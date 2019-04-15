Невыносимый характер: самые злые знаки Зодиака

Все люди разные, поэтому на жизненном пути мы встречаем, как милых и добродушных, так и отъявленных злодеев, которых хочется обходить десятой дорогой, и никогда больше с ними не контактировать.

OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

Весы

Ким Кардашьян Фото: instagram/kimkardashian

Родилась: 21 октября 1980 года

Весы являются воплощением зла. Если пытаться вмешиваться в их жизнь, то могут быть последствия. Такие люди обладают возможностью превращать жизнь других в ад. Есть же такая фраза "В тихом омуте черти водятся" — она лучше всего описывает представителей этого знака. Поэтому, если хотите оградить себя от проблем, то лучше держаться подальше от злых и мстительных Весов.

Стрелец

Анна Седокова Фото: instagram/annasedokova

Родилась: 16 декабря 1982 года

Представители этого знака могут быть добрыми и хорошими, но это ненадолго. Если их хоть чем-то обидеть — они сначала будут долго злиться, а потом придумывать план мести. Стрельцы в гневе теряют над собой контроль, они будут вас унижать, оскорблять и уничтожать морально до последнего. Даже если увидят, что вы не в силах больше с ними "бороться". Если в вашем окружении есть люди, которые родились под этим созвездием, вам стоит их опасаться.

Рыбы

Рианна Фото: instagram/badgalriri

Родилась: 20 февраля 1988 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, склонны к конфликтам и вспышкам злости. Они оберегают свое личное пространство от недоброжелателей и если почувствуют, что их ущемляют, то дадут волю гневу и агрессии. Рыбы обладают достаточно взрывным характером. Они не будут в себе долго хранить обиды и злость, а моментально обрушат их на обидчика.

Ранее OBOZREVATEL составил список самых верных знаков Зодиака, которые вряд ли переступят грань дозволенного, какой бы ни был соблазн.

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