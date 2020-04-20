Интересно жить на стыке эпох – можно воочию наблюдать, как постепенно отходят в прошлое приметы и особенности предыдущей эпохи и становятся всё более заметными признаки эпохи приходящей.

Религия и, в частности, христианство – одна из главных составляющих уходящей эпохи Рыб, для которой характерны такие признаки, как образность, поклонение идеалам, воспевание героизма отдельных личностей, отсутствие критического мышления, самообман, мечтательность. Это очень эмоциональная эпоха, такая же, как и сам знак Рыбы.

И христианство как религия зародилось как раз в начале этой эпохи.

Эмоциональная зависимость, потребность в руководстве сверху, подчинение господствующей в обществе идеологии, подавление инакомыслия, опора на древние, закостенелые догмы – всё это характерно для уходящей в прошлое эры Рыб и совсем не будет иметь места в наступающей эпохе Водолея, у которой впереди ещё две тысячи лет.

Водолей – это свобода. Это прорыв в науке и технике. Это оригинальность, не похожесть на других. Объединения людей в эпоху Водолея будут только добровольными (не по принуждению сверху, не под давлением общества) и направленными на решение чисто практических задач, без лишних эмоций.

Что мы уже сейчас можем видеть в нашей жизни из этой новой эпохи?

Во-первых, групповые интересы. Это, пожалуй, главная составляющая Водолея. Группы, коллективы, объединённые общим делом, одной темой, заменят в эпоху Водолея не только религию, но и привычное для нас деление территории Земли на государства.

Влияние некоторых таких групп на мировую экономику с каждым годом всё заметнее. Можно ли было себе представить ещё каких-то двести - триста лет назад, когда каждое государство являлось неприступной крепостью, охранявшей исключительно свои территории и интересы, что в будущем какая-то группка людей начнёт диктовать условия всей Земле!.. И вот мы живём в мире, где ротшильды и другие сверхбогатые люди меняют нашу жизнь по своему усмотрению.

В будущем таких групп станет больше, они начнут конкурировать между собой, и выживет тот, кто будет способен меняться в быстро меняющихся условиях. Консерваторы и ретрограды в этой борьбе потерпят поражение.

Впервые по ВСЕЙ ЗЕМЛЕ православные и католические христиане не отмечают свой религиозный праздник по устоявшимся канонам

Во-вторых, ускорение технического прогресса, о котором нет необходимости говорить подробно. Один только Интернет в купе с Илоном Маском чего стоят! И это лишь начало невероятных открытий эпохи Водолея.

Наконец, значительно большая личная свобода, которая уже становится нормой, несмотря на устоявшиеся многовековые запреты. Вспомним хотя бы недавние изменения в отношении женщин в Саудовской Аравии, когда им разрешили получить права и самостоятельно водить автомобили. Не говоря уже о свободе самовыражения в искусстве, творчестве, открытом выборе сексуальной ориентации…

Переходный период от одной эры к другой длится около ста лет. Именно нам довелось жить в этот период! Отмирание старого и зарождение нового происходит прямо на наших глазах.

И как не упомянуть здесь пусть вынужденную, но всё же символичную отмену в этом году традиционного празднования Пасхи по всему миру… Пока это только исключение из правила, продиктованное карантином, но представить себе такое ещё пару лет назад было невозможно, особенно в католических странах. Даже в советское время на месте разрушенных православных храмов коммунисты открывали клубы – то есть одну религию заменяли другой, коммунистической, ведь коммунистическая идеология была тоже своеобразной религией, со своими комиссарами, парткомами, верными ленинцами, пионерскими линейками и комсомольскими собраниями. Приблизительно так же одну религию заменяли другой и в Средние века во время захватнических войн на отвоёванных территориях.

И вот впервые по ВСЕЙ ЗЕМЛЕ православные и католические христиане не отмечают свой религиозный праздник по устоявшимся канонам.

Всё когда-то бывает впервые… Но не в последний раз!