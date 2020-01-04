Любовный гороскоп на 6-12 января: кто преодолеет испытания

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года по картам Таро Казановы обещает пополнение семейного бюджета Девам, соблазн Козерогам и новый роман Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Казанова" авторства итальянского художника Люки Раймондо.

Овен – Семерка Мечей

"Воровство" партнера, соблазн, искушение, измена, связь на основе интеллектуального родства и подобия интересов, приятная беседа с интересным собеседником. Совет: на этой неделе перед вами может встать выбор – оставаться с прежним партнером или рискнуть и броситься во все тяжкие. Вы будете склонны полагаться на логику, но здесь она не поможет. Чтобы не наломать дров, слушайте сердце.

Таро Казановы, 7 Мечей

Телец – Рыцарь Кубков

Страстный поклонник, взрыв эмоций, романтическая любовь, признания и объятия, активные действия партнера, которому вы не безразличны. Совет: неделя обещает быть очень богатой с эмоциональной точки зрения. Любовные переживания, возможно новое увлечение или бурное развитие уже существующего романа. Карта позитивна, поэтому смело идите навстречу этой любви.

Таро Казановы, Рыцарь Кубков

Близнецы – Умеренность

Сознательное самоограничение, запрет удовольствий, умеренность во внешнем проявлении эмоций и океан страстей внутри, пустые мечты о новой любви. Совет: это карта приятных грез о чем-то прекрасном и недостижимом. Или вам только кажется, что счастье невозможно? Не сидите сложа руки, действуйте! Помните, что само Небо помогает тем, кто смело и уверенно идет к своей цели. И побольше уверенности в себе. Она добавит вам привлекательности.

Таро Казановы, Умеренность

Рак – Восьмерка Жезлов

Успешное преодоление препятствий, прорыв, счастливая возможность переменить ситуацию в свою пользу. Совет: на этой неделе вам представится возможность разрешить все проблемы, которые имеются у вашего союза. Слово-ключ – действие! Вера в свои силы, настойчивость, целеустремленность и поддержка любимого человека помогут победить.

Таро Казановы, 8 Жезлов

Лев – Четверка Жезлов

Тайный поклонник, беспечность, потеря бдительности, гармоничные отношения в окружении, успех во всех командных делах. Совет: на этой неделе ключевое слово для вас – команда. Не пытайтесь всё сделать самостоятельно, не отказывайтесь от помощи и поддержки любимого человека, когда вам нужно решить какую-то задачу. Будьте одной "бандой", одним телом и одной душой. Такой союз непобедим!

Таро Казановы, 4 Жезлов

Дева – Туз Денариев

Большая прибыль благодаря собственным активным действиям, помощь Неба в решении материальных вопросов, беспроигрышные ставки. Совет: на этой неделе дайте старт какому-то масштабному семейному проекту. Например, откройте счет в банке или начните накапливать сбережения для покупки недвижимости. Смелые финансовые решения и риск оправдают себя.

Таро Казановы, Туз Денариев

Весы – Король Денариев

Надежный партнер, хозяйственный и "домовитый", который умеет зарабатывать деньги и сохранять нажитое; большие денежные поступления из проверенного источника. Совет: на этой неделе ваш супруг или любимый мужчина может проявить по-настоящему деловые качества. Он захочет полностью взять ситуацию в свои руки и сам решить все имеющиеся материальные проблемы. Вдохновляйте, но не мешайте ему делать свое дело.

Таро Казановы, Король Денариев

Скорпион – Пятерка Жезлов

Противостояние или командная игра, конкуренция или гармоничное сотрудничество, выяснение отношений или приятное общение с интересным собеседником. Совет: неделя обещает быть очень активной. Слово-ключ – взаимодействие. Не пытайтесь отсидеться в темном уголке. Ситуация будет требовать активного вмешательства, иначе вы проиграете. Примите вызов, поверьте в свои силы – и побеждайте!

Таро Казановы, 5 Жезлов

Стрелец – Тройка Мечей

Решение, которое не приносит радости, доминирование ума над сердцем, сожаление о потерянном, жалость к себе. Совет: доводы логики, здравого смысла, усиленные советами друзей и знакомых, могут подтолкнуть вас к шагу, о котором позже вы будете сожалеть. Не делайте этого. Когда придется делать непростой выбор, слушайте только свой собственный внутренний голос, свою интуицию, свое сердце. Они подскажут путь к счастью.

Таро Казановы, 3 Мечей

Козерог – Девятка Жезлов

Опасения, страх "влипнуть" в непростую ситуацию, желание переждать опасность, отсидеться в безопасном месте, сознательный уход от искушений. Совет: на этой неделе вы можете встретить любовь всей жизни. Но горький опыт предыдущих связей может остановить вас на пути к счастью. "Не наступаю ли я на одни и те же грабли?" - будете спрашивать вы себя. Нет, не наступаете. Речь идет о принципиально новом и безопасном формате общения. Дерзайте!

Таро Казановы, 9 Жезлов

Водолей – Отшельник

Сознательный отказ от "плотских" утех, ощущение себя в роли гуру и наставника, несущего свет в этот грешный мир; пауза в отношениях с партнером, инициированная вами. Совет: если во время воскресной проповеди в церкви вы услышали, что секс – это грех, это вовсе не означает, что отныне желания плоти будут оставаться неудовлетворенными. Не воспринимайте всё буквально. Но, если вы хотите делиться с окружающими своим опытом и знаниями – замечательно! Совмещайте первое со вторым.

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Таро Казановы, Отшельник

Рыбы – Паж Кубков

Признание в любви, первое свидание, новый роман; искренний и страстный партнер, возможно, мужчина моложе женщины. Совет: будьте открыты к новому чувству, к новой любви. Забудьте обо всех любовных неудачах, которые приключались в вашей жизни. Пусть эта связь будет чистой как первый снег. Великое чувство может родиться от этого союза. Не убивайте его требованиями к любимому человеку, условиями и условностями.

Таро Казановы, Паж Кубков

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