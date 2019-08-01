Новолуние в августе 2019: на какие знаки повлияет больше всего

Новолуние в августе 2019 года произойдет дважды — 1 и 30 числа. Это идеальное время, чтобы перезагрузиться и поставить новые грандиозные цели. Однако на некоторые знаки Зодиака это невероятное явление окажет негативное воздействие.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, на кого новолуние, которое пройдет 1 августа в 06 часов 11 минут, повлияет больше всего.

Фото: ptoday.ru

Близнецы

1 августа у Близнецов будет буквально все валиться с рук. Им будет сложно в коллективе, а день может буквально сыпаться искрами. Если вы не хотите, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, вам лучше заняться собственными делами и держать свое мнение при себе.

Фото: ptoday.ru

Скорпион

Скорпионам в новолуние 1 августа стоит ставить перед собой реальные задачи. Не поднимайте планку на недосягаемую высоту. Единственный результат, которого вы добьетесь при таком положении дел — это испорченное настроение.

Фото: hochu.ua

Рыбы

В новолуние 1 августа Рыб ожидает нешуточная озабоченность. Им придется крутиться, как белке в колесе, чтобы все успеть. Главное, чтобы избыток дел не сделал их раздражительными и нервными. Постарайтесь в моменты гнева выдержать паузу, чтобы не наговорить лишнего.

Фото: rosregistr.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие знаки Зодиака самые ранимые. В общении с ними нужно быть тактичными и держать свой язык за зубами.

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