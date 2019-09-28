Любовный гороскоп на 30 сентября – 6 октября: кто победит

Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года по картам Таро Казановы обещает завоевание предмета любви Весам, радости плоти Ракам и Львам, а также непростой выбор Девам и Водолеям.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Изображения нескольких карт не представлены в этой публикации из этических соображений.

Овен – Король Кубков

Мужчина в белом сидит на фоне красной шторы. Перед ним – бокал, наполненный вином. Эта карта полна интересных символов. Сочетание цветов – белого и красного – говорит о внутренней борьбе между стремлением к чистоте и желанием проявить свою чувственность. Но исход этой дилеммы предрешен: на него указывает кубок, символ чувства, эмоций, любви, страсти. Карта обещает невероятно насыщенную неделю в плане любовных переживаний. Поскольку карта стопроцентно позитивна, эти переживания будут приятными. Совет Таро таков: погрузившись в глубины чувства, все же не отключайте ум.

Таро Казановы, Король Кубков

Телец – Девятка Кубков

Прямо на винтовой старинной лестнице одного из венецианских дворцов уединилась парочка. Он сидит на ступеньке, она – опустилась перед ним на колени. Они занимаются любовью, не беспокоясь о том, что кто-то может их "застукать" за этим занятием. Карта обещает праздник жизни, в данном смысле – в любовных отношениях. Общаться с партнером на всех уровнях будет легко, и это взаимодействие принесет обоим удовлетворение. Карта также символизирует релакс, расслабление, восстановление сил.

Близнецы – Рыцарь Мечей

В классическом Таро эта карта считается достаточно позитивной. Она указывает на способность и возможность решить любую проблему, приложив ум. Но в контексте прогноза на отношения ее смысл двоякий. С одной стороны, у пары действительно появится возможность решить насущные вопросы. Но, с другой, карта также может указывать на холодный анализ действий любимого человека, на "разбор полетов" и придирки. Но, даже если по какому-то поводу придется выяснять отношения, это тоже на пользу. Главное – не увлекаться этим занятием, чтобы не потерять любовь.

Новости Названы самые странные предпочтения в сексе

Таро Казановы, Рыцарь Мечей

Рак – Королева Кубков

На карте изображена практически полностью обнаженная женщина, сидящая на диване. Ее лицо прикрыто маской, на руках – черные перчатки. Ее поза довольно вульгарна и говорит о том, что дама жаждет любви. Карта обещает чувственные удовольствия, которые могут взять верх над всеми остальными потребностями и инстинктами. Если на этой неделе завяжется новый роман, знайте: он будет основан на сексе, и только на сексе. Если речь идет об устоявшихся отношениях, карта может указывать либо на опасность измены (прежде всего, женщины), либо на новый всплеск взаимного физического притяжения партнеров.

Лев – Королева Денариев

Эта карта чем-то напоминает предыдущую. На ней тоже изображена обнаженная женщина в вульгарной позе, которая демонстрирует свои "достоинства". Но масть Денариев вносит свои коррективы. Если в предыдущем случае речь шла о чувственности ради чувственности, то здесь доминирует материальный интерес. Карта указывает на отношения, основанные на меркантильном интересе партнеров. Один из вариантов – "продажа" любви, проституция или просто ситуация, когда один из партнеров пытается извлечь сугубо материальную выгоду из своей сексуальной привлекательности. Есть у карты и позитивный смысл: она может указывать на успешное решение денежных проблем, если таковые есть у пары.

Дева – Справедливость

В классическом Таро на этой карте изображена женщина-судья с символами юриспруденции – весами и мечом. Здесь же мы видим практически голую барышню, которая задумчиво смотрит на весы. Карта имеет несколько значений. Во-первых, она говорит о желании взвесить все "за" и "против", очень осторожно подходить к принятию решения. Во-вторых, она может указывать на установление справедливости, например, в ходе бракоразводного процесса. В-третьих, "Справедливость" может означать практический подход к вопросам романтическим. Всему виной – опыт. Он научил такой осторожности.

Таро Казановы, Справедливость

Весы – Шестерка Жезлов

В простом отельном номере где-то на окраине Венеции парочка занимается любовью. Комфорта здесь практически нет, но им все равно. Их внимание обращено не на убогую обстановку, а друг на друга. В классике эта карта означает триумф, победу. Здесь же речь может идти о долгожданном завоевании предмета любви. Возможно, долгое время вы томились из-за неразделенного чувства, страдали из-за невозможности быть вместе с любимым человеком. И вот, наконец, лед тронулся. События развиваются стремительно. И вы не заметили, как оказались в одной постели.

Таро Казановы, 6 Жезлов

Скорпион – Королева Мечей

На красном кресле сидит красивая обнаженная женщина. Весь ее вид говорит: я здесь хозяйка, я здесь главная, я здесь принимаю решения. Уверенность в себе подчеркивает и шпага в ее руке: она проткнула ею простыни, валяющиеся на полу. Это символ того, что женщина будет доминировать не только в доме, не только на кухне, но и в постели. Хорошо это или плохо? Все зависит от того, как вы к этому относитесь. Конечно, властная самоуверенная женщина понравится не всякому мужчине, но, когда речь идет о важном решении, например, в делах бизнеса, такая спутница жизни на вес золота. Карта также может говорить о том, что на этой неделе романтика, охи и вздохи могут отойти в отношениях на второй план. Может возникнуть необходимость в быстром принятии радикальны решений, а тут уж не до сентиментов. И все же карта позитивна, поэтому речь здесь об исключительно позитивных событиях.

Таро Казановы, Королева Мечей

Стрелец – Семерка Жезлов

В классическом Таро эта карта означает неравный бой, который, тем не менее, завершится в вашу пользу. Здесь также изображена баталия: двое господ дерутся на шпагах в присутствии секунданта. Карта может указывать на разбирательства в суде, например, на бракоразводный процесс. Причем, исход может быть неожиданным: победу одержит тот, кто имел на нее меньше шансов, но проявил больше целеустремленности и напористости. Карта также может говорить и об обычном бытовом споре супругов или любовников "при свидетелях". В худшем варианте развития событий возможно рукоприкладство. Если же выяснение, кто прав, а кто виноват, обойдется без подобных "побочных

эффектов", оно пойдет на пользу, ведь иногда надо расставлять точки над "i".

Таро Казановы, 7 Жезлов

Козерог – Шестерка Денариев

Эта карта говорит о том, что есть кто-то, кому вы небезразличны, кто тайно любит вас. На ней изображена женщина, которая снимает платье. Она практически полностью обнажилась, потому что уверена: в комнате никого нет. Но на самом деле это не так. Ею тайком, из-за двери, любуется мужчина. Совет Таро таков: обратите внимание на тех (того, ту), кто каждый день находится в поле вашего зрения, кто часто попадается на глаза, хотя рядом быть не должен, Не исключено, что это ваш тайный поклонник (поклонница). Если смелости недостает ему (ей), сделайте первый шаг вы сами.

Таро Казановы, 6 Денариев

Водолей – Двойка Мечей

На венецианском балу познакомились двое. Они сразу почувствовали необъяснимое притяжение. Сказалось то ли выпитое вино, то ли полнолуние, то ли общая атмосфера праздника… Выпив очередную порцию веселящего напитка, парочка поднялась наверх. Они закрылись в одной из комнат и начали любовную игру. Он начал медленно снимать с нее одежду, а она вдруг застыла в нерешительности. "Что я делаю?" - пронеслось у нее в голове. Карта говорит о сомнениях и нерешительности, а также о ситуации, когда решения принимаются исключительно умом. Совет Таро: в делах любви сердце – лучший советчик. Доверьтесь ему.

Таро Казановы, 2 Мечей

Рыбы – Пятерка Жезлов

Здесь, как и в прогнозе для Стрельцов, речь идет о битве. Но обратите внимание: в отличие от той карты, здесь нет свидетелей. Эти двое выясняют отношения, спрятавшись от посторонних глаз. Точно так же и вы можете решать свои семейные вопросы на кухне или где-то еще, но так, чтобы не посвящать в них никого, даже близких родственников. Конечно, карта не обещает семейную идиллию, но и жестких разборок она тоже не пророчит. Эта неделя может быть связана с определенным кризисом в отношениях, но такое испытание лишь укрепит союз.

Таро Казановы, 5 Жезлов

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