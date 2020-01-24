Остерегайтесь этих трех имен: мужчины, за которых лучше не выходить замуж

Говорят, имя многое значит в жизни человека. Так, по мнению астрологов, есть имена, которые неблагоприятно влияют на характер, а мужчины, обладающие такими именами, часто бывают ненадежны и попросту не созданы для семейной жизни.

Поэтому брак с такими мужчинами может сложиться неудачно. Что это за роковые имена, – расскажет OBOZREVATEL.

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Роман

Роман характеризуется астрологами как нерешительный мужчина, которому присущи страх принимать самостоятельные решения и зависимость от других, более сильных личностей. Поэтому будущая супруга Романа должна быть готова к тому, что ей придется самой решать ключевые проблемы в семье.

Кроме того, по мнению специалистов, Романы, которые склонны бежать от семейных трудностей, часто пытаются найти развлечение на стороне. Вероятно, с таким мужчиной будет интересно разве что какой-нибудь "железной леди", которой по душе тихий и послушный супруг под боком.

Артур

Кто знает Артуров, тот подтвердит, что часто они бывают упрямы, дико ревнивы и очень вспыльчивы. Мужчина по имени Артур склонен уважать лишь собственное мнение. Компромисс с Артуром возможен только в том случае, если его женой станет женщина с еще более сильным и упрямым характером, которая сможет укротить своевольного супруга.

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Кирилл

Кирилл характеризуется астрологами как требовательный эгоист, который полагает, что земля крутится вокруг него одного. Многие Кириллы выросли "маменькиными сыночками", которых воспитали с осознанием, что лучше них нет никого в мире. Так что, по мнению специалистов, не каждая женщина сможет ужиться с Кириллом.

Стоит отметить, что далеко не все мужчины, которые носят вышеперечисленные имена, обладают такими качествами. Поэтому делать какие-то выводы стоит лишь после того, когда вы сами узнаете человека.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какое имя мужчины, по мнению астрологов, будет для вас счастливым.

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