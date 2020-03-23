Мечта всех женщин: названы самые привлекательные мужчины по знаку Зодиака

Каждый знак Зодиака обладает своими определенными особенностями: кто-то имеет твердый характер, кто-то – крепкое здоровье, другие же обладают природной харизмой.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака среди мужчин являются самыми привлекательными.

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Овен

Овны притягивают внимание прекрасного пола, словно магнит. Они волевые и упорные, что создает образ завоевателя и "непробиваемой стены". Мужчина-Овен всегда будет достигать желаемого, невзирая на любые преграды. В компании такого мужчины любая дама будет чувствовать себя слабой и беззащитной.

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Дева

У Дев отлично развиты коммуникативные навыки и чувство юмора – это обезоруживает, и одновременно подкупает. Общение с таким мужчиной всегда интересное, а любую неудобную ситуацию он сумеет превратить в безобидную шутку. Главное преимущество Дев – вы никогда не сможете с ними всерьез поругаться. Кроме того, этот мужчина надежен, верен, умеет любить, и женщины это чувствуют.

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Стрелец

Представитель этого знака подкупает умением успокоить и окружить избранницу чувством защищенности. С таким мужчиной женщина всегда будет ощущать себя в надежных руках – ее никто не обидит, а любимый – никогда не предаст. Стрельцы – настоящие добытчики, верные мужья и хорошие отцы, что также влияет на выбор спутника по жизни.

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