Особое 9 июля: как не испортить судьбу

Срединная точка между солнечным затмением 2 июля и лунным затмением 17 июля, которая выпадает на 9 июля, "превращает в реальность все мысли и желания".
Именно поэтому крайне важно в этот день практиковать позитивное мышление. Об этом OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.
Полевой цветок, иллюстрация
GoldVoice.club
"Срединные точки между затмениями обладают достаточно жесткими характеристиками: всё, сказанное и задуманное, реализуется в реальной жизни", – подчеркнул он.
"Поэтому в дни серединных точек между затмениями рекомендуется генерировать позитив – и он обязательно случится. 9 июля мыслим позитивно!" – призвал Игорь Мехеда.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда прокомментировал информацию о четырех астероидах, которые летят к Земле и теоретически могут стать причиной гибели планеты.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.