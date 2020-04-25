Сатурн в цьому році не лише тримає в жорсткому зажимі всю Землю, створивши карантинні обмеження, але й перевіряє нас, українців, на спроможність жити за законами і правилами. Адже, як було зазначено в прогнозі для України, саме Сатурн з 2019 до 2022 роки має найбільший вплив у гороскопі України. А його основна функція в астрології – карати тих, хто не виконує правила.

В прогнозі на 2020 рік я писала, що для України цей рік буде своєрідним підбиттям підсумків, адже Сатурн завершує один тридцятирічний цикл в нашому гороскопі і починає інший. Ми мусимо розібратися, що до цього часу робили не так. Чого маємо позбутися в собі, щоб поліпшити своє життя. Яким бачимо наше майбутнє, чого прагнемо.

Та чи готові ми як нація брати на себе відповідальність за своє майбутнє? Чи спроможні робити висновки з власних помилок?

Нажаль, ні. Це вже очевидно.

Українці не бажають дослухатися до розуму навіть перед загрозою для країни і для себе особисто. Великодня та Вербна неділі з чергами до церкви в порушення карантину, згарища на полях та, як наслідок, палаючі ліси й отруєне повітря майже по всій Україні це показали.

Українці не бажають дослухатися до розуму навіть перед загрозою для країни і для себе особисто

Мало хто з нас може зізнатися: ми самі винні в усьому. В тому, що знищуємо екосистему або мовчки спостерігаємо, як це робить хтось поруч. Що з легкістю порушуємо закони і закриваємо очі на беззаконня інших. Що не прагнемо жити у правовій державі. Що не хочемо замислитися над власними вадами. Що вважаємо винними у наших негараздах лише когось за кордоном. Що не бажаємо ставати відповідальними за себе і свою країну.

Замість того, щоб схаменутися, як того вимагає Сатурн і здоровий глузд, ми ще глибше поринаємо в анархію і самочинство.

Наступні два роки будуть найгіршими для України з часів Майдану і початку війни на Донбасі.

Якщо не усвідомимо необхідності дотримуватися законів і вимагати того ж від інших, до 2023 року остаточно перетворимося на країну третього світу.

І винні в цьому будемо лише ми самі.