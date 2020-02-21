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Нумеролог предсказал открытие "Врат Судьбы" в феврале

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Астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал о том, что даты с большим количеством "двоек" в феврале 2020 года образуют так называемые Врата Судьбы.

По его словам, тот факт, кто все даты с 29 по 29 февраля будут содержать по 4 "двойки", указывает на числовую матрицу, которая имеет особое значение. Об этом нумеролог рассказал OBOZREVATEL.

"К числовой матрице 02022020, 12022020, 20022020, 22022020 добавляется дата 21022020. Все эти пять дат содержат четыре двойки и составляют расширенные "Врата Судьбы" – числовую матрицу 5х8", – заметил он.

Даты с "двойками" в феврале образуют "Врата Судьбы", сказал Игорь Мехеда

Даты с "двойками" в феврале образуют "Врата Судьбы", сказал Игорь Мехеда

"Но и это еще не все. Даты с 20 по 29 февраля – 10 дат – содержат также по 4 "двойки" в дате каждая. А число 10 в нумерологии означает начало нового цикла, оборот колеса Фортуны", – продолжил он.

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Таким образом, "с 1 марта 2020 начнутся новые циклы развития многих процессов на Земле. В сочетании с растущей Луной это дает шансы загаданным желаниям быстро сбыться", – пообещал астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Эфа Форина рассказала о том, что в связи с большим количеством "двоек" в дате 20 февраля 2020 года, в этот день духовные практики позволят восстановить энергетический баланс организма.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Игорь Мехеда
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