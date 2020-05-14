Время для творчества и отказ от алкоголя: в каких сферах мы будем активны в мае-июне

Марс - планета активных действий. До 13 мая мы использовали его стремление к оригинальным идеям, его свободный, новаторский дух. Марс в Водолее давал нам возможность активного обновления в работе и во всех важных сферах жизни.

Но уже на этой неделе из свободного, новаторского и подвижного Водолея Марс перешел в скрытый, консервативный, хаотичный знак Рыб. Марсу в Рыбах неуютно. Здесь он не может в полной степени раскрыть свой боевой характер и потенциал. Водная стихия Рыб способна погасить огонь Марса.

Как это проявляется в реальной жизни? У нас будет желание активности, но очень мало возможностей ее проявления. В профессиональных и повседневных делах нам будет не хватать воодушевления, импульса, страсти, горения. Трудно собраться, мобилизоваться для выполнения задачи, для осуществления своих намерений.

Видимо, высшая реальность хочет, чтобы мы глубже прочувствовали природу наших новых задач и целей. Активность, главным образом, будет связана с активностью чувств. Поэтому для творческой деятельности романтичный, сентиментальный Марс будет очень востребован, активно проявляя свою природу, обогащая и наполняя наше воображение, эстетические и психологические способности. В период рыбьего Марса, который продлится до 28 июня, наша активность лучше всего будет проявляться эмоционально, на внутреннем плане.

Плюсы нового характера Марса - его романтичность, острота чувств, глубокий интерес к музыке, кино и другим видам искусства, в первую очередь, классике, проницательность и интуитивность. Его минусы – идеализация, нерешительность, неустойчивая психика, обострение комплексов неполноценности. И еще очевидный большой минус: пока Марс находится в Рыбах, повышается опасность оказаться под влиянием алкогольной зависимости. Конечно, речь идет о тех из нас, кто видит возможность спрятаться от негативных жизненных обстоятельств с помощью простых, доступных и быстрых способов расслабления.

Для чего подходит период Марса в Рыбах

Для занятий музыкой

Для молитв

Для медитаций

Для изобразительного творчества

Чем опасен период Марса в Рыбах

Трудности с достижением цели

Чрезмерная чувствительность

Недостаток сил

Психическая неустойчивость

Этот же период времени будет отмечен особенностями в проявлении чувств, взаимоотношений. Подробнее читайте Астролог о любви и деньгах: что делать, чтобы не потерять их

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