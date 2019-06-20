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Осторожно, опасно для жизни! Самые агрессивные знаки Зодиака

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Иногда всем нам сложно сдержать злость по разным причинам. Но существует категория людей, для которых взвинченность и агрессия – нормальное состояние.

Так, в особенности сложно общаться с теми, кто стопроцентно уверен в своей правоте, а чтобы доказать ее, некоторые готовы пойти по головам. Нередко такие особенности характера связны с воспитанием, спецификой окружения и даже необъяснимыми фактами, среди которых также и астрологические показатели.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые агрессивные и конфликтные. От таких людей стоит держаться подальше.

Осторожно, опасно для жизни! Самые агрессивные знаки Зодиака

Рixabay

СКОРПИОН

Представители этого знака обладают твердым характером, умеют отстаивать свое мнение, при чем делают это абсолютно аргументированно. Но время от времени у них наступает какое-то помутнение рассудка, и они уже не могут контролировать свою злость. В таком состоянии им лучше не попадаться на глаза – это опасно для жизни. Гороскоп совместимости советует слабым знакам Зодиака, которые не обладают лидерскими качествами и железобетонными нервами, не пытаться строить с ними отношения – Скорпионы просто вас "сожрут".

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ОВЕН

Овны – едва не самый агрессивный знак Зодиака. Они очень упрямые и за свою правоту (даже если они на самом деле неправы) будут доказывать любой ценой. Если надо будет – они могут на вас накричать, обидеть и даже побить. Все зависит от того, насколько сильно вы наступили им на "больное место". Любовный гороскоп говорит, что с Овнами лучше не никогда не спорить, поэтому если ваш партнер принадлежит к этому знаку, у вас есть только два выхода: либо терпеть и никогда не перечить, либо постоянно ссориться. Зато Овны очень верные – и это огромный плюс.

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ВОДОЛЕЙ

Водолеи – зачастую предательски тихие, поэтому никогда не знаешь, чего именно от них ожидать. Однако если вы доведете их до состояния злости – скорее прячьтесь. Водолеи могут быть очень агрессивными, а ссора с ними обязательно продолжиться на длительное время. С Водолеями очень сложно мириться, так как этот знак Зодиака – принципиальный и неуступчивый. Вы никогда не узнаете, когда именно они на вас нападут, так что всегда старайтесь действовать осторожно.

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Тема
Астрологический прогноз
Тег
гороскоп 2019
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