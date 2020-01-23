Новый год Крысы: какие блюда должны быть на столе

Астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал о том, что накануне празднования Нового года по китайскому календарю – года Крысы – следует сделать генеральную уборку.

На праздничном столе должны присутствовать блюда из рыбы, – пояснил он в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, празднование Нового года по китайскому календарю следует начинать в полночь с 24 на 25 января. В качестве подготовки к празднику в Китае принято развешивать красные фонари, поскольку "считается, что красный цвет приносит удачу". Подарки для родных и друзей заворачивают в красную бумагу или в красные конверты.

На Новый год Крысы на праздничном столе должны быть блюда из рыбы

В новогоднюю ночь года Крысы на праздничном столе должны быть блюда из рыбы, поскольку слово "рыба" в китайском языке созвучно со словом "избыток". "На Востоке верят, что есть рыбу - к очень большой прибыли в наступающем году", – пояснил Игорь Мехеда.

Кроме того, на стол можно поставить пельмени, рулеты, а также блюда из риса, например, рисовые лепешки, рисовую лапшу, сладкие шарики из риса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал, в какой одежде следует встречать Новый год Крысы, а также о том, чем запрещено украшать новогоднюю ёлку.

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