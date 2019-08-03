Любовный гороскоп на 5-11 августа: у кого снесет крышу

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года по картам Таро Казановы обещает прилив чувственности Близнецам, большие перемены Ракам и новую большую любовь Львам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo.

Ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на август по Таро Казановы.

Овен – Двойка Мечей

Праздник получился просто великолепным. Летним вечером в венецианском палаццо собралась прекрасная компания. Были здесь старые и новые лица, много вина, музыки и смеха. Гости начали танцевать. Молодой мужчина обратил внимание на привлекательную незнакомую девушку. Он пригласил ее на танец. Спустя несколько минут они оба поняли, что какая-то неведомая сила тянет их друг к другу. И вот они уединились в одной из комнат на верхнем этаже. Он начал осторожно снимать одежду с любимой, но та вдруг застыла в нерешительности. Продолжать ли это безумие или остановиться? Эта карта – о сомнениях и непростом выборе, причем, этот выбор делает ум, а не сердце. Таро советуют сделать всё наоборот. Ум плохой советчик в любовных делах.

Таро Казановы, Двойка Мечей

Телец – Паж Кубков

Молодой мужчина стоит на берегу Канала-гранде в Венеции. В его руках – кубок, доверху наполненный вином, лицо открыто, без маски. Так же открыты и его жесты. Эта карта символизирует "известие", информацию о любви – новой или прежней, причем, информацию приятную и радостную. Или нового возлюбленного – искреннего, нежного, верного, бесстрашного, решительного и готового на Поступок. Не исключено, что мужчина в таком союзе моложе женщины. Так или иначе, карта предвещает массу приятных моментов на любовном фронте.

Таро Казановы, Паж Кубков

Близнецы – Луна

Ночь. Венеция. Дворцы. Гранд-канал. И полная луна, доминирующая над всей картиной. Окно одного из палаццо приоткрыто, кто-то не спит, готовясь к ночным приключениям. В классическом Таро эта карта, скорее, негативна, чем позитивна. Ее основной смысл – наваждения, страхи, иллюзии, обман. Но в Таро Казановы все совсем по-другому. Полная Луна – символ чувственности – обещает всплеск эмоций, желания плоти и их удовлетворение. Сильное притяжение к партнеру – прежнему или новому – может возникнуть на всех уровнях, но, прежде всего, на уровне тел. Повышается опасность очаровать кого-то или быть очарованным. И это прекрасно. Предостережение только одно: когда надо принимать важные решения, "запустите" ум.

Таро Казановы, Луна

Рак – Колесница

Эта карта – о движении. В плохую погоду по грязной дороге едет повозка. На заднем сиденье – парочка. Не теряя времени, потеряв всякий стыд, они занимаются любовью. Они, рискуя всем, отправились в путь, в неизвестность, оставляя позади то, что больше не приносит ни радости, ни удовлетворения. Карта обещает скорую смену обстановки (что более вероятно) или смену партнера (что менее вероятно), путешествие виртуальное или реальное, возложение на себя какой-то особой миссии и всеобщее уважение как награду за ее успешное выполнение.

Таро Казановы, Колесница

Лев – Туз Кубков

Это одна из лучших карт в Таро Казановы, посвященных романтике. Туз в системе Таро символизирует начальный импульс к позитивным преобразованиям, силы и средства, которые необходимы для них, а масть Кубков – чувственную сферу во всех ее проявлениях и, конечно же, любовь. Карта обещает начало чего-то светлого, радостного, позитивного в личной жизни, старт нового этапа отношений с любимым человеком или завязывание новых романтических отношений, которые принесут массу приятных минут. Единственное условие, которое необходимо выполнить для получения этого подарка судьбы – действовать. Помните поговорку: "У Бога нет рук, кроме наших". Делайте шаги по направлению к своему счастью.

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Таро Казановы, Туз Кубков

Дева – Мир

Старинная библиотека в Праге. Здесь старик-Казанова корпит над своими Мемуарами, которые совсем скоро покорят весь мир. Он вспоминает свои любовные приключения, плачет и смеется. И гордится своими победами. Эта карта – о достижении высшей цели, об удовлетворении результатами труда, о выходе на новый уровень в личной эволюции или в вещах более приземленных. В контексте прогноза на отношения карта говорит о том, что вы будете полностью удовлетворены тем, что имеете в личной жизни. У вас будет повод для гордости за себя и свою семью. Не забывайте делиться с окружающими рецептом своего счастья.

Таро Казановы, Мир

Весы – Дьявол

Поздняя ночь в венецианском дворце. Молодая женщина при свечах занялась гаданием на суженого. Взглянув в зеркало, чтобы увидеть своего принца, она застыла в ужасе: на нее смотрел не принц и не ее отражение, а страшное чудище. Тень от фигуры женщины дополнила картину: она оказалась рогатой… Жуткая карта, и все же ее смысл не так страшен, как эта картинка. Эта карта в системе Таро символизирует сильную зависимость от чего-то или от кого-то. То, что превращает человека в раба, лишает его свободы. В данном случае речь может быть о зависимости от собственной внешности, когда женщина настолько обеспокоена тем, чтобы выглядеть "на все сто", что посвящает свою жизнь только этому. Но есть у карты и позитивный смысл. Она – о встрече со своей "тенью". Это может быть страшно и неприятно, но, посмотрев ей в глаза и подчинив ее, вы сможете расширить границы своего "я", выйдя за искусственные рамки.

Таро Казановы, Дьявол

Скорпион – Король Кубков

На кресле в венецианских апартаментах сидит мужчина в белом. На его лице – белая карнавальная маска, на голове – шляпа, за его спиной – кроваво-красна штора, напоминающая театральный занавес, а прямо перед ним – огромный кубок с красным вином. Белое и красное, скрытое и явное, чистота и страсть, стремление скрыть свои чувства и желание поделиться огромным невостребованным потенциалом любви. Эта карта просто переполнена противоречивыми символами. Она символизирует человека, внутри которого бушует океан страстей, но при этом наружу не выплескивается ни единой капли. Внешне он – сама невозмутимость, сама бесстрастность. Это указание на партнера – прежнего или нового, - который по-настоящему влюблен в вас, для которого вы – воплощение его мечты, но который никогда не признается в этом. Совет Таро: не требуйте слов и других доказательств "серьезных намерений". Просто будьте рядом с этим человеком. И вы не пожалеете.

Таро Казановы, Король Кубков

Стрелец – Король Мечей

Как и на предыдущей карте, здесь изображен Король, но он совсем не похож на Короля Кубков. Прежде всего, он вооружен острой шпагой, которую держит напоготове. Его лицо не различимо за маской. Таинственности добавляет шляпа и прикрытая рука. Эта карта символизирует человека, для которого ум – его бог. Это аналитик до мозга костей, который убежден: проявление чувств – признак слабости и глупости. В классической системе Таро эта карта довольно позитивна, она говорит об успешном решении любой проблемы при помощи интеллекта. Но Таро Казановы – о любви, и здесь эта карта обещает "разбор полетов", придирки, "тестирование" партнера и, как следствие, конфликты. В союзе катастрофически не хватает чувства. Эту ситуацию необходимо немедленно исправить.

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Таро Казановы, Король Мечей

Козерог – Отшельник

Карта Отшельник априори не может быть об отношениях. Она о добровольном одиночестве. Рано на рассвете пожилой монах отправляется в далекий путь. Он взял с собой только две вещи – посох и фонарь. Он идет туда, где ждут его мудрых слов, его утешения, его помощи или просто молчаливого присутствия. Эта карта – о желании сыграть роль "гуру" и одновременно избежать искушений, возможно, искушений плоти. Пауза в отношениях часто идет на пользу, но только если она не слишком продолжительная. Что касается искушений, совет Таро таков: не отказывайте себе в удовольствиях, от которых нет вреда ни вам, ни окружающим.

Таро Казановы, Отшельник

Водолей – Четверка Кубков

Теплый вечер в Венеции. На большой кровати – он и она. Они раздеты. Наготу скрывает лишь накинутая простыня. Его голова лежит у нее на коленях. Влюбленные смотрят друг на друга с огромной нежностью. Эта карта – символ полной, тотальной гармонии в отношениях, когда любимый человек воспринимается как вторая половинка, без которой жизнь не была бы полной. Это союз, в котором вместе приятно даже молчать. Карта может символизировать окончание медового месяца, когда страсть уже миновала свой пик, но ей на смену пришло что-то более ценное – родство душ.

Таро Казановы, Четверка Кубков

Рыбы – Суд

Молодая красивая девушка практически полностью обнажена. Она стоит напротив мужчины в маске, который с большим интересом рассматривает ее. Она явно смущена, ей неприятно находиться в этой ситуации, но по какой-то причине она продолжается оставаться здесь. Вероятно, девушка – проститутка, а мужчина – ее потенциальный клиент, который оценивает, хорош ли "товар". Карта может предвещать ситуацию "тестирования", "экзаменования", "суда" одного из партнеров, обвинений и вынесения "приговора". Но карта также является символом прощения. Если вы в чем-то провинились перед любимым человеком, вероятность того, что все обиды будут забыты, очень высока.

Таро Казановы, Суд

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