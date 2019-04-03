Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
Главная Блоги

/Гороскоп

Никогда не предам! Самые верные знаки Зодиака

Читать материал на украинском

Существует много людей, для которых верность — тяжелая ноша. Впрочем, в мире достаточно и тех, кто способен на преданность.

OBOZREVATEL предлагает читателю тройку самых верных знаков Зодиака, которые вряд ли переступят грань дозволенного, какой бы ни был соблазн.

Стрелец

Никогда не предам! Самые верные знаки Зодиака

Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

Родилась: 16 декабря 1982 года

Стрельцы — одни из самых преданных людей, но только для определенного круга лиц. Для своих близких они сделают что угодно, потребовав от них того же. Представители этого знака по-настоящему знают себе цену, поэтому кратковременные интрижки — это точно не их выбор. Также Стрельцы никогда не станут изменять, каков бы ни был соблазн. Поэтому их партнеры могут быть спокойны.

Новости
Вечные жертвы обмана: самые доверчивые знаки Зодиака

Овен

Никогда не предам! Самые верные знаки Зодиака

Леди Гага

Фото: spletnik.ru

Родилась: 28 марта 1986 года

Представители этого знака очень чувственны и высоко ценят комфорт и уют. Им нужен постоянный партнер, с которым они смогут быть по-настоящему близки — как духовно, так и физически. С Овнами вы будете как за каменной стеной: такие люди уверенно смотрят в будущее и всегда готовы решать любые проблемы.

Весы

Никогда не предам! Самые верные знаки Зодиака

Ким Кардашьян

Фото: instagram/kimkardashian

Родилась: 21 октября 1980 года

Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, необходимо какое-то время, чтобы снять внутренний защитный барьер и близко к себе кого-то подпустить. Однако, когда это произойдет, Весы становятся слепо преданными своим партнерам. Единственная причина, по которой представители этого знака могут решиться на измену — это месть.

Ранее OBOZREVATEL составил список самых подлых знаков Зодиака, от которых стоит держаться подальше.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы