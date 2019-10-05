Любовный гороскоп на 7-13 октября: кому подыграет Фортуна

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года по картам Таро Казановы обещает большие перемены в личной жизни Близнецам, встречу со своей тенью Девам и успешное преодоление препятствий Козерогам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Изображения нескольких карт не представлены в этой публикации из этических соображений.

Овен – Тройка Мечей

Обнаженная молодая девушка, накинув на себя простыню, подошла к окну и взглянула на окна дома напротив. Ее лица не видно, но вся ее поза говорит о печали и сожалении. В классическом Таро эта карта означает необходимость принятия важных, но нерадостных решений, и здравый рассудок, ум здесь играет ключевую роль. Но Таро Казановы посвящено любви, поэтому смысл карты здесь несколько иной. Она говорит о том, что вы можете оказаться перед выбором: действовать по велению ума, отказавшись от отношений, или по велению сердца, продолжая их, несмотря на все кажущиеся преграды. Совет Таро однозначен: слушайте сердце.

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Таро Казановы, 3 Мечей

Телец – Семерка Денариев

Эта карта имеет несколько смысловых "слоев". На ней изображена любовная игра, этап "предварительных ласк" между Казановой и его новой – совсем юной и неопытной – возлюбленной. Он пытается доставить ей удовольствие, и ему это удается. Во-первых, карта указывает на определенное нарушение баланса между тем, что дает партнер, и тем, что получает взамен. Во-вторых, это символ отношений по типу "учитель-ученик", в которых более опытный "наставник" обучает менее опытного. Карта может напрямую указывать на роман с большой разницей в возрасте. В-третьих, эта карта может говорить об ожидании "урожая" - момента, когда "ученик" (или "ученица"), наконец, станет достаточно зрелым, чтобы полноценно участвовать в этой игре и проявлять инициативу.

Близнецы – Туз Кубков

Вам выпала одна из лучших карт в прогнозе на любовь и отношения. И в классическом Таро, и в Таро Казановы она символизирует мощный импульс к позитивным переменам в личной жизни, взрыв чувства и чувственности, эмоциональное обновление и встречу любви всей жизни. А также помощь самого Неба в делах сердечных. Фактически эта карта – знак высшего благословения, когда союз двух сердец приятен богам. Единственное предостережение: не допускайте пошлости и грубости в этих отношениях. Они должны строиться на абсолютно чистом фундаменте.

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Таро Казановы, Туз Кубков

Рак – Семерка Жезлов

На карте изображена сцена дуэли. Двое господ дерутся на пистолетах в присутствии секундантов. Вот-вот прозвучит роковой выстрел. Сюжет карты красноречив. Она обещает конфликт, выяснение отношений, причем, не тет-а-тет, не на кухне, а при свидетелях. Карта может говорить о неравной борьбе, в которой, как ни парадоксально, выиграет тот, кто имел наименьшие шансы на успех. Речь может идти о судебном споре о разделе имущества или о каких-то других серьезных вопросах. Возможно, речь пойдет просто о небольшом "разборе полетов", о котором станет известно окружающим. Чтобы избежать наихудшего развития события, Таро советуют сбавить обороты, отказаться от конфронтации и пойти на компромисс, даже если амбиции против этого.

Таро Казановы, 7 Жезлов

Лев – Колесо Фортуны

Вам выпала прекрасная карта, и ее название говорит само за себя. На этой неделе карты обещают успех в любви, особое везение и удачу, когда вы оказывается в нужном месте в нужное время. Постарайтесь воспользоваться уникальной возможностью, пока Фортуна к вам благосклонна, и решиться на шаг, на который раньше не могли решиться. В этот раз всё пройдет как по маслу. И не бойтесь рисковать. Богиня Судьбы помогает смелым.

Таро Казановы, Колесо Фортуны

Дева – Дьявол

Эта карта не так страшна, как кажется. Более того – она несет и позитивный аспект. Ее сюжет прост: посреди ночи девушка решила устроить "спиритический сеанс" и увидеть в зеркале образ "суженого", но что-то пошло не так, и вместо красивого мужчины она увидела в отражении жуткое существо. Это символ встречи со своей собственной тень, с той стороной своей натуры, которую мы предпочитаем не замечать. На этой неделе Таро рекомендуют не просто обратить на нее внимание, но и попытаться "приручить" и заставить работать в "мирных целях". Это возможность для расширения своих возможностей и лучшего понимания себя и мира. Дополнительный совет: откажитесь от табу и не бойтесь сексуальных экспериментов.

Таро Казановы, Дьявол

Весы – Смерть

С этой картой связана интересная история-притча. Жили-были двое влюбленных. Они и дня не могли прожить друг без друга. Казалось, сама судьба свела их вместе, и теперь ничто не в силах их разлучить. Но обстоятельства были не на их стороне. Он был сыном знатных родителей, она – дочерью простого крестьянина. Под давлением родни, он решил жениться на другой – той, которая равна ему по статусу. Спустя много лет этот мужчина оказался на смертном одре. И в последние минуты своей жизни ему явилась она – первая и последняя настоящая любовь. Смертельно бледное лицо девушки было таким же красивым, как и раньше, но вместо рук он с ужасом увидел костяшки… Смысл карты может быть таков: "смерть" отношений или какого-то большого этапа отношений. Указание на непоправимость наших решений и совет не отказываться от любви, какие бы советы вам ни давало окружение или ваш собственный ум.

Таро Казановы, Смерть

Скорпион – Четверка Денариев

В классическом Таро на этой карте изображен скопидом, крепко ухватившийся за свои денежки. Здесь тема денег также центральная. В рабочем кабинете важный господин сосредоточенно подсчитывает свои финансы. На край стола присела красавица-жена, но он не удостоил ее внимание. "Я занят. Разве ты не видишь?" - как бы говорит вся его поза. Карта имеет два значения и дает один совет. Во-первых, ваш партнер (или партнерша) могут быть слишком увлечены делами, текущими заботами, прежде всего, финансовыми, чтобы вспоминать о своей второй половинке. Во-вторых, карта может говорить о ситуации, когда вторая половинка, супруг или супруга, воспринимается как настоящее сокровище, которым ни с кем не хочется делиться. На практике это может означать, например, нежелание мужа знакомить жену со своими друзьями, его недовольство ее прогулками и встречами со знакомыми. Совет Таро таков: не делайте материальные вопросы приоритетом в жизни. Оставшийся без должного внимания партнер может просто не выдержать такой "диеты". И помните: близкий человек не является вашей собственностью.

Таро Казановы, 4 Денариев

Стрелец – Влюбленные

Венеция, Дворец Дожей. В галерее бесстыдно обнимается влюбленная парочка. Им нет дела до того, что вокруг люди, им нет дела до осуждения и насмешек. Они наслаждаются друг другом. Эта карта – символ нового сильного чувства и романтического увлечения. Она говорит о периоде влюбленности, когда голова идет кругом от океана чувств, когда в любимом человеке видишь только хорошее, когда возводишь его на пьедестал и обожествляешь. Таро рекомендуют просто наслаждаться моментом, не думая ни о чем. Еще одно значение карты, классическое – непростой судьбоносный выбор.

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Таро Казановы, Влюбленные

Козерог – Восьмерка Жезлов

Ранее утро в Венеции. С первыми лучами солнца в водах Гранд-канала появляется гондола с одним пассажиром. Мужчина сосредоточен и задумчив, и гондольер, видя это, не отвлекает его пустыми разговорами. Прямо по курсу – забор из жезлов как знак препятствия. Но в этом заборе явно просматривается проход – ровно такой ширины, чтобы сквозь него могла пройти гондола. Значение карты таково: вас ожидают действия, принятие важных решений. В какой-то момент будет казаться, что задача невыполнима. И все же вас ожидают победа и успех. Главное – медленно, но верно продвигаться к своей цели.

Таро Казановы, 8 Жезлов

Водолей – Справедливость

В классическом Таро на этой карте изображена богиня правосудия Фемида со своими привычными атрибутами – весами и мечом. Здесь же мы видим привлекательную, почти обнаженную барышню. Меча нет, но весы присутствуют. Ее глаза не закрыты, как у Фемиды, и она четко отдает себе отчет в том, что выбирает. Главная тема этой карты – прагматизм в принятии решений, даже если речь идет о романтических отношениях. Возможно, вы больше не верите в любовь и убеждены в том, что люди встречаются лишь потому, что каждый преследует свой интерес. Отчасти это так. Действительно, нужно осторожно подходить к новым отношениям. Но полностью полагаясь на расчет, вы лишаете себя чего-то очень ценного, что делает жизнь яркой и по-настоящему наполненной: искреннего чувства и любовного безумия. Оставьте поле для вмешательства Судьбы и импровизации.

Таро Казановы, Справедливость

Рыбы – Десятка Жезлов

За игральным столом в казино сидит мужчина. Его лицо закрывает карнавальная маска, и все же понятно, что он очень сосредоточен. Он делает ставку. У стола – толпа зевак, но он намерен принимать решение самостоятельно. Эта карта – о грузе ответственности. Она может указывать на ситуацию, когда один из партнеров хочет решить все проблемы сам, без посторонней помощи. Эта перегрузка утомляет морально и физически. Совет Таро: подкорректируйте приоритеты, отложите или откажитесь от задач, которые не очень важны, делегируйте полномочия – попросите свою вторую половинку помочь вам, и дело очень быстро сдвинется с мертвой точки.

Таро Казановы, 10 Жезлов

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