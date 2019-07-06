Любовный гороскоп на 8-14 июля: кто познает счастье

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года по картам Таро Казановы обещает непростой выбор Рыбам, деньги Водолеям и счастье Скорпионам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд иллюстраций карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Тройка Жезлов

Лето, жара. Где-то в итальянской провинции посреди поля – сеновал, а на нем – парочка влюбленных. По их одежде понятно, что они не крестьяне, а знатные господа. Скорее всего, они просто прогуливались в окрестностях и решили укрыться здесь от палящего солнца. Соблазн был слишком велик, устоять было невозможно. Эта карта – о доминировании эмоций над разумом, о необдуманных, но прекрасных поступках, о существовании в моменте "здесь и сейчас", когда никто не задумывается о том, что будет завтра.

Телец – Туз Жезлов

Венецианский Гранд-канал, ряд роскошных палаццо. Напротив одного из них из воды выныривает огромный жезл. Это символ действия, инициативы, активности, а также активной поддержки всех начинаний самими Небесами. Эта прекрасная карта говорит о том, что любые ваши шаги будут успешными. Главное – не сидеть сложа руки. В контексте романтических отношений карта может указывать на важный шаг, который может сделать один из партнеров – от признания в любви до заключения сделки купли-продажи нового семейного гнездышка.

Близнецы – Шестерка Кубков

Мужчина средних лет прикрыл глаза, и на него нахлынули воспоминания. Бал, красивое женское лицо, изящная фигура, шампанское, смех, комплименты, поцелуй… Он был по-настоящему счастлив тогда. Куда же всё ушло? Почему рядом – не та, единственная и неповторимая? Почему женщина, которая рядом, кажется чужой? Эта карта – о ностальгии по прошлому, по прежним отношениям, по прежней любви. И о желании вернуть всё назад. Карта не отвечает на вопрос, удастся ли это сделать, но все же дает совет сделать попытку.

Рак – Шут

Вечерние сумерки, венецианская пьяцца Сан Марко. На площади разгуливает странная фигура в плаще и в маске – то ли мужчина, то ли женщина. В этом человеке скрыто всё. Это символ тотальной тайны. Когда речь об отношениях, которые только зарождаются, здесь нет особой проблемы. Ведь трудно было бы ожидать, что новый знакомый или знакомая будут открывать все свои секреты тому, с кем познакомились только вчера. Но если ваш брак со стажем, следует задуматься о том, почему в нем катастрофически недостает искренности и открытости.

Лев – Суд

В одном из венецианских апартаментов происходит странная сцена. Важный господин, который сидит на кресле, оценивающе смотрит на девушку, стоящую перед ним. Она полуобнажена, и по выражению ее лица понятно, что ее смущает этот взгляд, ей неприятна эта ситуация. И все же мужчина продолжает откровенно рассматривать ее, вынося свой вердикт. Карту нельзя назвать позитивной. Она указывает на некомфортную ситуацию, когда ваши действия и слова рассматривают через микроскоп. Беспристрастно. Карта может предвещать "разбор полетов" и осуждение. Но также и прощение – если вы в чем-то провинились.

Дева - Сила

Венеция. Вечер. В одном из венецианских палаццо бал. Музыка, вино, танцы, соблазнительные наряды. Атмосфера праздника опьяняет всех. Парочка, которая не в силах сдержать страсть, решила уединиться в комнате на верхнем этаже. Они спешат, ведь в любую минуту их могут застать. Удовольствие неполное, и все же это удовольствие. Карта говорит о силе, которая потребуется от вас. Силе противостоять соблазнам, подчинить свои страсти Высшему Я, или, наоборот, о силе духа, чтобы рискнуть всем ради любви.

Весы - Умеренность

Жаркий летний вечер. В одном из венецианских двориков у фонтана сидит молодая барышня топлесс. Ее глаза закрыты, на лице застыла мечтательная улыбка. Она думает о своем возлюбленном – виртуальном или реальном, - и видно, что эти мысли доставляют ей огромное удовольствие. Эта девушка – молодая жена зажиточного вельможи. Он дал ей все, что может дать богатый муж, кроме одного: страсти и любви. Каждый день она проводит в одиночестве. Супруг занят делами, а у нее масса свободного времени. И тоска. И жажда романтического приключения. Карта предвещает именно такое состояние. Но, скорее всего, ожидание любви так и останется ожиданием. На конкретные шаги у вас не хватит смелости.

Скорпион - Солнце

Солнце – одна из лучших карт колоды Таро. Рассвет в Венеции. Сквозь утренний туман по Гранд-каналу скользит первая гондола. Начинается новый день, он будет прекрасен и светел, и ничто не омрачит его. Эта карта символизирует долгожданную встречу с тем, кого любишь больше всех людей на свете, кого считаешь неотъемлемой частью себя самого, с кем приятно и молчать, и говорить, с кем чувствуешь себя по-настоящему счастливым. Это знак высочайшей гармонии в отношениях, когда двое подходят друг другу просто идеально. Такому союзу можно только позавидовать. Если вы еще не встретили свою любовь, карта говорит о том, что такая встреча очень вероятна.

Стрелец – Паж Жезлов

Молодой парень в камзоле стоит на венецианском мостике. В его руках – палка, лицо закрыто маской. Эта карта символизирует либо известие, информацию о каком-то важном действии, планирование таких действий, либо нового поклонника, который намного моложе своей партнерши. Карта в целом считается позитивной. Она не говорит о счастье в личной жизни, но о движении в этом направлении – однозначно.

Козерог – Тройка Денариев

Поздняя ночь. Венеция. Узкая улочка. Тусклый свет фонарей выхватывает из темноты фигуры полуобнаженных женщин, "жриц любви". Клиенты уже на подходе. Эта карта символизирует обычные человеческие, земные наслаждения, без претензий на особую глубину или духовность. Это тот случай, когда довольствуешься малыми радостями жизни, не задумываясь о том, что будет завтра. Если на этой неделе завяжутся новые романтические отношения, они могут быть основаны исключительно на сексе и не отличаться продолжительностью.

Водолей – Туз Денариев

Это мощная денежная карта. В контексте Таро Казановы она может указывать на то, что главный акцент в отношениях с любимым человеком будет делаться именно на материальной стороне. Возможно решение глобальных проблем, связанных с обустройством жилья, с покупкой автомобиля или другими подобными большими расходами. Или шаги в этом направлении, которые непременно приедут к успеху. Карта говорит о благополучном разрешении всех финансовых проблем и новых перспективах для увеличения благосостояния семьи.

Рыбы – Двойка Мечей

Этот вечер был полон романтики. Они встретились на пьяцца Сан-Марко. Он пригласил ее выпить бокал вина, она согласилась. Легко перекусив в траттории, они долго гуляли по ночной Венеции, случая прекрасную музыку. И вот, наконец, оказались в одной из комнат венецианского палаццо. Он, не теряя времени, начал снимать с нее одежду, и только в этот момент, оказавшись полураздетой, она спросила себя: а люблю ли я его? Девушка застыла в нерешительности посреди любовной сцены. Карта символизирует сомнения и непростой выбор. Причем, решение здесь принимает ум, а не сердце. Совет Таро: слушайте сердце.

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