Надежная защита от природы: какие знаки Зодиака обладают сильным иммунитетом

Каждый знак Зодиака обладает природной защитой, однако у каждого она проявляется по-разному. У некоторых представителей зодиакального круга способность сопротивляться болезням находится на более высоком уровне, чем у других.

OBOZREVATEL предлагает узнать, у каких знаков Зодиака самый крепкий иммунитет и наиболее развита стойкость к болезням.

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Овен

Овен, как огненный знак Зодиака, является весьма стойким к опасностям, которые надвигаются на него извне. Это же касается и здоровья, и устойчивости к болезням. Их организм словно отторгает опасность, и астрологи считают, что это благодаря небесному телу, защищающему Овнов – Солнцу. В период эпидемий вирусных заболеваний они загадочным образом являются более выносливыми, а если Овен заболевает – процесс выздоровления проходит сравнительно быстрее.

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Близнецы

Сильнее всего способность сопротивляться болезням прослеживается, по мнению астрологов, у Близнецов. Они весьма уязвимы, но их иммунитет настолько усердно борется с любыми вирусами и инфекциями, что у последних не остается шансов. Планета-покровитель – Меркурий отталкивает все негативные факторы и облачает Близнецов мощной защитой. Также Меркурий олицетворяет собой способность к адаптации и легкому приспособлению, что способствует защите организма и адаптивности иммунной системы.

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Лев

Лев благодаря мощной защите Солнца способен энергично противостоять любым внешним опасностям. Они обладают крепким иммунитетом от природы и если болеют – недуг отступает быстро и протекает практически незаметно. Львы подвержены нервному напряжению, однако если они избегают стрессовых ситуаций – их здоровью ничего не угрожает.

Ранее OBOZREVATEL также писал о том, какие знаки Зодиака обладают самым крепким здоровьем.

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