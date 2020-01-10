Ольге – Владимир, Софии – Антон: совместимость имен для счастливого брака

Многие люди задаются вопросом: как найти вторую половинку и построить крепкий брак? Ответ помогут найти знания о совместимости мужских и женских имен, полагают эксперты.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какое имя партнера, по мнению астрологов, будет для вас счастливым.

Так, если вас зовут Алина, Анжела, Елизавета, Светлана или Юлия, скорее всего вы обладаете непростым характером из-за своей эмоциональности. Вам подойдут темпераментные мужчины с такими именами, как Александр, Владислав, Вячеслав, Дмитрий, Илья, Леонид, Руслан и Станислав.

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Девушки с именами Любовь, Людмила, Марина, Мария, Маргарита и Тамара – чувственные натуры, которые умеют влиять на сильный пол, но не злоупотребляют этим. Им подойдет такой мужчина, который будет искренне любить их и видеть насквозь, не идя на поводу. Счастье этим женщинам принесут Борис, Владимир, Дмитрий, Кирилл или Юрий.

Вера, Надежда и Екатерина умеют сдерживать эмоции и не показывать их любимому человеку. Но несмотря на это, они оптимистичны и жизнерадостны. Хороший союз их ожидает с мужчинами по имени Алексей, Борис, Валерий, Владимир, Дмитрий, Игорь, Михаил, Николай, Руслан, Станислав и Филипп.

Обладательниц имен Анастасия, Анфиса, Ксения, Софья характеризуют как женщин, привыкших жить на широкую ногу. Это эмоциональные натуры, поэтому слишком гордые и самоуверенные мужчины, такие как Петр или Михаил, – им не пара. Лучшие партнеры для них – Антон, Артем, Борис, Вадим, Виктор, Владимир, Всеволод, Игорь, Константин, Максим, Никита, Роман, Сергей.

Девушки по имени Алла, Анна, Жанна, Яна умеют глубоко чувствовать и сопереживать, они будут счастливы в паре со сдержанным партнером. Им подойдут мужчины по имени Антон, Анатолий, Алексей, Вадим, Виктор, Владимир, Игорь, Константин, Павел, Роман.

lifehacker.ru

Валентина, Галина, Евгения и Елена также считаются независимыми и целеустремленными девушками. Но в глубине души они, как и остальные, мечтают о тихом семейном счастье. Таким девушкам подойдут мужчины со стойким характером и огромным терпением. Такие как Егор, Игорь, Кирилл, Петр и Яков.

Если вас зовут Виктория, Ирина, Кира или Нина – оптимальными кандидатами для вас будут Владимир, Виктор, Георгий, Герман, Евгений или Сергей. Девушки с этими именами стремятся держать баланс между личной жизнью и работой, они выбирают равных себе мужчин, поскольку не любят подчиняться или, наоборот, быть лидером в семье.

Дарья, Наталья, Ольга и Татьяна характеризуются астрологами как капризные личности с часто меняющимся настроением. Для них подойдут смелые мужчины: Андрей, Анатолий, Антон, Владимир, Виктор, Егор, Игорь, Никита, Олег, Роман, Сергей, которые способны смягчить горячий нрав возлюбленной.

Как писал OBOZREVATEL, многие женщины делают макияж каждый день, но при этом допускают множество ошибок, которые в результате сказываются на их внешнем виде.

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