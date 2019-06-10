Отпуск по гороскопу: как любят отдыхать знаки Зодиака

Лето уже очень близко, и пора задуматься о том, где же провести свой отпуск. Разные знаки Зодиака имеют свои индивидуальные характеристики и особенности, поэтому им подходит разный вид отдыха.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как любят отдыхать "звездные" путешественники и какие места им для этого подходят.

Фото: spmag.ru

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

Овен

Представители этого знака не любят скучать и терпеть не могут однообразия. Для них "отпуск" совсем не означает лежание на пляже, ведь они предпочитают активный, интересный и познавательный отдых. Именно по этому Овнам следует выбирать курорты с различными спортивными мероприятиями в каком-нибудь теплом месте, заняться вейкбордингом или скалолазанием.

Фото: Action-Lab

Телец

Тельцы — мечтательные интроверты, которые всегда стремятся к тишине и спокойствию. Шумные компании, вечеринки у бассейна или экстремальные развлечения — это совершенно не про них. Представители этого знака предпочитают отдыхать в красивых и культурных местах, где могут подолгу гулять по улицам исторических древних городов. Идеальный выбор отпуска для них — поехать в такие города, как Афины (Греция), Иерусалим (Израиль), Бейрут (Ливан) или другие.

Фото: shutterstock.com

Близнецы

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, очень спокойные и домашние. Поэтому и свой отпуск они могут провести сидя дома. Но временами Близнецы могут ощущать тягу к путешествиям. Для них будет очень привлекательной поездка на какой-нибудь курорт или в Париж. Главное для представителей этого знака в поездках — это наличие отеля, куда они смогут возвратиться после исследования достопримечательностей, и где будут все возможные удобства. Ведь комфорт для Близнецов жизненно необходим.

Рак

Раки обожают отдых по высшему разряду: дорогие страны, отели, лучшие рестораны, казино. Им нужны яркие впечатления, поэтому на отдыхе представителям этого знака важно наличие культурных программ. Чтобы незабываемо провести свой отпуск людям, рожденным под этим знаком Зодиака, следует отправиться в Монте-Карло (Монако), Лас-Вегас (США) или Дубай (ОАЭ).

Фото: travel365.md

Лев

Этим людям очень тяжело заставить себя по-настоящему отдохнуть. Куда бы не отправились Львы, они постоянно будут думать о работе, либо работать дистанционно. Поэтому представителям этого знака нужно поставить перед собой цель, которая отвлечет их от работы. Например, покорить самую высокую гору Украины — Говерлу, или отправиться в пеший поход к руинам майя в Мексике.

Дева

Девы любят отдыхать и мечтать, а для этих целей им подойдет пляж или домик у озера. Но бывает и такое, что представителям этого знака хочется активного отдыха. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, просто обожают много ходить и исследовать новые места. Поэтому они будут в восторге от времяпрепровождения в Барселоне (Испании), Венеции (Италии), Париже (Франции) или других городах.

Фото: extraguide.ru

Весы

Представители этого знака испытывают постоянную тягу к приключениям и поездкам. Они всегда стремятся к новым впечатлениям: увидели новую гору — нужно подняться, дошли до океана — нужно пересечь. Поэтому в отпуске им лучшего всего заняться спортивным туризмом. Например, отправиться покорять Альпы.

Скорпион

Скорпионы любят комфорт и романтику. Лучший отдых для них — это вкусная еда, приятная музыка и красивые пейзажи вокруг. Поэтому представители этого знака с удовольствием проведут время где-то на берегу моря, или же в красивом ресторане с панорамным видом на какой-то город. Например, на Париж (Францию) или же на Милан (Италию).

Стрелец

Представители этого знака предпочитают отдыхать в большой шумной компании. Их отдых должен быть активным, наполненным незабываемыми приключениями, вечеринками и яркими эмоциями. Подходящими для Стрельцов будут туристические поездки в Турцию, Испанию, Грецию или на Кипр.

Фото: ucheba.ru

Козерог

Козероги предпочитают спокойный и размеренный отдых в обществе самых близких людей. В отличие от Стрельцов, представители этого знака терпеть не могут шумные компании и вечеринки. Поэтому для них идеально подойдет отпуск в неиспорченных цивилизацией живописных местах. Звезды советуют Козерогам, например, снять домик у озера где-то в Украине и наслаждаться свежим воздухом и тишиной.

Водолей

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, предпочитают отдыхать со своей второй половинкой. Часто Водолеи проводят свой отпуск в пансионатах, санаториях или на базах отдыха. Поэтому представителям этого знака для отпуска подойдут такие страны: Египет, Швейцария, Бельгия или Кипр.

Фото: oboi-dlja-stola.ru

Рыбы

Рыбам по душе курорты, на которых имеются широкие возможности для самых разных развлечений. Для них очень важно иметь возможность посещать музеи, картинные галереи, концерты или дискотеки. Потому что именно это в отпуске их больше всего радует и вдохновляет. Удачными для представителей этого знака будут туристические поездки по таким городам: Париж (Франция), Рим (Италия) или Мадрид (Испания).

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram