Осторожно, опасно для жизни! Самые агрессивные знаки Зодиака

Иногда всем нам сложно сдержать злость по разным причинам. Но существует категория людей, для которых взвинченность и агрессия – нормальное состояние.

Так, в особенности сложно общаться с теми, кто стопроцентно уверен в своей правоте, а чтобы доказать ее, некоторые готовы пойти по головам. Нередко такие особенности характера связны с воспитанием, спецификой окружения и даже необъяснимыми фактами, среди которых также и астрологические показатели.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые агрессивные и конфликтные. От таких людей стоит держаться подальше.

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СКОРПИОН

Представители этого знака обладают твердым характером, умеют отстаивать свое мнение, при чем делают это абсолютно аргументированно. Но время от времени у них наступает какое-то помутнение рассудка, и они уже не могут контролировать свою злость. В таком состоянии им лучше не попадаться на глаза – это опасно для жизни. Гороскоп совместимости советует слабым знакам Зодиака, которые не обладают лидерскими качествами и железобетонными нервами, не пытаться строить с ними отношения – Скорпионы просто вас "сожрут".

ОВЕН

Овны – едва не самый агрессивный знак Зодиака. Они очень упрямые и за свою правоту (даже если они на самом деле неправы) будут доказывать любой ценой. Если надо будет – они могут на вас накричать, обидеть и даже побить. Все зависит от того, насколько сильно вы наступили им на "больное место". Любовный гороскоп говорит, что с Овнами лучше не никогда не спорить, поэтому если ваш партнер принадлежит к этому знаку, у вас есть только два выхода: либо терпеть и никогда не перечить, либо постоянно ссориться. Зато Овны очень верные – и это огромный плюс.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи – зачастую предательски тихие, поэтому никогда не знаешь, чего именно от них ожидать. Однако если вы доведете их до состояния злости – скорее прячьтесь. Водолеи могут быть очень агрессивными, а ссора с ними обязательно продолжиться на длительное время. С Водолеями очень сложно мириться, так как этот знак Зодиака – принципиальный и неуступчивый. Вы никогда не узнаете, когда именно они на вас нападут, так что всегда старайтесь действовать осторожно.

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