Любовный гороскоп на сентябрь 2019 года по Таро: кто станет магом

Любовный гороскоп на сентябрь 2019 года по картам Таро обещает романтический месяц Водолеям, простые радости жизни Львам и полную гармонию со второй половинкой Овнам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на месяц по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный Ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Четверка Жезлов

Вам выпала чрезвычайно позитивная карта. Двое, он и она, синхронно двигаются под музыку в прекрасном саду. Всё изображение пронизывает гармония. Это и есть ключевым словом карты. Отношения со второй половинкой будут складываться прекрасно. Полное взаимопонимание, поддержка, такт, уважение и желание – в этом союзе будет всё. Более того, появится возможность наладить отношения и покончить со старыми ссорами не только с партнером, но и со всем окружением. Карта также указывает на плодотворное сотрудничество в большой семье, состоящей из нескольких поколений.

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Таро "Универсальный Ключ", 4 Жезлов

Телец – Рыцарь Жезлов

Всадник в боевых доспехах, вооруженный жезлом, с бешеной скоростью мчится верхом на коне. Эта карта – о действии, о движении навстречу своему счастью, о решительных шагах. В этом месяце Таро обещают серьезные преобразования в вашей личной жизни – разумеется, в лучшую сторону – благодаря активности партнера. Если до этого он или она не мог отважиться на смелое решение, то сейчас для него настало время. Единственное предостережение Таро: действуйте смело, но все же осмотрительно. Постарайтесь, чтобы от вашего быстрого движения никто не пострадал.

Таро "Универсальный Ключ", Рыцарь Жезлов

Близнецы – Маг

Это одна из самых мистических карт в колоде Таро. Мастер, который познал секрет этого мира, который подчинил себе пространство и время, а также собственные низменные страсти. Эта карта обещает вывод отношений с партнером на принципиально новый уровень. Она может указывать на особое духовное родство или достижение особой мудрости, когда человек, находящийся рядом, принимается со всеми его плюсами и минусами, когда ценится каждая минута, прожитая вместе.

Таро "Универсальный Ключ", Маг

Рак - Императрица

Эта карта считается символом богатства и щедрости Природы как таковой. Изобилие плодов, злаков, зелень трав, сочность листвы, кристальная чистота горного ручья. В контексте прогноза на отношения Императрица чрезвычайно позитивна. Это новое дыхание чувства, наслаждение друг другом и самой жизнью, а также высокая вероятность создать новую жизнь – карта может указывать на зачатие.

Таро "Универсальный Ключ", Императрица

Лев – Девятка Кубков

На этой карте изображен хозяин, приготовившийся к приему гостей. За его спиной – ряд кубков, наполненных вином. Они ждут начала банкета. Праздник жизни – ключевое значение карты. Отношения с партнером обещают быть чрезвычайно гармоничными, приносящими радость и удовлетворение. Причем, притяжение между супругами или партнерами будет основываться не столько на духовном родстве или интеллектуальной привязанности, сколько на общности вкусов, на умении ценить малые радости, которые приносит жизнь, например, превосходный завтрак или великолепный закат.

Таро "Универсальный Ключ", 9 Кубков

Дева – Семерка Кубков

На этой карте изображен человек, который оказался в сокровищнице. Перед ним – золотые кубки, каждый из которых имеет ценное содержимое. Глаза разбегаются, хочется взять и попробовать всё, но нужно выбрать что-то одно. Эта карта – о множестве искушений, перед которыми желательно устоять. Ведь кубок, предназначенный для вас, только один. Может возникнуть желание сменить партнера, но совет Таро однозначен: не следует делать этого. На соседнем газоне трава всегда зеленее. Цените то, что вам уже дано.

Таро "Универсальный Ключ", 7 Кубков

Весы – Королева Денариев

Эта карта в системе Таро считается символом практичности, деловитости и денег. Перед вами – бизнес-леди, которая успешно построила свой бизнес и теперь наслаждается плодами своего труда. В контексте отношений карта может иметь два значения. Во-первых, благосостояние вашей семьи может существенно повысится благодаря правильным усилиям. Во-вторых, деньги в вашем союзе могут выйти на первый план, оставив позади чувства. В негативном варианте возможны также споры за наследство или имущество. Какой вариант карты проиграется, скоро узнаете. Однако совет Таро таков: в отношениях с любимым человеком главное – любовь, а не холодный расчет.

Таро "Универсальный Ключ", Королева Денариев

Скорпион – Двойка Кубков

Это одна из самых романтических карт колоды Таро. На ней изображены влюбленные, с нежностью смотрящие друг на друга. В их руках – бокалы, наполненные вином. Они протягивают их друг другу в знак обмена, обмена энергиями, который всегда происходит между двумя влюбленными. Карта обещает гармонию, полноту чувства, взаимопонимание и особую потребность в любимом человеке, который здесь, рядом. Это символ счастья в личной жизни. Карта также может указывать на высокую вероятность зачатия. Кадуцей, зависший над двумя сомкнутыми чашами, символизирует душу будущего ребенка, желающего родиться от этой великой любви.

Таро "Универсальный Ключ", 2 Кубков

Стрелец – Шестерка Кубков

Девочка и мальчик играют в саду. Первые подаренные цветы, первое детское признание в любви. Какими чистыми были чувства! Какими грандиозными планы! Какими светлыми мечты! Эта карта символизирует ностальгию и тоску по прошлому, которое мы, возможно идеализируем. Вспомнится юность, первые свидания, первый поцелуй. Возникнет желание вернуть всё это. И все же Таро советуют не залипать в прошлом, а уделить внимание дню сегодняшнему. Приятные воспоминания – это хорошо, но ваша личная жизнь принесет еще массу приятных минут. Цените каждый миг, проведенный с любимым человеком, здесь и сейчас.

Таро "Универсальный Ключ", 6 Кубков

Козерог – Четверка Мечей

Несмотря на мрачноватую атмосферу карты (ее действие происходит в… склепе) она несет в целом позитивный смысл. На ней изображен средневековый рыцарь, который прилег отдохнуть на могиле друга. "Покой Посреди Битвы" - название карты. Она говорит о временной передышке для восстановления сил, о паузе в общении и отношениях, которая по-настоящему нужна. Как известно, небольшая разлука с любимым человеком лишь укрепляет любовь и обновляет чувства. Побудьте какое-то время наедине с собой, приведите в порядок ум и сердце, займитесь построением новых грандиозных планов совместной жизни.

Таро "Универсальный Ключ", 4 Мечей

Водолей – Паж Кубков

Молодой мужчина в средневековом наряде стоит на берегу реки. В его руке – кубок, из которого выглядывает рыба. На карте множество символов, связанных с водой, а вода в системе Таро символизирует чувства, эмоции. Эта карта считается "любовной", она обещает "известие", которое непосредственно связано с романтическими отношениями. Возможно признание в любви, приглашение на свидание или любой другой шаг по направлению к предмету любви. Но это еще не полноценные отношения, это лишь их старт, начало. Но начало очень обнадеживающее.

Таро "Универсальный Ключ", Рыцарь Кубков

Рыбы – Рыцарь Денариев

Рыцарь, закованный в латы, не спеша едет на коне. В его руках – Денарий, денежный символ. За ним – мирный, спокойный пейзаж. Полное отсутствие препятствий. Карта символизирует медленное, но верное движение по направлению к своему благополучию и благосостоянию. В этом месяце вы с любимым человеком займетесь укреплением материального положения семьи, и ваши усилия не будут напрасными. "Семена" будущих успехов, заложенные в этом месяце, принесут прекрасные плоды.

Таро "Универсальный Ключ", Рыцарь Денариев

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