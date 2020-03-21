Не страшны вирусы и болезни: названы знаки Зодиака с самым крепким здоровьем

Каждый знак Зодиака по умолчанию обладает своими особенностями. Среди представителей зодиакального круга есть и те знаки, которые являются более стойкими к болезням и обладают мощной защитой от внешних раздражителей.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки отличаются крепким здоровьем и иммунитетом по мнению астрологов.

Рixabay

РАК

Раки являются весьма стойкими к различным заболеваниям. Они зачастую не имеют проблем со здоровьем, если живут без стрессов и чувствуют себя счастливыми. А внутреннее спокойствие и флегматизм зачастую ограждают их от различных стрессовых ситуаций. Также важно то, что счастье, по мнению этого знака Зодиака, заключается в наличии счастливой семьи. Если близкие Раков находятся рядом и с ними все хорошо – то и представителям знака ничего не угрожает.

Рixabay

СКОРПИОН

Скорпионам от природы была подарена практически неуязвимая иммунная система. Она является надежным щитом и оберегает их от распространенных болезней и вирусов. Именно поэтому представителям этого знака необходимо максимально бережно относиться к своему иммунитету и всячески поддерживать его в случае необходимости и сложных ситуаций.

Единственная проблема Скорпионов — частые головные боли. Представители знака много думают, переживают и практически перманентно пребывают в напряженном состоянии. Если контролировать эмоциональное состояние – никакие болезни вам не грозят.

Рixabay

КОЗЕРОГ

У этого знака Зодиака крайне редко возникают проблемы со здоровьем, ведь он сознательно отказывается от вредных привычек, не игнорирует регулярные обследования у врачей и пресекает возможность развития заболеваний еще на их начальной стадии. Рационализм Козерога подсказывает ему, что лучше предупреждать проблему, чем бороться с ней, и это абсолютно верный ход.

Единственное, чего Козерогам стоит опасаться – это хроническая усталость. Постарайтесь время от времени отдыхать от повседневных забот и ограничивайте негативные мысли.

Рixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог Евгений Волоконцев на своем YouTube канале сделал астрологический анализ происходящего в мире процесса распространения коронавируса и предположил четыре варианта развития событий.

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