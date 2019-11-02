Любовный гороскоп на 4-10 ноября: кто получит награду

Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года по картам Таро Казановы обещает всплеск адреналина Близнецам, новое романтическое увлечение Ракам и верного спутника жизни Весам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Изображения нескольких карт не представлены в этой публикации из этических соображений.

Овен – Справедливость

В классической интерпретации на этой карте изображена богиня справедливости Фемида со своими атрибутами: весами и мечом. Здесь же богиня – почти полностью обнаженная привлекательная молодая женщина, и на ее "божественность" указывает лишь один атрибут – весы. Главная тема карты – взвешенный, прагматичный подход к любому шагу в романтических отношениях. Например, потому что однажды уже пришлось "обжечься". Взвешивание всех "за" и "против" - это хорошо, но, увы, такой подход лишает спонтанности и непредсказуемости – того, что очень ценно в отношениях. Таро рекомендуют не только анализировать, но и рисковать.

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Таро Казановы, Справедливость

Телец – Четверка Денариев

В рабочем кабинете одного из венецианских палаццо уединился важный господин. Он занят подсчетом наличных средств. Сосредоточившись на этом занятии, он не обратил внимания на то, что в кабинет зашла полностью обнаженная красавица-жена. "Не отвлекай меня, я занят!" - как будто говорит весь его вид. Это карта скупца и скопидома. Но на практике она может проявляться двояко. Либо речь идет об игнорировании "романтических" потребностей своей второй половинки и чрезмерном погружении в решение материальных вопросов, либо в качестве главного богатства рассматривается именно вторая половинка. Возможно, это тот случай, когда жена для мужа – бесценный дар, настоящее сокровище.

Таро Казановы, 4 Денариев

Близнецы – Луна

Карта "Луна" считается не слишком позитивной в классическом Таро, поскольку связана с наваждениями, страхами, искаженным восприятием реальности. Но в Таро Казановы все совсем по-другому. Здесь карта обещает пробуждение чувства и чувственности, прилив адреналина, горячее желание любить и быть любимым. Прекрасный ночной венецианский пейзаж венчает полная Луна, и именно она задает тон всей карте. Эта неделя может пройти под знаком сильного чувства, плотских наслаждений и частично игнорирования доводов ума. Возможно новое роковое увлечение, но есть риск, что оно не будет долговечным, ведь Луна так непостоянна.

Таро Казановы, Луна

Рак – Паж Кубков

Вам выпала прекрасная "романтическая" карта. Молодой мужчина изображен в открытой позе. Его лицо не скрыто под маской, а жесты выдают его щедрую натуру. В руках он держит кубок с вином – символом большого чувства – которым он готов делиться. Это карта "известий", касающихся дел сердечных, или первых шагов в этом направлении. На этой неделе возможно новое знакомство. Причем, перспективы у этих отношений будут по-настоящему радужными. Карта также может говорить о паре, в которой мужчина намного моложе женщины, но он не скрывает своих чувств, он честен как со своей любимой, так и со своим окружением.

Таро Казановы, Паж Кубков

Лев – Восьмерка Кубков

На карте изображена сцена классического "адюльтера". Казанова в гостях у давнего приятеля. Он только что познакомился с его женой и понял, что женщина ему действительно нравится. Как только муж удалился по делам, герой-любовник воспользовался случаем и начал любовную игру прямо в рабочем кабинет. И вдруг дверь открывается. На пороге обманутый супруг. Занавес. Карта имеет несколько значений. Во-первых, она может говорить о любовном треугольнике и опасности разоблачения. Во-вторых, о том, что мужчина может рисовать подобные страшные картины в своем воображении, не доверять женщине, ревновать ее к каждому столбу – совершенно безосновательно.

Дева – Шестерка Жезлов

На карте изображена страстная сцена. Пара занимается любовью в номере дешевого отеля, совершенно не обращая внимания на убогую обстановку. В классическом Таро это карта триумфа и победы, полученной после долгой борьбы. Здесь также речь о победе – о победе над неблагоприятными жизненными обстоятельствами или победе любовного свойства, о завоевании женщины, которая нравится. Главный совет Таро: не бойтесь делать шаг навстречу мечте, даже если она кажется совершенно неосуществимой. И меньше внимания придорожным столбам и мнению окружающих.

Таро Казановы, 6 Жезлов

Весы – Рыцарь Денариев

Эта карта в системе Таро символизирует мужчину, который "твердо стоит на земле". Он в меру прагматичный, очень хозяйственный и деловитый. Он не будет тратиться на пустяки и сумеет сколотить капитал на то, что действительно важно. В контексте прогноза на отношения карта символизирует партнера, которому может недоставать романтизма, который слишком приземлен, чтобы удовлетворить потребность женщины в "принце на белом коне". И все же он надежен, он верен, и он всегда подставит плечо, когда это нужно. Карта также может говорить о том, что на этой неделе пара получит возможность благополучно разрешить все материальные проблемы.

Таро Казановы, Рыцарь Денариев

Скорпион – Король Кубков

Вам выпала прекрасная и очень "многослойная" карта. На это указывают противоречивые символы: белое одеяние главного героя – алая театральная штора. Лицо, закрытое маской – кубок с вином, символом глубокого чувства. Святость и страсть, аскетизм и наслаждение жизнью. В этой карте перемешано всё. Она говорит о том, что точно так же противоречиво может вести себя ваш избранник или партнер. За внешней маской безразличия и безэмоциональности может бурлить целый вулкан страстей. Карта обещает чрезвычайно наполненные романтические отношения, в которых главную роль будет играть мужчина. Совет Таро: не требуйте от него признаний. Позвольте ему оставаться в маске. И просто молча, без лишней шумихи, отдать вам свою жизнь.

Таро Казановы, Король Кубков

Стрелец – Девятка Кубков

В классическом Таро эта карта обещает… большую выпивку. Здесь же тоже речь о наслаждении и отдыхе, но несколько иного свойства. На карте изображен Казанова со своей новой возлюбленной. Они уединились на лестничной площадке, и женщина взяла инициативу на себя. Пара бессовестно занимается любовью, не боясь быть раскрытой. Карта обещает радости плотских утех, встречи без обязательств, секс ради секса, легкие отношения. Если на этой неделе завяжется новый роман, скорее всего, он будет основываться на притяжении тел, а не душ. Карта также может указывать на союз, в котором роль лидера и "генератора идей" отведена женщине.

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Козерог – Пятерка Кубков

На этой карте изображена просто недопустимая с точки зрения церковной морали сцена. Монашеская келья, монахиня и… Казанова. Он снимает с нее одежду, но девушка ничуть не смущена. Наоборот, она проявляет неподдельный интерес к тому, что происходит. В классическом Таро эта карта говорит о чрезмерном внимании к тому, что потеряно, и неумении ценить то, что есть. Здесь же потеря рассматривается как приобретение. Прогноз Таро на эту неделю – новый сексуальный опыт, познание новых граней себя самого и благородный риск.

Водолей – Шестерка Кубков

Водолеи, вам выпала та же карта, что и на прошлой неделе, а это уже интересный знак. По всей видимости, тема ностальгии по прошлой любви по-прежнему будет для вас актуальной. Повторим сказанное в прошлом прогнозе. Погрузившись в мрачные мысли, Казанова видит картины прошлой счастливой любви. "Та единственная, желанная, неповторимая – где она сейчас? Как могло случиться, что я отпустил ее? Почему мы не вместе?" Карта указывает на неудовлетворенность нынешним состоянием личной жизни, а также призывает исправить положение – конечно, если для этого не потребуется ломать человеческие судьбы.

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Таро Казановы, 6 Кубков

Рыбы – Рыцарь Жезлов

Вам выпала замечательная карта действия. На ней изображен всадник. Его лицо закрыто маской, а в руках огромный жезл. Мужчина готов к активным шагам, но при этом желает сохранить в секрете свои истинные чувства и мотивы. На этой неделе ваш партнер может пойти на шаг, который от него давно ждали. Например, сделать предложение или смело разрешить давнюю проблему. Карта считается очень позитивной, поэтому все "активности" будут иметь хорошие последствия. Карта также рекомендует на этой неделе не сидеть сложа руки. Используйте эту уникальную возможность, чтобы улучшить свои отношения и свою жизнь.

Таро Казановы, Рыцарь Жезлов

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