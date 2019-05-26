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Пойдут по головам: самые аморальные знаки Зодиака

12.2тЧитать материал на украинском

Эгоизм, непредсказуемость и безнравственность – главные черты, которые присущи аморальным людям. Они не воспринимают грань между "добром" и "злом", а ради собственного удовольствия и своих интересов они пойдут по головам и наступят на горло любому. Даже самому близкому человеку.

Астрологи заметили, что таких неприятных людей существенно больше среди определенных знаков Зодиака. OBOZREVATEL составил список самых аморальных знаков Зодиака.

БЛИЗНЕЦЫ

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте

Instagram

Родилась: 25 мая 1971 года

Близнецы – самый двуличный и беспринципный знак Зодиака. У представителей этого созвездия нет никаких моральных "стопов" и ограничений. Если им чего-то хочется, или что-то нужно – они с радостью и без малейшего зазрения совести пойдут по головам для того, чтобы достичь желаемого. Переступить через свое достоинство, перешагнуть через близких ради собственного "я" – всего этого можно ждать от Близнецов. Будьте осторожны с ними.

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ВЕСЫ

Ани Лорак

Ани Лорак

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Родилась: 27 сентябра 1978 года

Весы также являются эталоном притворства и лицемерия. Интересно, что ради достижения своей цели они готовы на любую пакость, но действовать будут аккуратно и тихо, за спиной близких и дорогих людей. От них можно ожидать чего угодно: измен, обмана и удара в спину. Старайтесь не переходить им дорогу.

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ВОДОЛЕЙ

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram

Родилась: 3 февраля 1982 года

Водолеи – самые коварные представители Зодиака. Улыбаясь вам в лицо, они будут строить козни. Самое страшное, что вы можете и не догадываться о том, что втайне от вас плетутся интриги. Если будет необходимо оговорить кого-то – непременно Водолеи это сделают, причем так виртуозно, что жертва потом никак не "отмоется". Когда вы не водите дружбу с представителями этого знака, вам стоит избегать их. Только подружившись с этим знаком, другие смогут чувствовать себя комфортно рядом с ними.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие знаки Зодиака самые жестокие, чтобы вы могли избежать опасности при встрече с ними.

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Тема
Астрологический прогноз
Персоны
Вера БрежневаАни ЛоракКристина Орбакайте
Тег
гороскоп 2019
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Морозова Мария
Морозова Мария
Моя искpенняя 6лагoдaрноcть томy, ктo пoказaл мне этoт cайт http://difimas.com/60ret06 Пpоcтo пpoйдя oпрoc полyчила почти пoлyгодoвyю зарплатy)) Пoльзуйтесь, покa eсть вoзможнocть=)
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