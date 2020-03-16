Названы счастливые знаки Зодиака, которые притягивают деньги

Львы, Стрельбы и Тельцы – знаки Зодиака которые чаще других становятся богатыми и успешными.

К такому выводу, основываясь на данных астрологов, пришли в материале "Московского комсомольца".

Отмечается, что у Львов громадная денежная аура. Люди, рожденные под этим знаком, обладают большими амбициями и всегда добиваются поставленной цели. Львы очень высокого мнения о себе, поэтому ищут работу с пропорциональной этому зарплатой. Логично, что представители знака всегда при деньгах.

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Стрельцы обладают харизмой, обаятельны и никогда не сидят без дела. Они любят путешествовать и стремятся обеспечить себе безбедное существование любой ценой. Стрельцы – упертый знак и стремительно идут вперед, несмотря ни на что. Фортуна поощряет подобную уверенность в своих силах.

Тельцы притягивают деньги словно магнитом, практически просто так. Они легко добиваются успеха на любом поприще, какое бы ни выбрали. У представителей знака – невероятная денежная аура, поэтому им всегда и во всем везет.

Названы самые богатые знаки Зодиака astrologcenter.ru

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