Названы знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют до конца года

До конца года некоторым знакам Зодиака сказочно повезет в финансовом плане, согласно гороскопу 2019.

По словам астролога Павла Глобы, представители, которые ходят под тремя покровителями, могут рассчитывать на прибыль или повышение должности, передает "РБК-Украина".

Телец

Тельцы смогут грамотно вложить свои сбережения и приумножить их, благодаря отличной интуиции. Удача будет содействовать этому знаку Зодиака, потому некоторые материальные вопросы решатся сами собой. А до декабря им удастся совершить большую покупку, которая принесет массу удовольствия.

Лев

В ближайшее время Львам очень повезет: их материальное положение резко улучшится. Возможно, это будет долгожданное повышение или награда за масштабный проект. Но успех гарантирован только в том случае, если этот знак Зодиака приложит все усилия. При чем доход может принести даже хобби.

Стрелец

Даже если сейчас Стрелец находится на грани финансового краха, в ближайшее время положение может резко измениться. Работа начнет приносить больше прибыли, а возможно даже и повышение. Нужно только откинуть эмоции и принимать взвешенные решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, любовный гороскоп с 26 августа по 1 сентября по картам Таро Казановы обещает активные действия некоторым знакам Зодиака и новое увлечение.

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