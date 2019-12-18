"Не понимаем, чего хотим": названа астрологическая причина проблем Украины

Астролог Людмила Халанская рассказала о том, что в гороскопе государства Украина есть ряд негативных аспектов, которые провоцируют проблемы страны.

В частности, там имеется "гремучая смесь", которая приводит к "абсолютному непониманию того, кто мы, какие у нас цели, чего мы хотим и к чему должны стремиться". Об этом она сообщила в блоге OBOZREVATEL.

Астролог добавила, что в гороскопе Украины "народ занимает важное место". В то же время в нем есть указание на то, что украинцы склонны к "бесконечной смене целей и устремлений, причём радикальной". Полное разрушение старого и построение нового – "мощный, но болезненный процесс, через который мы вынуждены проходить", – заметила она.

Гороскоп Украины негармоничен, сказала астролог

По оценкам астролога, "судьба у нашей независимости трудная". "Многое нам мешает в нас самих. Не меньшее сопротивление мы получаем извне".

При этом единственная возможность изменить судьбу государства – "это такое историческое событие, которое приведёт к рождению нового государственного устройства и, как следствие, к началу действия нового гороскопа Украины", – сказала она. И добавила, что "возможность этого заложена в наших астрологических картах".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Людмила Халанская озвучила астрологический прогноз для Украины на 2020 год. Она пояснила, почему этот год является долгожданным для страны.

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