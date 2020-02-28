Любовный гороскоп на март 2020: что ждет Овнов, Дев, Рыб и другие знаки зодиака

Весна – самое время для романтики, и сейчас как раз пора узнать, какими событиями будет богата личная жизнь в этот период.

Так, OBOZREVATEL предлагает читателю любовный гороскоп на март 2020 с советами астрологов на первый месяц весны.

Любовный гороскоп на март 2020 pixabay.com

Овен

У Овнов в марте 2020 высока вероятность судьбоносного знакомства, которое может перерасти в новые счастливые отношения. Главное – не теряйте голову и не пытайтесь перевоспитать человека под себя.

Телец

В марте вам придется много трудиться, поэтому на вашу вторую половинку у вас может остаться совсем немного времени! Старайтесь правильно распределить ресурсы, чтобы ни одна из сфер вашей жизни не пострадала.

Близнецы

В начале весны в личной жизни Близнецов произойдет радостное событие. Это может быть смс от давнего воздыхателя, новые ухаживания, или даже у вас попросят руки и сердца. Совет: самое время уделить внимание внешнему виду и обновить гардероб.

Рак

После зимнего затишья на личном фронте в марте 2020 Раков ждет пора поцелуев и романтических свиданий. Будьте готовы к волне любви, которая накроет вас с головой!

Лев

Повнимательнее осмотритесь вокруг – не кажется ли вам, что вы чересчур увлеклись работой и совсем забросили свою личную жизнь? Может, стоит обратить внимание на того, кто добивается вашей благосклонности? Именно в марте Львов ждет большое любовное событие. Чем оно закончится, – решать именно вам.

Дева

Девам пора несколько снизить планку и перестать ждать принца на белом коне. Иначе вы можете совсем остаться с носом. Будьте проще и не отталкивайте всех подряд, возможно, иногда стоит дать человеку шанс, чтобы узнать о нем много нового!

Весы

Весов в марте ждет отличная возможность попутешествовать! Если у вас пока нет пары, берите с собой подругу: новые знакомства сделают поездку незабываемой!

Скорпион

Скорпионы в марте могут расслабиться и получать удовольствие: весной 2020 у вас все будет гладко и сложится само собой. Ваш человек найдется, а на работе предвидится период успехов.

Стрелец

Стрельцам, которые состоят в отношениях, в марте стоит быть осторожней: возможно, одна из подруг втайне положила глаз на вашего любимого. Ваш друг не подведет, а вот с завистливой подругой вряд ли стоит продолжать общение. Одинокие же Стрельцы совсем скоро найдут свою вторую половинку.

Козерог

Март для Козерогов будет насыщенным. Сразу несколько кавалеров решат поухаживать за вами, поэтому постарайтесь, чтобы ваша бурная личная жизнь не помешала работе: ведь именно в марте высока вероятность карьерного роста. А тот, кто по-настоящему вас ценит, обязательно вас дождется!

Водолей

Водолеев в первом месяце весны ждут сюрпризы в личной жизни. Пора распрощаться с прошлым и людьми, которые вас недостойны, – новые чувства очень быстро появятся в вашей жизни!

Рыбы

В марте у Рыб есть шанс полностью изменить свою жизнь: возможно, вас ждет переезд в новое жилье или важное знакомство. Главное – не сидеть взаперти, выходить в люди, учиться новому и больше знакомиться.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Джонни Депп угрожал убить Эмбер Херд: жуткие подробности.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram