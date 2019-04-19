Плевать на вас: самые эгоистичные знаки Зодиака

Эгоизм — естественное чувство, заложенное в человека самой природой. Однако одни люди расположены к нему больше, чем другие.

OBOZREVATEL составил список самых эгоистичных знаков Зодиака.

Телец

Пенелопа Крус Фото: instagram/penelopecruzoficial

Родилась: 28 апреля 1974 года

Тельцы — короли эгоизма. В любой ситуации они будут преследовать свою выгоду и интересы. При этом людей, рожденных под этим знаком Зодиака, нельзя назвать злыми. Они проявляют это качество только потому, что точно знают, чего хотят, и идут к этой цели. Для них собственные планы важнее всего.

Стрелец

Анна Седокова Фото: instagram/annasedokova

Родилась: 16 декабря 1982 года

Для представителей этого знака не существует настроения других людей. Если они в хорошем расположение духа, то все отлично, а если им плохо, то плохо должно быть все и у всех. Также Стрельцы искренне убеждены, что кто-то должен в этой жизни любить себя, а кому-то отведена роль угождать. Ну, а делать что-то для других — это точно не про Стрельцов.

Водолей

Дженнифер Энистон Фото: viva.ua

Родилась: 11 февраля 1969 года

Водолеи рождаются лидерами, поэтому они считают, что мир принадлежит им, и все должно крутиться вокруг них. Они всегда делают все, что им нравится. Представители этого знака не знакомы с эмпатией и никогда не ставят себя в положение других. Они достаточно равнодушны в окружающим. Помимо этого Водолеи — очень импульсивны и легко вспыхивают даже без причины.

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