Опасное затмение 2 июля: озвучены важные рекомендации

Солнечное затмение 2 июля 2019 года несет ряд опасностей.

"В день затмения не следует подписывать никаких договоров", – рассказала в блоге OBOZREVATEL астролог Эфа Форина и поделилась другими рекомендациями.

По ее словам, в этот день "повышается опасность аварийных ситуаций, скандалов, эмоциональных срывов, неконтролируемой агрессии, неуправляемости человеческими ресурсами, обострения заболеваний, особенно сердечнососудистых".

Кроме того, люди будут особенно слабы перед лестью. "Человеку будут говорить: "какой ты хороший, какой ты классный". В какой-то момент он теряет контроль, и от него очень легко можно получить какие-то дивиденды", – предупредила астролог.

Тюльпаны, освещенные солнцем. Иллюстрация http://widefon.com

Она также порекомендовала "относиться с большой осторожностью к новым знакомствам, особенно к романтическим". "Они могут влиять на нашу жизнь как с хорошей точки зрения, так и с плохой. Опасность состоит в том, что можно не увидеть истинные мотивы своего нового знакомого (знакомой). Например, корысть или что-то подобное", – пояснила Эфа Форина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Виктор Базилей рассказал о том, как коридор затмений – солнечное затмение 2 июля и лунное затмение 17 июля – скажется на внешнеполитических позициях Украины.

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