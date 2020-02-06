Новолуние в Рыбах: как пережить сложный период в конце февраля

23 февраля нас ожидает Новолуние в Рыбах, и это астрономическое событие повлияет на представителей всех знаков Зодиака без исключения.

В этот день важно быть более чувствительным по отношению к окружающим, и звезды будут этому способствовать.

Астролог Сьюзан Тейлор советует больше времени и сил уделить поддержке членов семьи и друзей, при этом отмечает, на что следует обратить внимание в рабочей сфере.

Влияние Меркурия

Февральское Новолуние осложняется тем, что в этот же период Меркурий находится в ретроградном состоянии (с 17 февраля до 10 марта), и сочетание этих двух факторов грозит эмоциональными перегрузками.

Хорошая новость в том, что в этот же период звезды помогут найти замысловатое решение давно накопившихся проблем. Поэтому свои силы следует сконцентрировать на рабочих проектах, а с близкими людьми проявить больше терпения и быть чуткими.

Перемены впереди

Новолуние в Рыбах будет связано не только с ретроградным Меркурием, это также будет связано с трином Марса в Козероге и Урана в Тельце. Упомянутая астральная конфигурация сподвигнет проявить смелость в работе.

Новолуние в Рыбах

С другой стороны, Марс подтолкнет к легкому восприятию знаний и умений. Поэтому не упускайте шанс узнать что-то новое, взяться за новую книгу или пойти на учебные курсы, которые давно отодвигаются на задний план.

Это Новолуние очень сильно повлияет на энергию и эмоции. Для людей творческих профессий вторая половина февраля станет самым продуктивным периодом с пиком именно 23 числа.

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