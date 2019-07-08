Особое 9 июля: как не испортить судьбу

Срединная точка между солнечным затмением 2 июля и лунным затмением 17 июля, которая выпадает на 9 июля, "превращает в реальность все мысли и желания".

Именно поэтому крайне важно в этот день практиковать позитивное мышление. Об этом OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Полевой цветок, иллюстрация GoldVoice.club

"Срединные точки между затмениями обладают достаточно жесткими характеристиками: всё, сказанное и задуманное, реализуется в реальной жизни", – подчеркнул он.

"Поэтому в дни серединных точек между затмениями рекомендуется генерировать позитив – и он обязательно случится. 9 июля мыслим позитивно!" – призвал Игорь Мехеда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда прокомментировал информацию о четырех астероидах, которые летят к Земле и теоретически могут стать причиной гибели планеты.

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