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Названы знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют до конца года

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До конца года некоторым знакам Зодиака сказочно повезет в финансовом плане, согласно гороскопу 2019.

По словам астролога Павла Глобы, представители, которые ходят под тремя покровителями, могут рассчитывать на прибыль или повышение должности, передает "РБК-Украина".

Телец

Названы знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют до конца года

Тельцы смогут грамотно вложить свои сбережения и приумножить их, благодаря отличной интуиции. Удача будет содействовать этому знаку Зодиака, потому некоторые материальные вопросы решатся сами собой. А до декабря им удастся совершить большую покупку, которая принесет массу удовольствия.

Лев

Названы знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют до конца года

В ближайшее время Львам очень повезет: их материальное положение резко улучшится. Возможно, это будет долгожданное повышение или награда за масштабный проект. Но успех гарантирован только в том случае, если этот знак Зодиака приложит все усилия. При чем доход может принести даже хобби.

Стрелец

Названы знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют до конца года

Даже если сейчас Стрелец находится на грани финансового краха, в ближайшее время положение может резко измениться. Работа начнет приносить больше прибыли, а возможно даже и повышение. Нужно только откинуть эмоции и принимать взвешенные решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, любовный гороскоп с 26 августа по 1 сентября по картам Таро Казановы обещает активные действия некоторым знакам Зодиака и новое увлечение.

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гороскоп 2019
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