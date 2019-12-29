Любовный гороскоп на 30 декабря – 5 января: кто утешится

Любовный гороскоп на неделю с 29 декабря 2019 года по 5 января 2020 года по картам Таро Казановы обещает начало светлой полосы жизни Овнам, оформление отношений со второй половинкой Ракам и активные действия Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Казанова" авторства итальянского художника Люки Раймондо. Ряд карт не представлены в публикации из этических соображений. Вместо них приведены карты тех же значений из классического Таро Уэйта.

Овен – Звезда

Окончание темной полосы жизни, преддверие новых позитивных преобразований. Последние испытания перед победой и утешением. Надежда, которой суждено сбыться. Совет: вы стоите на пороге счастливого периода личных отношений. Несмотря на кажущуюся безысходность и "ночь", рассвет вот-вот наступит. Просто наберитесь терпения.

Таро Казановы, Звезда

Телец – Императрица

Щедрость природы, богатство, здоровье, довольство тем, что имеете. Отношения, наполненные взаимным чувством, радостью, любовью и желанием. Успешное решение всех материальных вопросов, с которыми сталкивается пара. Совет: будьте щедрыми по отношению к партнеру и окружающим так же, как щедра к вам судьба. Делитесь своим счастьем и радостью, и Небо вознаградит вас сторицей.

Классическое Таро Уэйта, Императрица

Близнецы – 5 Кубков

Потеря чего-то не слишком ценного, недооценка того, что имеете. Игнорирование подарков судьбы, погружение в себя, самонакручивание, преувеличение проблем. Опасные сексуальные эксперименты, которые раскроют новые грани вашей личности. Совет: не бойтесь выходить за рамки привычного образа жизни, попробуйте себя в новой роли, в том числе в отношениях с партнером. Откройте глаза на то, что раньше ускользало из вида. Начните ценить то, что дает вам любимый человек.

Классическое Таро Уэйта, 5 Кубков

Рак – Иерофант

Оформление отношений. Объявление на весь мир, что вы пара, что вы вместе. Свадьба или венчание. Подписание брачного контракта. Брак по расчету. Отношения, в которых муж и жена выполняют предписанные им обществом и моралью функции. Недостаток чувства. Совет: на этой неделе пара может столкнуться с бумажной волокитой или формальностями, которые будут отнимать все время и силы. Романтики будет не хватать. Необходимо просто пережить этот период, чувство возродится вновь.

Таро Казановы, Иерофант

Лев – Король Жезлов

Человек действия. Действие как таковое. Надежный партнер, который знает, чего хочет, и делает всё, чтобы достичь цели. Предпочитает не раскрывать карты раньше времени. Опасен для своих конкурентов и оппонентов. Совет: если ваш любимый мужчина проявит сугубо мужские качества, постарайтесь не перебирать на себя инициативу. Позвольте ему быть номером один. Он это оценит.

Таро Казановы, Король Жезлов

Дева – Десятка Жезлов

Трудное решение. Психологическая нагрузка, перенапряжение. Множество задач, которые будет необходимо решить в одиночку и в очень ограниченный промежуток времени. Возможно стрессовое состояние. Совет: если перед Новым годом или в праздничные дни на вас навалится слишком много забот, включите пофигизм. Помните: всех дел не переделать. Перенесите часть заданий на потом, а сами в полной мере насладитесь праздником в окружении любимых людей.

Таро Казановы, 10 Жезлов

Весы – 6 Жезлов

Победа, достижение желаемого, завоевание любимой женщины (любимого мужчины), спонтанный секс, испепеляющий огонь страсти. Совет: добившись благосклонности человека, который вам не безразличен, не спешите праздновать победу. Ведь отношения не заканчиваются после первой ночи. Наоборот, это лишь начало. Каким будет продолжение, зависит только от вас.

Таро Казановы, 6 Жезлов

Скорпион – Туз Жезлов

Мощный импульс к действию, прорыв, помощь Неба в решительных преобразованиях жизни и отношений – разумеется, только к лучшему! Заряд энергии, невероятное стремление к цели, готовность сделать всё для ее достижения. Совет: на этой неделе вы можете сделать очень многое для личного счастья. Главное – вовремя ответить на приглашение Судьбы.

Таро Казановы, Туз Жезлов

Стрелец – 6 Кубков

Воспоминания о прошлом, о забытой любви, об отношениях, которых уже нет. Идеализация прошлого партнера и обесценивание нынешнего. Зависания в приятных воспоминаниях, сознательный уход от настоящего. Совет: если человек, с которым вы познали счастье, не выходит из головы, вместо того чтобы постоянно думать о нем, действуйте! Каждый из нас имеет право на счастье. Сделайте всё, что в ваших силах.

Таро Казановы, 6 Кубков

Козерог – Отшельник

Сознательный уход от сексуальных отношений. Осознание своей высшей миссии. Просветительство и наставление. Борьба с искушениями. Совет: пауза в отношениях может пойти на пользу, но не слишком затягивайте ее. Если вы считаете секс чем-то греховным и грязным, пересмотрите свое отношение к нему. В конце концов, без секса не было бы нас с вами.

Таро Казановы, Отшельник

Водолей – 4 Жезлов

Гармоничное взаимодействие слаженной команды. Празднование общего успеха. Период отдыха и расслабления. Тайный поклонник. Беспечность. Совет: если вы совершили что-то великое, позвольте себе небольшую паузу. Соберитесь с друзьями, пообщайтесь и повеселитесь. И не забывайте, что в вашем окружении может быть кто-то, кому вы давно небезразличны.

Таро Казановы, 4 Жезлов

Рыбы – Рыцарь Мечей

Расстановка точек над "i", анализ действий партнера, разбор полетов. Придирки или конфликты. Успешное разрешение проблемы путем взвешивания всех "за" и "против". Доминирование ума над чувством. Совет: если партнер устроит вам "экзамен", уличит в каком-то проступке или решит читать вам мораль, подумайте, нужна ли вам такая "вторая половинка". Если же этот человек вам дорог, постарайтесь сглаживать углы и признавать вину, даже если вы ни в чем не провинились.

Таро Казановы, Рыцарь Мечей

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