В 2020 году Козерог показывает свой характер в полной мере.
Когда Сатурн, Плутон и Юпитер одновременно проходят по Козерогу и составляют соединения друг с другом, весь мир находится под их жестоким прессингом.
Сатурн ограничивает, ставит рамки и наказывает за самоуправство.
Юпитер в Козероге требует порядка и подчинения.
Плутон в соединении с первыми двумя способен разрушить и полностью уничтожить то, что не соответствует требованиям сурового и неумолимого Козерога.
И с этим всем нам жить целый год.
Когда же наступит хоть какое-то послабление?
В мае. Когда половина планет войдёт в ретро-фазу, начнёт откатываться назад (с позиции Земли).
Первым ретроградом станет Плутон – уже в конце апреля. И это сразу ослабит его хватку, лишит возможности сеять разрушения и смерть в таких масштабах, как сейчас.
В середине мая сразу три планеты развернутся в обратном направлении почти одновременно: Сатурн 11 мая, Венера 13 мая, Юпитер 14 мая.
В июне к ним присоединятся и Нептун с Меркурием.
Весь мир находится под жестоким прессингом планет
Вот тогда у нас всех появится возможность пересмотра своих прежних взглядов, работы над ошибками, повторного проживания тех ситуаций, которые привели в начале года к столь плачевным последствиям.
Ретроградный период – это как перемотка в обратном направлении: мы получим возможность снова вернуться к начальной точке, с которой стартовали наши несчастья. И сделать выводы. Устранить повреждённый файл. Увидеть, где мы совершили роковую ошибку.
После ретроградной фазы – осенью – планеты снова пойдут вперёд, постепенно набирая скорость и силу. И опять начнут выполнять свои прямые обязанности: Сатурн ограничивать и ставить преграды, Плутон - радикально и неумолимо менять жизнь.
И лишь при условии, что мы сделаем правильные выводы и не совершим прежних ошибок, они будут нести нам не только разрушения, но проявят и свои позитивные качества.
Ведь у любой медали две стороны. И Козерог может оказать поддержку тем, кто во всём соблюдает правила, слушается вышестоящих, не проявляет самоуправства.
В этом году мы все должны быть максимально законопослушными, сдержанными и неукоснительно исполнять свои обязанности. На всех уровнях. В любых сферах жизни.
Сейчас, например, это соблюдение правил карантина.
Тогда ничего плохого с нами не случится!
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.