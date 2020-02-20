Новолуние 23 февраля: астролог предупредил об опасности

Астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал о том, что в новолуние 23 февраля 2020 года "не следует реагировать на информацию, поступающую из внешнего мира".

"Она может привести к тупиковым решениям или напряженным ситуациям", – сказал он OBOZREVATEL.

По его словам, одной из особенностей новолуния 23 февраля является то, что оно пройдет "под сильным влиянием сферы планеты Нептун". "Это дает интуитивные озарения, как и знак Рыб, в котором будет находиться Луна".

Новолуние 23 февраля поможет укрепить здоровье

Таким образом, "в новолуние произойдут интуитивные прозрения о том, как решать тот или иной вопрос в работе или личной жизни. Усилится и творческий потенциал", – пообещал астролог.

В то же время он предупредил о том, что планета Меркурий находится в ретроградном движении, что "будет препятствовать объективной оценке событий внешнего мира".

"Поэтому в период этого новолуния рекомендуется слушать внутренний голос интуиции и не реагировать на информацию, поступающую из внешнего мира. Слушаем только внутренний голос", – подчеркнул Игорь Мехеда.

Он указал на еще одну особенность новолуния 23 февраля. В этот день будет "соединение Солнца и Луны со звездой Фомальгаут". "Это даст понимание взаимодействия духовных и материальных аспектов человека как единого целого", – пояснил астролог.

"Также не забываем, что это новолуние проходит во время действия нумерологической матрицы из 16 двоек: 02022020, 12022020 20022020 22022020 и поэтому является воротами к долгому периоду жизни людей. Поэтому выполнять оздоровительные практики в это новолуние крайне важно. Так можно задать программу крепкого здоровья на многие месяцы", – подчеркнул он.

Игорь Мехеда добавил, что 23 февраля можно проводить обряды "очищения, оздоровления и усиления - разного рода медитации, посты и оздоровительные техники".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о том, что даты с четырьмя "двойками" – 12, 20 и 22 февраля 2020 года – являются "переходной точкой от прошлого к будущему".

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