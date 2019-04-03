Никогда не предам! Самые верные знаки Зодиака

Существует много людей, для которых верность — тяжелая ноша. Впрочем, в мире достаточно и тех, кто способен на преданность.

OBOZREVATEL предлагает читателю тройку самых верных знаков Зодиака, которые вряд ли переступят грань дозволенного, какой бы ни был соблазн.

Стрелец

Анна Седокова Фото: instagram/annasedokova

Родилась: 16 декабря 1982 года

Стрельцы — одни из самых преданных людей, но только для определенного круга лиц. Для своих близких они сделают что угодно, потребовав от них того же. Представители этого знака по-настоящему знают себе цену, поэтому кратковременные интрижки — это точно не их выбор. Также Стрельцы никогда не станут изменять, каков бы ни был соблазн. Поэтому их партнеры могут быть спокойны.

Овен

Леди Гага Фото: spletnik.ru

Родилась: 28 марта 1986 года

Представители этого знака очень чувственны и высоко ценят комфорт и уют. Им нужен постоянный партнер, с которым они смогут быть по-настоящему близки — как духовно, так и физически. С Овнами вы будете как за каменной стеной: такие люди уверенно смотрят в будущее и всегда готовы решать любые проблемы.

Весы

Ким Кардашьян Фото: instagram/kimkardashian

Родилась: 21 октября 1980 года

Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, необходимо какое-то время, чтобы снять внутренний защитный барьер и близко к себе кого-то подпустить. Однако, когда это произойдет, Весы становятся слепо преданными своим партнерам. Единственная причина, по которой представители этого знака могут решиться на измену — это месть.

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