видео

instagram/derekbarraza

Полное солнечное затмение: появилось завораживающее видео

instagram/pulsebal

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Виктор Базилей рассказал о том, как коридор затмений – солнечное затмение 2 июля и лунное затмение 17 июля – скажется на внешнеполитических позициях Украины.

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