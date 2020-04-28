Любовный гороскоп на май 2020: кто сумеет построить любовь, а кому грозит расставание

Последний месяц весны может обозначать обновление, окончание определенного этапа в жизни. Любовный гороскоп на май 2020 года прогнозирует перемены в личной жизни Тельцам и Водолеям. Для Львов и Скорпионов месяц станет олицетворением стабильности и спокойствия.

OBOZREVATEL предлагает читателям подробный гороскоп любви на май 2020 года для всех знаков Зодиака индивидуально.

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Овен

Овнам май 2020 обещает яркую и насыщенную личную жизнь, которая будет напоминать катание на американских горках. Представители этого знака будут ссориться со своей половинкой, спорить, а затем эмоционально мириться. Но это позволит почувствовать спектр свежих эмоций и привнести краски в отношения. Скучно точно не будет.

Одиноким Овнам наконец-то будет предоставлен шанс встретить человека, максимально близкого по духу. Однако не спешите падать в его объятия – возможно это окажется игра в одни ворота.

Телец

Любовный гороскоп на май для Тельцов приготовил крутые виражи и перемены на личном фронте. Ждите перемен, а вот какими они будут – позитивными или негативными – зависит от вас самих и от отношения к ситуации. Легко точно не будет.

Если проявите терпеливость – сумеете вывести отношения с объектом симпатии на новый уровень, излишняя требовательность может привести к разрыву. Одинокие Тельцы в мае могут отыскать свою пару, если будут немного напористее.

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Близнецы

Май 2020 пророчит Близнецам спокойствие и затишье в амурных делах. Все будет идти как по маслу. В определенный момент вам даже может показаться, что становится скучно. Однако не спешите с выводами – научитесь ценить то, что имеете. Тем более стабильность в отношениях, какими бы они не были, для такого знака как Близнецы – весьма редкое удовольствие.

Рак

Если Вы действительно хотите, чтобы отношения с любимым человеком дарили вам счастье, то должны быть готовы вкладывать в них силы. Раки в последнее время расслабились и пустили на самотек.

В мае нужно что-то поменять: окружите партнера своей заботой и теплом, придумайте совместные развлечения. Почаще оказывайте ему небольшие знаки внимания и устраивайте приятные сюрпризы. Вашей пассии будет очень приятно чувствовать любовь, и результат не заставит себя долго ждать.

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Лев

С начала 2020 года личная жизнь Львов была наполнена разнообразными эмоциями. Далеко не всегда они имели позитивный характер – имели место быть и ссоры, и скандалы. Они оживляли ваши отношения, хоть и причиняли боль. В мае вас ждут гармония и умиротворение.

Для холостых Львов этот месяц не окажется знаковым в построении личной жизни. Вы можете заполучить весьма полезные и интересные знакомства, однако не стоит рассчитывать на скорое развитие отношений.

Дева

Эмоции, страсть и взрыв чувств – то, что несет Девам май-месяц. Это может как взбодрить, так и утомить. Представители этого знака, которые пребывают в отношениях, могут быть на протяжении первой половины мая очень раздражительны и требовательны, что может негативно сказаться на взаимопонимании со второй половинкой. Будьте осторожны в высказываниях.

Одинокие Девы будут часто попадать в романтические испытания. Если вы ищете временные интрижки – этот месяц будет "урожайным". Тем, кто уже хочет остепениться и создать крепкую пару, нужно будет много работать над этим.

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Весы

Весы, который долгое время находятся в поиске своей пары, под конец весны смогут наконец-то зацепиться сердцем за новый объект обожания. Вы не могли отыскать вторую половинку и злились сами на себя. Но, на самом деле, тогда просто на вашем пути не встретился тот самый человек. Сейчас важно не пропустить встречи с ним.

Что же касается Весов, состоящих в отношениях, то у них появится шанс на интрижку на стороне, однако задумайтесь, надо ли вам это испытание. Все хорошо, если дело сведется лишь к легкому флирту, однако Весам следует иметь в виду: попытки реальной измены рано или поздно будут обнаружены второй половинкой. Звезды советуют не идти на поводу у мимолетных соблазнов и чувств.

Скорпион

Последний весенний месяц подготовил для Скорпионов насыщенный любовью и романтикой период. Вы много отдавались другим делам и окончание весны – лучшее время для того, чтобы немного расслабиться, оглянуться и насладиться общением с близким человеком. Пребывая рядом с любимыми вы сможете обрести гармонию и равновесие.

Одинокие Скорпионы в этом месяце также будут вознаграждены звездами за прежние старания. На вашем пути совсем скоро появится человек, который, если и не станет вашим спутником на всю жизнь, то точно оставят в ней значимый след.

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Стрелец

В поисках любви Стрельцам ни в коем случае нельзя терять оптимистичный настрой. Вы дорожите свободой, поэтому не зацикливаетесь на серьезных отношениях, но можете огорчиться из-за череды неудач на любовном фронте. Конец весны обещает быть романтичным и сентиментальным.

Любовный гороскоп советует Стрельцам также разобраться, кого лучше оставить в своей жизни, а кому прощально помахать рукой. Не бойтесь обидеть человека, с которым не планируете создавать или продолжать отношения. Но в то же время, если вы уверенны, что ваша вторая половинка – на всю жизнь, то не прекращайте бороться за качественные взаимоотношения.

Козерог

Май станет месяцем, наполненным не только солнечным теплом, но и внутренним. Вы сумеете достичь полного взаимопонимания и гармонии со второй половинкой. Постарайтесь удержать это хрупкое чувство и всячески способствовать спокойствию и умиротворению вашего партнера.

Те Козероги, которые только находятся в поисках отношений, в мае 2020 года смогут получить ценный знак от судьбы. Возможно, ваша любовь ходит совсем рядом, но вы пока сами не можете увидеть то, что на поверхности. Оглянитесь по сторонам.

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Водолей

Любовный гороскоп Водолея на май предупреждает: ждите массу неожиданностей! Кто-то, связанный с вами по линии сердца, преподнесет вам внезапный сюрприз. Возможно, речь идет о материальном подарке, положительных эмоциях или о какой-то впечатляющей новости. В любом случае, Водолей будет приятно удивлен.

Звезды советуют уделять больше внимания своим близким. В кругу семьи, а также от всех, к кому расположено ваше сердце, вы сможете получить заряд положительной энергии на ближайший месяц.

Рыбы

Рыбам гороскоп на май 2020 обещает бурный месяц, который может как поднять вас на пик романтического удовольствия, так и напрочь сбить с ног волной эмоций. Стоит максимально контролировать свои чувства и дозировать их выплескивание на окружающих. Этот совет астрологов актуален как для Рыб, которые в паре, так и для холостых представителей этого знака Зодиака.

Ваш партнер, нынешний или потенциальный, в данный период года нуждается в вашей заботе и обходительности, а не давлении. Постарайтесь проявлять мягкость.

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