Любовный гороскоп на 9-15 сентября: кого ждут баррикады

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года по картам Таро "Магия Наслаждений" обещает полную идиллию Тельцам, неравенство в союзе с партнером Львам и отношения в стиле "Ромео и Джульетта" Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Овен – Пятерка Жезлов

Главная тема карты – измена и разоблачение любовников. На ней изображен супруг, тайком наблюдающий за своей женой в объятиях другого мужчины. В его руках – горящий жезл и острый меч. Карта обещает любовный треугольник и опасность, которую неизбежно несет подобная ситуация. Если тайное станет явным, конфликта, ссор или – в наихудшем варианте – развода не избежать. Карта также может указывать на "вынесение сора из избы" - ситуацию, когда внутренние противоречия и сугубо семейные проблемы становятся известны всем. Совет Таро таков: будьте честны со своим партнером. Если чувства охладели – смело признайтесь в этом. Если же этот человек дорог вам, оставайтесь верны ему.

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Таро "Магия Наслаждений", 5 Жезлов

Телец – Девятка Кубков

Карта изображает любовную идиллию. Он и она уединились в прекрасном саду, вокруг - свежие цветы и фрукты. Весенняя атмосфера свежести и полноты чувств, взаимности и полного удовлетворения. Эта прекрасная карта символизирует тотальное довольство тем, что вы имеете в личной жизни. Человек, который находится рядом, любим и желанен. Что еще нужно для счастья?

Таро "Магия Наслаждений", 9 Кубков

Близнецы – Туз Кубков

Эта карта в классическом Таро символизирует огромный "романтический" и эмоциональный потенциал, мощный внутренний фонтан, который вот-вот выйдет наружу. На карте изображена пара в момент любовной игры, в которой удовлетворенными остаются оба. Это символ нового чистого и сильного чувства или тотального обновления давно существующих отношений. Она также может указывать на духовную составляющую любви, когда любимый человек воспринимается как Дар Небес, как высшее благословение богов.

Таро "Магия Наслаждений", Туз Кубков

Рак – Десятка Денариев

В классическом Таро эта карта символизирует полноту жизни в ее материальном проявлении. В Таро "Магия Наслаждений" акцент делается на преобладании в отношениях "плотского", а не интеллектуального или духовного аспекта. Она полна символами роскоши, красоты и достатка: красивое тело молодой женщины, сочные спелые фрукты, роскошная обстановка. Карта обещает удовлетворение партнером в сугубо сексуальном плане, а также призывает радоваться жизни в каждом ее проявлении и "пробовать ее на вкус".

Таро "Магия Наслаждений", 10 Денариев

Лев – Король Денариев

Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять: она о неравенстве и подчинении. На ней изображен король и его молодая супруга. Он приготовился дать ей пощечину, она, ожидая удар, спряталась за колонной. Карта символизирует отношения, в которых один из партнеров (скорее всего, мужчина) явно доминирует. Деньги в этом союзе играют решающую роль. Он богат и успешен, и считает это достаточным основанием для того, чтобы женщина любила и удовлетворяла его. Это домашний деспот или босс, который домогается своей подчиненной. Непростая карта. Совет Таро: действуйте по обстоятельствам, но не позволяйте кому-либо относиться к вам, как к своей собственности.

Таро "Магия Наслаждений", Король Денариев

Дева – Дьявол

Традиционно в системе Таро эта карта символизирует очень сильную зависимость от чего-то или кого-то – настолько сильную, что человек практически становится рабом. В данном случае речь, прежде всего, может идти о сексуальной зависимости. Карта также может указывать и на приглашение поучаствовать в оргиях или на шантаж на почве секса. На этой неделе Таро советуют совершить действия, чтобы выбраться из этой неволи, если вы в ней действительно оказались. Силы и возможности для этого вам будут даны.

Таро "Магия Наслаждений", Дьявол

Весы – Правосудие

Главная героиня карты – богиня правосудия Фемида в довольно нетрадиционной интерпретации. Ее основной атрибут – весы – присутствует, но тема чувственности всей колоды наложила свой отпечаток. У суровой богини – легкомысленные крылышки, на ней самой – соблазнительное легкое платье, на лице – мечтательное выражение. С одной стороны, карта обещает установление справедливости – то ли во время разговора на кухне, то ли в суде. Но с другой, она говорит о том, что после всех "разборов полетов" пара снова почувствует взаимное притяжение.

Таро "Магия Наслаждений", Правосудие

Скорпион – Семерка Жезлов

Язык жестов главных героев этой карты очень красноречив. Закрытая поза мужчины, открытая поза женщины. Карта говорит об отношениях, в которых один из партнеров просит (или требует) любви другого, в то время как тот, другой, пытается не попасть в эту "ловушку". Настоящая искренняя любовь и большое желание с одной стороны, попытка дистанцирования и ухода от "всепоглощающих" отношений с другой. Совет Таро таков: если вы слишком влюблены в своего партнера (партнершу), сбавьте обороты, не мучайте его (ее) излишним вниманием. Если же вы – тот, кого мучают таким вниманием, сделайте, наконец, выбор: либо вы идете за этим чувством, либо выходите из игры.

Таро "Магия Наслаждений", 7 Жезлов

Стрелец – Паж Кубков

Мужчина, потерпев не одну неудачу в любовных делах, решил предпринять новую попытку завязать романтические отношения. На карте изображен момент, когда он пытается составить любовное послание понравившейся женщине. Но, как назло, на ум не приходят подходящие слова, и он выбрасывает один черновик за другим. Классическое значение этой карты – "известие", касающееся дел сердечных. Возможно, признание в любви или первое свидание. Дополнительное значение – действия, вызванные не столько любовью, сколько ревностью.

Таро "Магия Наслаждений", Паж Кубков

Козерог – Двойка Жезлов

В баре за столиком разговаривают двое – он и она. Язык жестов говорит о том, что мужчина настроен на общение, в то время как дама хотела бы перейти к взаимодействию другого порядка. Карта говорит о том, что один из партнеров не принял окончательного решения о развитии отношений, а второй – полностью готов к нему. Это карта сомнения и колебаний. Совет Таро: постарайтесь определиться со своими чувствами. Если этот человек нравится вам, идите вперед. Если же нет, не тратьте ни свое, ни его время.

Таро "Магия Наслаждений", 2 Жезлов

Водолей – Четверка Денариев

"Моя, моя, она только моя! Никому ее не отдам!" Эта карта – о собственничестве в его наивысшем проявлении. Мужчина любуется спящей возлюбленной, и испытывает именно такие чувства. Карта имеет двоякий смысл. С одной стороны, хорошо, когда тобой так дорожат, так берегут и так ограждают от всего на свете. Но с другой, в каком-то смысле это ситуация несвободы, золотой клетки. Если вас это устраивает, тогда никаких проблем возникать не должно.

Таро "Магия Наслаждений", 4 Денариев

Рыбы – Девятка Жезлов

Вам выпала достаточно неоднозначная карта. Разумеется, она о любви – мужчина и женщина, изображенные на ней, действительно испытывают чувства друг к другу. И все же здесь не все так просто. Это формат отношений Ромео и Джульетты, любви наперекор сопротивлению всего мира. В этом союзе присутствует какое-то внешнее, формальное препятствие, или какое-то неравенство. Возможно, именно эти трудности и скрепляют этот союз. Он и она – по одну сторону баррикад.

Таро "Магия Наслаждений", 9 Жезлов

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