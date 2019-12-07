Любовный гороскоп на 9-15 декабря: кто рискнет всем

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года по картам Таро Казановы обещает романтическую идиллию Ракам, опасную связь Стрельцам и мистику Водолеям.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Казанова" авторства итальянского художника Люки Раймондо.

Гороскоп Таро – Овен – Туз Мечей

Над водами венецианского канала повис огромный меч, готовый в любую минуту обрушиться вниз. Классическое значение этой карты – кардинальное решение проблемы, которую невозможно разрешить мирным путем. Это символ "гордиева узла", который остается только разрубить. В контексте прогноза на отношения карта может "проиграться" как в негативном, так и в позитивном ключе. Всё будет зависеть от текущего качества вашего союза. Если вы с партнером – одна "банда", то именно на этой неделе вам удастся успешно провернуть рискованную затею. Если в отношениях наметился раскол, он может усугубиться.

Таро Казановы, Туз Мечей

Гороскоп Таро – Телец – Мир

Посреди огромной библиотеки, за огромным письменным столом сидит маленький человек. Это Казанова. Он занят сочинением своих знаменитых Мемуаров, которые вскоре сделают его известным на весь мир. Эта карта считается чрезвычайно позитивной. Она символизирует достижение высшей цели, выход на плато после долгого восхождения на вершину, откуда открывается прекрасный вид на весь пройденный путь. Это карта подведения итогов и гордости за всё, что сделано. В контексте отношений "Мир" говорит о том, что партнеры будут полностью удовлетворены друг другом и обретут душевное равновесие. Уют, комфорт, любовь, взаимная забота и уважение – ключевые слова этой карты.

Таро Казановы, Мир

Гороскоп Таро – Близнецы – Дьявол

Не бойтесь этой карты. Несмотря на устрашающее название и такую же жутковатую картинку, ее смысл совсем не так уж плох. Главное значение карты – искушение и крайняя зависимость от кого-то или чего-то. На ней мы видим девушку, которая, занимаясь гаданиями "на суженого", взглянула в зеркало в надежде увидеть в нем его образ. Но вместо этого ее взору предстало ужасное зрелище. Фактически речь о встрече со своим alter ego, со своей тенью, которую мы предпочитаем не замечать. Таким образом, карта говорит о том, что на этой неделе вы получаете уникальный шанс расширить границы своего "я", познать новые грани своей сексуальности. Главное – ничего не бояться и не превращаться в раба своих страстей.

Таро Казановы, Дьявол

Гороскоп Таро – Рак – Двойка Кубков

На площади Сан-Марко в Венеции стоит два огромных кубка с вином. Позади, на балконе Дворца Дожей целуется парочка. Всё это – символы ярких романтических отношений, богатой гаммы чувств и любовных переживаний. Она очень позитивна и обещает гармоничное взаимодействие с любимым человеком, полное взаимопонимание и принятие, взаимную поддержку и удовлетворение от каждой минуты, проведенной вместе. Карта также указывает на высокую вероятность зачатия ребенка.

Таро Казановы, 2 Кубков

Гороскоп Таро – Лев – Четверка Жезлов

Эта карта в классическом Таро символизирует плодотворное, гармоничное взаимодействие слаженной команды, которая работает как один механизм. Здесь же акцент делается на другом – на том, что человек, с которым возможно такое взаимодействие, уже находится в вашей "орбите" и скоро даст о себе знать. На карте изображена молодая девушка, решившая искупаться в лесном ручье. Уверенная в том, что рядом никого нет, она почти полностью разделась. А тем временем издалека за ней наблюдает мужчина. Совет Таро таков: обратите внимание на человека, который постоянно попадается вам на глаза. Не исключено, что это ваш тайный поклонник.

Таро Казановы, 4 Жезлов

Гороскоп Таро – Дева – Рыцарь Кубков

Этот Рыцарь символизирует спутника жизни, который чрезвычайно романтичен и готов к действию. На этой неделе вам могут сделать предложение руки и сердца или совершить какой-то другой важный шаг. Карта также может говорить о том, что ваши отношения с любимым человеком будут наполнены искренним глубоким чувством. Правда, маска на лице главного героя указывает на то, что мужчина может пытаться скрывать свои нежные чувства.

Таро Казановы, Рыцарь Кубков

Гороскоп Таро – Весы – Восьмерка Денариев

Вечер. Венеция. В супружеской спальне двое. Он прилег на кровать, она присела рядом. Они смотрят друг на друга с нежностью и тихо беседуют о чем-то приятном. Эта карта символизирует отношения, которые базируются на родстве душ, особой привязанности и на настоящей дружбе. Эти двое поддерживают и заботятся друг о друге. Вместе им комфортно и хорошо. И кажется, что лучшего нельзя и желать. В некоторых случаях карта может символизировать отношения по типу "учитель-ученик", где один из партнеров обладает авторитетом, а второй полностью доверяет ему.

Таро Казановы, 8 Денариев

Гороскоп Таро – Скорпион – Девятка Денариев

В классическом Таро на этой карте изображена молодая богачка в своем роскошном саду, которая наслаждается тем, что достигла собственными талантами и усилиями. Здесь же мы видим классический любовный треугольник. Муж, жена и… Казанова. Любовники бесстыдно занимаются своей игрой прямо на супружеском ложе. Совместив оба значения, можно истолковать эту карту так: супругам, которые являются достаточно обеспеченными людьми, по какой-то причине стало скучно вдвоем. И вот уже на горизонте маячит кто-то третий, кто может оживить обстановку. Совет Таро: не меняйте богатство отношений на порцию адреналина.

Таро Казановы, 10 Денариев

Гороскоп Таро – Стрелец – Девятка Мечей

На карте изображена страстная сцена любви, которая разыгрывается в гостиничном номере. Знатному постояльцу понравилась милая горничная, и вот они уже в постели. Всё было бы хорошо, если бы не опасность (мнимая или реальная), которая сквозит на карте. Ее символ – множество острых мечей, окруживших фигуры главных героев. На этой неделе может завязаться опасная любовная связь. То ли потому что она запретна, то ли потому что один из партнеров преследует коварные цели. Карта также может говорить о том, что один из партнеров (вероятнее всего, женщина) по какой-то причине боится этих отношений. С большой долей вероятности эти опасения не имеют никаких оснований.

Таро Казановы, 9 Мечей

Гороскоп Таро – Козерог – Четверка Кубков

На карте изображена идиллия. Двое любовников или супругов отдыхают на кровати. Оба еще не одеты. Она с нежностью смотрит на своего любимого и видит то же чувство в его глазах. На этой неделе Таро обещают вам прекрасные, наполненные отношения со своей второй половинкой. У вас не будет никакого желания смотреть по сторонам и думать о "запасном варианте". Здесь вас будет устраивать абсолютно всё. Возможно, страсти будет недоставать, но зато будет особая гармония и родство душ, что намного ценнее.

Таро Казановы, 4 Кубков

Гороскоп Таро – Водолей – Маг

Вам выпала одна из самых мистических карт колоды Таро. Ее классическое значение – уникальные способности и возможности в чем-то, особый дар, профессионализм высшего уровня, разносторонние таланты. В контексте прогноза на отношения карта говорит об уникальном формате взаимодействия "божества" и "адепта". Это тот случай, когда один из партнеров явно доминирует, причем, его авторитет вполне заслужен. Второй же полностью согласен на роль ведомого и благодарен судьбе за то, что у него есть такой "гуру". Таким образом, здесь удовлетворенными остаются оба.

Таро Казановы, Маг

Гороскоп Таро – Рыбы – Шестерка Кубков

Достаточно взглянуть на эту карту, чтобы понять: она о сожалении о былой любви. Мужчина, закрыв глаза, вспоминает ту самую женщину – единственную, неповторимую, - с которой он был счастлив. То ли под давлением обстоятельств, то ли повинуясь холодному расчету, этот роман не имел продолжения. Всё кончено. Или нет? Таро советуют не изматывать себя грустными думами, а действовать. Если любимого человека можно вернуть, сделайте это!

Таро Казановы, 6 Кубков

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