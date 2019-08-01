Любовный гороскоп на август: кто познает счастье

Любовный гороскоп на август 2019 года по картам Таро Казановы обещает оформление отношений Козерогам, тайного поклонника (поклонницу) Весам и любовный треугольник Стрельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд иллюстраций карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Королева Мечей

Красивая полностью обнаженная женщина средних лет сидит на бархатном красном кресле, напоминающем трон. В ее правой руке – шпага, ее конец воткнут в пол. Одновременно шпага пробивает простыни, небрежно брошенные там. Весь вид главной героини говорит о ее самоуверенности и желании доминировать. Карта говорит о том, что один из партнеров может, во-первых, перебирать инициативу на себя, во-вторых, проявлять эгоизм, в том числе в сексе. Любовь в этих отношениях находится в голове, а не в сердце. Здесь правит бал интеллект и логическое мышление. Возможна холодность в отношениях и придирки. Чтобы смягчить острые углы, постарайтесь иногда соглашаться с партнером, даже если точно знаете, что он неправ.

Таро Казановы, Королева Мечей

Телец – Двойка Кубков

Венецианская пьяцца Сан-Марко. Где-то далеко на террасе Дворца Дожей парочка бессовестно целуется. На переднем плане карты – два наполненных вином кубка. В классической системе Таро эта карта считается чрезвычайно позитивной и символизирует романтические отношения в их самом теплом варианте. В классике на этой карте изображены двое – он и она, - стоящие друг напротив друга. В их руках – кубки, которые они протягивают друг другу, и всю сцену венчает кадуцей. Карта говорит о том, что отношения с партнером будут чрезвычайно гармоничными и наполненными. Будет возникать чувство, что любимый человек – вторая половинка, без которой жизнь невозможна. Карта также может указывать на высокую вероятность зачатия ребенка.

Таро Казановы, Двойка Кубков

Близнецы – Отшельник

Предрассветные сумерки, старинный монастырь. Вооружившись посохом и фонарем, монах начинает свой дальний путь. Он идет принести свет в края, где ничего не слышали о Боге, рассказать о спасении души, направить заблудших на путь истинный. Карта символизирует, во-первых, добровольное одиночество, во-вторых, увлеченность высшей миссией, в-третьих, намерение справиться с искушениями плоти. Совет Таро таков: пауза в отношениях бывает очень полезной, но главное, чтобы она не слишком затянулась. Что касается показной святости и искушений, то, возможно, следует посмотреть на эти вещи под другим углом и не отказывать себе в удовольствиях, которые не причиняют вреда ни вам, ни окружающим.

Таро Казановы, Отшельник

Рак – Шестерка Кубков

На переднем плане карты – мужчина, погруженный в мрачные мысли. Над ним – размытые образы красивой женщины. Вот она смотрит на него, вот улыбается, прикрываясь веером, а вот – их поцелуй… Каждое воспоминание вызывает боль, которая кажется невыносимой. Карта – о сожалении о прошлом, об утерянных возможностях и людях, которых больше нет рядом. Она может предвещать тоску по любимому человеку, может указывать на ситуацию, когда партнер кажется чужим человеком. Совет Таро: если тоска по прежней любви действительно сильна, и если этого человека можно вернуть, сделайте этот шаг.

Таро Казановы, Шестерка Кубков

Лев – Умеренность

Дворик в роскошном венецианском палаццо. У фонтана сидит красивая молодая барышня топлесс. На ее лице застыла мечтательная улыбка. Она мечтает о новом возлюбленном – реальном или вымышленном. По сюжету это молодая супруга богатого венецианца. Он дал ей всё, о чем может мечтать молодая девушка, кроме самого главного – любви. Она проводит дни напролет в ожидании романтического приключения, но мечты так и остаются мечтами. Карта говорит о множестве желаний, о стремлении броситься в море чувств, но, увы, которое, скорее всего, не будет реализовано. Для конкретных действий и шагов просто не хватит решимости.

Таро Казановы, Умеренность

Дева – Четверка Жезлов

Чистый ручей в чаще леса. Красивая молодая девушка, обнаружив, что никого нет, решила искупаться. Она сняла почти всю одежду и застыла в непринужденной позе. Но не заметила мужскую фигуру в плаще в лесной чаще. Тот тайком наблюдает за ней, но пока предпочитает оставаться на месте. Карта символизирует, с одной стороны, отдых, релакс, возможно, отпуск, а с другой, говорит о том, что кто-то может проявить к вам интерес. Возможно либо начало новых отношений, либо "начала начала", то есть взаимное присматривание, оценивание, сужение кругов. До первого поцелуя, скорее всего, дело еще не дойдет.

Таро Казановы, Четверка Жезлов

Весы – Семерка Кубков

Старинная ванна в венецианском палаццо. Девушка, прикрытая только простыней, делает вечерний туалет. Ее лицо задумчиво, она полностью погружена в свои мысли и не замечает ничего вокруг. А между тем в овальном зеркале на стене виднеется отражение мужчины. Он подсматривает за ней, но никак не выдает своего присутствия. Эта карта чем-то напоминает предыдущую. Ее главная тема – мечты (по большей части – пустые), соблазны и желания, которые, скорее всего, не будут реализованы, а также опасность совершить большую ошибку. Совет Таро таков: если у вас разбегаются глаза от множества предложений, не ведитесь. Девиз месяца: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Не спешите разрушать существующие отношения только потому, что кто-то дал вам "авансы".

Таро Казановы, Семерка Кубков

Скорпион – Верховная Жрица

Эта карта считается одной из самых мистических в системе Таро. Ее второе название – "Папесса", то есть Папа женского рода. Полностью обнаженная красивая женщина, прикрытая только простыней, сидит в кресле и внимательно наблюдает за зрителем, скрывая лицо за карнавальной маской. Карта имеет несколько значений. Во-первых, она может указывать на начальный этап отношений, когда будущие любовники изучают друг друга, проверяя на соответствие идеалу. Но имейте в виду: эти отношения будут принципиально отличаться от всего, что было в вашей жизни. Это не флирт и не роман ради секса. Это намного чище и глубже. И намного ценнее. Во-вторых, карта может говорить о том, что ваши отношения с партнером выйдут на новый уровень. Это тот случай, когда вместе хочется не только заниматься любовью, но и молиться. Друг за друга.

Таро Казановы, Верховная Жрица

Стрелец – Четверка Денариев

В кабинете одного из палаццо в Венеции важный господин сосредоточенно считает деньги. В кабинет вошла красавица-жена – совершенно обнаженная – и присела на край стола. Но мужчина даже не взглянул на нее. Эта карта – о чрезмерном беспокойстве по поводу финансов и других сугубо материальных вещей. Возможно, партнер будет переживать из-за состояния счетов, из-за семейных сбережений. Совет Таро: ваши опасения не имеют никаких оснований, для беспокойства нет причин. Лучше уделите внимание своей второй половинке, иначе вашему союзу, а не финансовому положению, грозит катастрофа.

Таро Казановы, Четверка Денариев

Козерог – Иерофант

Церковь Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции. Здесь Папа Римский проводит обряд венчания. С благословляющим жестом он направляется к молодоженам, которые остаются за кадром. Эта карта – об официальном оформлении отношений, когда пара объявляет на весь мир: мы вместе! Роспись в ЗАГСе, венчание или просто смена статуса в соцсети на "в отношениях" - возможен любой вариант. Хлопот, забот и материальных трат может быть много. На фоне этих событий чувства могут слегка отойти на второй план. Но не следует волноваться на этот счет: когда приятные заботы закончатся, романтика снова вернется.

Таро Казановы, Иерофант

Водолей – Восьмерка Кубков

В библиотеке одного из дворцов Венеции разыгрывается любовная сцена. На кресле мужчина и женщина заняты "предварительными ласками", партнерша практически полностью обнажена. На заднем плане видна распахнута дверь и мужчина, стоящий на пороге и наблюдающий за всем. Муж. Главная тема карты – любовный треугольник и разоблачение. Карта говорит, во-первых, о стремлении хотя бы на время сменить партнера, во-вторых, о романтической связи "на стороне", которая, скорее всего, удовлетворит обоих, в-третьих, об опасности, которую она несет. Возможно, опасности общественного осуждения.

Рыбы – Колесница

Где-то в предместьях Венеции по разбитой дороге едет повозка. Кучер раз за разом подхлестывает лошадей, и те бегут все быстрее. На заднем сиденье виднеется парочка влюбленных. Не тратя времени, несмотря на не слишком комфортные условия, они бесстыдно занимаются любовью. Эта карта – о движении и переменах. Перемены могут касаться как обоих партнеров, так и одного из них, если он предпочтет новые отношения. Такое бегство может быть связано с тем, что существующие условия или существующие отношения категорически не устраивают. Желание что-то изменить будет очень большим. Еще одно значение карты – ваш партнер может полностью положиться на вас. И это будет правильным решением.

Таро Казановы, Колесница

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