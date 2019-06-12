На грани нервного срыва: самые депрессивные знаки Зодиака

Стресс — постоянный спутник человечества. Просто у некоторых его представителей получается с ним справляться, а у некоторых — нет.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые депрессивные.

Лев

Кайли Дженнер Фото из Instagram

Родилась: 10 августа 1997 года

Представители этого знака очень чувствительны, заботливы и сострадательны, но им часто кажется, что на них никто не обращает внимания. По этой причине у Львов высокая предрасположенность к плохому настроению и даже депрессии. Им постоянно нужно чувствовать, что их любят и нуждаются в них.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото из Instagram

Родилась: 22 ноября 1984 года

У Скорпионов есть все, чтобы быть полноценно счастливыми, но особенности характера мешают им в этом. Представители этого знака всегда напряжены и немного нервозны, потому что все, за что они берутся, должно быть сделано идеально. А если у них не получается это сделать, то они впадают в депрессию.

Рак

Селена Гомес Фото из Instagram

Родилась: 22 июля 1992 года

То, что другие называют "депрессией" — для Раков норма. Потому что они не могут не переживать из-за своих поступков, решений и слов. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, слишком чувствительны и слишком близко к сердцу принимают любую критику и любые неприятности. А это — прямой путь к стрессу и депрессии.

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