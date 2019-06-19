Неудачник – это судьба: названы самые невезучие знаки Зодиака

Удача – дама капризная и обладает весьма переменчивым характером, и если она не на вашей стороне – часто все дела идут наперекосяк сами собой. У некоторых людей это состояние является практически перманентным, о таких принято говорить – неудачник по жизни.

Астрологи считают, что к некоторым представителям гороскопа удача благосклонна менее всего. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки зодиака наиболее невезучие.

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ТЕЛЕЦ

Тельцы не могут похвастаться в жизни большим везением, а все потому, что они привыкли не выходить из зоны комфорта. Иногда они принципиально идут напролом, что приводит их в нелепые, и даже весьма опасные ситуации. И даже в повседневной жизни у них случаются казусы, в которые другие знаки Зодиака никогда бы не попали. Интересно, что они также могут сваливать вину на других за свои оплошности, поэтому любовный гороскоп советует всем знакам Зодиака быть с ними максимально осторожными.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы слишком уверены в том, что всегда и во всем поступают правильно. И это часто играет против них. Они могут делать странные поступки, после которых попадают в глупые ситуации. Им сложно руководить и вести свой бизнес, потому что деньги как будто утекают сквозь пальцы. Они часто теряют свои вещи, потому что неорганизованные и рассеянные. В общем, Стрельцы – довольно невезучий знак Зодиака.

РЫБЫ

Рыбы – катастрофично инертные и меланхоличные, а еще они слишком равнодушные к своей жизни. Из-за этого с ними часто происходят всякие неприятности и неудачи. Тогда, когда надо приложить усилия, они просто пускают все на самотек, а судьба таких людей не любит, вот и строит им время от времени козни. Если их не держать в тонусе – они не способны чего-то добиться в жизни. Поэтому гороскоп совместимости советует им заключать союзы только с теми знаками Зодиака, которые по натуре являются лидерами.

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