Любовный гороскоп на 3-9 июня: кто рискнет всем

Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года по картам Таро Казановы обещает подвешенное состояние Овнам, новое сильное увлечение Ракам и узаконивание отношений с партнером Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд иллюстраций карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Повешенный

Ночь. Венеция. Дворец дожей. Цепляясь за трос, Казанова пытается перепрыгнуть через перила, но зависает в воздухе. Он бежит от ревнивого мужа новой возлюбленной, прихватив с собой плащ и сумку. Эта карта говорит о стремлении убежать от партнера или проблемы, а также о ситуации, когда ни от ваших действий, ни от вашего бездействия не зависит ничего. Остается только ждать и наблюдать. Таро обещают непростой период, который просто надо пережить.

Телец – Четверка Кубков

Вечер. Венеция. В одном из роскошных палаццо отдыхает пара. Он лежит в кровати, положив голову ей на колени. Оба с нежностью смотрят друг на друга. Они молчат, но это молчание наполнено любовью, гармонией и взаимопониманием. Карта чрезвычайно позитивна. Она обещает прекрасные отношения с любимым человеком, которые не будут омрачены ни ссорами, ни обидами, ни проблемами. Несмотря на то, что страсти в отношениях может недоставать, душевное тепло рядом с этим человеком вы ощутите в полной мере.

Близнецы – Смерть

Не следует пугаться этой карты. Она не предвещает ничего плохого, хотя позитивной ее тоже не назовешь. Ее сюжет таков: у смертного одра, на котором лежит дряхлый старик, стоит обнаженная красавица. Но она мертвенно бледна, а вместо кистей рук – костяшки. Это его прежняя любовь, которую он когда-то оставил, пришла к нему в виде смерти. Любовь и смерть – тема этой карты. Она призывает помнить о вещах непоправимых. Например, о потере любимого человека, и беречь отношения, пока они живы. Любовь хрупка, как драгоценный сосуд. Обращайтесь с ней бережно.

Рак - Влюбленные

Раннее утро, Венеция, Дворец дожей. На балконе влюбленная парочка бесстыдно обнимается, не обращая внимания на прохожих. Это момент пробуждения чувства, первой большой любви, сильного увлечения. Обоюдное притяжение на уровне тел и душ колоссально, хочется постоянно быть рядом с этим человеком, кажется, что в нем заключено всё счастье и вся радость мира. Прекрасный конфетно-цветочный период. Наслаждайтесь им. Не задумывайтесь о том, как будут развиваться отношения дальше. Время всё расставит по своим местам.

Лев – Восьмерка Денариев

Поздний вечер. Венеция. В спальне двое – муж и жена. Он лежит на кровати, она присела на край. Они говорят о чем-то хорошем, и пламя свечей, освещающих комнату, добавляет романтики. Эта карта говорит о полной гармонии и взаимопонимании с человеком, который находится рядом, о той ситуации, когда вместе приятно даже молчать. Карта также указывает на счастливое разрешение всех конфликтов, если таковые были, на установление долгожданного мира в семье, а также на одну банальную вещь – счастье в личной жизни.

Дева – Девятка Мечей

Парочка страстно занимается любовь в шикарных апартаментах. Они выглядят по-настоящему счастливыми, если бы не одно "но". Вокруг – множество острых мечей как символ опасности. Эту карту можно назвать "опасные связи". Она предвещает, с одной стороны, настоящее удовольствие, а с другой, предупреждает о том, что за это удовольствие, возможно, придется заплатить. Незащищенный секс, неадекватное поведение партнера, разоблачение или что-то еще – опасности могут подстерегать на каждом шагу. Будьте осторожнее.

Весы – Рыцарь Жезлов

Это прекрасная карта действия. Этот Рыцарь, вооруженный дубинкой, символизирует готовность проявлять активность и решать вопросы. Карта может указывать на принятие важного решения, на ответственный шаг, который может сделать ваш партнер. Например, предложить вам руку и сердце. Неделя обещает быть активной и полной событиями и переменами – исключительно позитивными. Если в отношениях с партнером был некий застой, именно в это время из него удастся выйти.

Скорпион – Шестерка Денариев

Скорпионы, вторую неделю подряд вам выпадает одна и та же карта, а это уже знак. Повторим сказанное в прошлом прогнозе. Это прекрасная карта, которая символизирует союз, в котором партнеры готовы прийти друг другу на помощь, проявлять терпимость, понимание и поддержку. Причем, зачастую такая помощь и поддержка не афишируется, оставаясь тайной. Это тот случай, когда рядом находится надежный человек, который не подведет, на которого можно положиться в любой ситуации. Карта символизирует богатство – душевное и материальное, - которым следует делиться со своей второй половинкой. Еще одно значение карты – присутствие рядом человека, который искренне влюблен, но пока что не решается признаться в своих чувствах.

Стрелец – Девятка Кубков

На карте изображена любовная сцена. Прямо на лестнице в одном из венецианских палаццо парочка занимается любовью. Вокруг – множество кубков, символов чувства и чувственности. Эта карта обещает насыщенную личную жизнь, богатую эмоциональную гамму. Она также говорит о том, что возможен секс в неожиданных местах, связанный с риском разоблачения. Так или иначе, скучной и пресной эту неделю точно не назовешь.

Козерог – Маг

Вечер. Венеция. Свечи освещают пару, которая уединилась в шикарных апартаментах. Она сидит на стуле. Он стоит позади нее. Одна его рука лежит на ее шее, вторая – поднята в поучительном жесте. Учитель и ученик, бог и преданный адепт – именно на такой тип отношений указывает эта карта. В этом союзе один является объектом поклонения, а второй – поклоняющимся. В лайт-варианте речь может идти просто о восхищении способностями, умениями, чертами характера одного из партнеров. Но этот формат устраивает обоих.

Водолей – Императрица

Изображение этой карты можно назвать вульгарным. Красивая женщина средних лет сидит на венецианском мостике в раскрепощенной позе. Всем своим видом она приглашает заняться с ней любовью. Карта обещает, с одной стороны, яркие сексуальные отношения, а с другой, говорит о том, что о словах "верность" и "преданность" следует забыть. Это удовлетворение плоти, и не более того. Это тот случай, когда человек пытается получить удовлетворение, а не удовлетворить. Это эгоизм в чистом виде, и все же он тоже очень привлекателен.

Рыбы – Иерофант

На карте изображен Папа Римский в соборе Святого Петра. Ее основное значение – оформление отношений или декларация такого оформления. Это тот случай, когда пара решает объявить на весь мир: мы вместе, и это серьезно. Какие формы это приобретет – зависит от ситуации. Помолвка, свадьба, венчание или просто смена статуса в Facebook с "все сложно" на "в отношениях". Карта также может указывать на прагматичный подход к созданию союза или на заключение брачного контракта.

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