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Любовный гороскоп на 6-12 января: кто преодолеет испытания

1.4т
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Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года по картам Таро Казановы обещает пополнение семейного бюджета Девам, соблазн Козерогам и новый роман Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Казанова" авторства итальянского художника Люки Раймондо.

Овен – Семерка Мечей

"Воровство" партнера, соблазн, искушение, измена, связь на основе интеллектуального родства и подобия интересов, приятная беседа с интересным собеседником. Совет: на этой неделе перед вами может встать выбор – оставаться с прежним партнером или рискнуть и броситься во все тяжкие. Вы будете склонны полагаться на логику, но здесь она не поможет. Чтобы не наломать дров, слушайте сердце.

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Таро Казановы, 7 Мечей

Таро Казановы, 7 Мечей

Телец – Рыцарь Кубков

Страстный поклонник, взрыв эмоций, романтическая любовь, признания и объятия, активные действия партнера, которому вы не безразличны. Совет: неделя обещает быть очень богатой с эмоциональной точки зрения. Любовные переживания, возможно новое увлечение или бурное развитие уже существующего романа. Карта позитивна, поэтому смело идите навстречу этой любви.

Таро Казановы, Рыцарь Кубков

Таро Казановы, Рыцарь Кубков

Близнецы – Умеренность

Сознательное самоограничение, запрет удовольствий, умеренность во внешнем проявлении эмоций и океан страстей внутри, пустые мечты о новой любви. Совет: это карта приятных грез о чем-то прекрасном и недостижимом. Или вам только кажется, что счастье невозможно? Не сидите сложа руки, действуйте! Помните, что само Небо помогает тем, кто смело и уверенно идет к своей цели. И побольше уверенности в себе. Она добавит вам привлекательности.

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Таро Казановы, Умеренность

Таро Казановы, Умеренность

Рак – Восьмерка Жезлов

Успешное преодоление препятствий, прорыв, счастливая возможность переменить ситуацию в свою пользу. Совет: на этой неделе вам представится возможность разрешить все проблемы, которые имеются у вашего союза. Слово-ключ – действие! Вера в свои силы, настойчивость, целеустремленность и поддержка любимого человека помогут победить.

Таро Казановы, 8 Жезлов

Таро Казановы, 8 Жезлов

Лев – Четверка Жезлов

Тайный поклонник, беспечность, потеря бдительности, гармоничные отношения в окружении, успех во всех командных делах. Совет: на этой неделе ключевое слово для вас – команда. Не пытайтесь всё сделать самостоятельно, не отказывайтесь от помощи и поддержки любимого человека, когда вам нужно решить какую-то задачу. Будьте одной "бандой", одним телом и одной душой. Такой союз непобедим!

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Таро Казановы, 4 Жезлов

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Дева – Туз Денариев

Большая прибыль благодаря собственным активным действиям, помощь Неба в решении материальных вопросов, беспроигрышные ставки. Совет: на этой неделе дайте старт какому-то масштабному семейному проекту. Например, откройте счет в банке или начните накапливать сбережения для покупки недвижимости. Смелые финансовые решения и риск оправдают себя.

Таро Казановы, Туз Денариев

Таро Казановы, Туз Денариев

Весы – Король Денариев

Надежный партнер, хозяйственный и "домовитый", который умеет зарабатывать деньги и сохранять нажитое; большие денежные поступления из проверенного источника. Совет: на этой неделе ваш супруг или любимый мужчина может проявить по-настоящему деловые качества. Он захочет полностью взять ситуацию в свои руки и сам решить все имеющиеся материальные проблемы. Вдохновляйте, но не мешайте ему делать свое дело.

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Таро Казановы, Король Денариев

Таро Казановы, Король Денариев

Скорпион – Пятерка Жезлов

Противостояние или командная игра, конкуренция или гармоничное сотрудничество, выяснение отношений или приятное общение с интересным собеседником. Совет: неделя обещает быть очень активной. Слово-ключ – взаимодействие. Не пытайтесь отсидеться в темном уголке. Ситуация будет требовать активного вмешательства, иначе вы проиграете. Примите вызов, поверьте в свои силы – и побеждайте!

Таро Казановы, 5 Жезлов

Таро Казановы, 5 Жезлов

Стрелец – Тройка Мечей

Решение, которое не приносит радости, доминирование ума над сердцем, сожаление о потерянном, жалость к себе. Совет: доводы логики, здравого смысла, усиленные советами друзей и знакомых, могут подтолкнуть вас к шагу, о котором позже вы будете сожалеть. Не делайте этого. Когда придется делать непростой выбор, слушайте только свой собственный внутренний голос, свою интуицию, свое сердце. Они подскажут путь к счастью.

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Таро Казановы, 3 Мечей

Таро Казановы, 3 Мечей

Козерог – Девятка Жезлов

Опасения, страх "влипнуть" в непростую ситуацию, желание переждать опасность, отсидеться в безопасном месте, сознательный уход от искушений. Совет: на этой неделе вы можете встретить любовь всей жизни. Но горький опыт предыдущих связей может остановить вас на пути к счастью. "Не наступаю ли я на одни и те же грабли?" - будете спрашивать вы себя. Нет, не наступаете. Речь идет о принципиально новом и безопасном формате общения. Дерзайте!

Таро Казановы, 9 Жезлов

Таро Казановы, 9 Жезлов

Водолей – Отшельник

Сознательный отказ от "плотских" утех, ощущение себя в роли гуру и наставника, несущего свет в этот грешный мир; пауза в отношениях с партнером, инициированная вами. Совет: если во время воскресной проповеди в церкви вы услышали, что секс – это грех, это вовсе не означает, что отныне желания плоти будут оставаться неудовлетворенными. Не воспринимайте всё буквально. Но, если вы хотите делиться с окружающими своим опытом и знаниями – замечательно! Совмещайте первое со вторым.

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Таро Казановы, Отшельник

Таро Казановы, Отшельник

Рыбы – Паж Кубков

Признание в любви, первое свидание, новый роман; искренний и страстный партнер, возможно, мужчина моложе женщины. Совет: будьте открыты к новому чувству, к новой любви. Забудьте обо всех любовных неудачах, которые приключались в вашей жизни. Пусть эта связь будет чистой как первый снег. Великое чувство может родиться от этого союза. Не убивайте его требованиями к любимому человеку, условиями и условностями.

Таро Казановы, Паж Кубков

Таро Казановы, Паж Кубков

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Теги
Отношения Секс любовь гороскоп 2020 Таро
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