Любовный гороскоп на 3-9 февраля: кто обретет друга

Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года по картам Таро Казановы обещает встречу со своей тенью Близнецам, наваждение Ракам и активные действия Стрельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Казанова" авторства итальянского художника Люки Раймондо.

Овен – 8 Денариев

Отношения по типу "учитель-ученик" или "мама-сын" и "дочь-отец". Полная гармония и взаимопонимание. Поддержка и принятие партнера со всеми его достоинствами и недостатками. Совет: вам выпала чрезвычайно позитивная карта. Она обещает прекрасные отношения со второй половинкой, которые не будут омрачены ни мелкими ссорами, ни претензиями, ни критикой. Просто цените и берегите их. Это особый дар.

Таро Казановы, 8 Денариев

Телец – 5 Жезлов

Активные действия, соперник и борьба с ним, возможно – безосновательная ревность. Отстаивание своих интересов и чести своего партнера в споре. Совет: на этой неделе ваша вторая половинка может воевать за вас, за ваше благополучие и безопасность или за право быть рядом с вами. В этой ситуации вам следует лишь полностью поддерживать партнера, помогать ему и быть благодарным спутником жизни.

Таро Казановы, 5 Жезлов

Близнецы – Дьявол

Сильное искушение, зависимость, встреча лицом к лицу со своей тенью, страх выйти из зоны комфорта. Совет: эта карта не так страшна, как кажется. Девушка гадала на "суженого", и вместо его изображения увидела в зеркале чудовище. Таро предлагают познакомиться со своим alter ego, принять его, "приручить" и стать сильнее и многограннее. Смелые эксперименты приветствуются.

Таро Казановы, Дьявол

Рак – Луна

Любовное наваждение, потеря головы, взрыв сексуальности и чувственности. Совет: несмотря на то, что эта карта считается достаточно неоднозначной, в контексте прогноза на отношения ее можно назвать стопроцентно позитивной. Волна чувств может накрыть вас с головой. Вы рискуете забыть обо всем, постоянно думая об одном-единственном человеке. Разве это плохо? Главное, чтобы это чувство было взаимным.

Таро Казановы, Луна

Лев – 10 Кубков

Банальное счастье в личной жизни. Полная гармония в отношениях, прежде всего, в сексуальном плане. Довольство жизнью как таковой. Совет: это одна из лучших карт в раскладе на отношения. Она обещает чрезвычайно романтическую неделю, проведенную с любимым человеком. Никаких ссор, разногласий и других проблем на горизонте не видно. Таро рекомендуют просто уделять своей второй половинке как можно больше времени, внимания и заботы.

Таро Казановы, 10 Кубков

Дева – Смерть

Окончание большого этапа отношений или отношений как таковых. "Обнуление", очищение жизненного пространства от людей, которые уже не радуют, не поддерживают, не заставляют становиться лучше. Совет: не следует бояться этой карты. На самом деле, она несет большой позитивный потенциал. Она рекомендует, наконец, решиться на шаг, которого вы боитесь и который всячески оттягиваете. Вам необходимы большие перемены и обновление. В противном случае вы рискуете остаться неудовлетворенным.

Таро Казановы, Смерть

Весы – 4 Жезлов

Плодотворное гармоничное взаимодействие нескольких человек, отдых после напряженной работы, дружеские контакты и общение. Совет: вам выпала прекрасная карта "тайного поклонника". Девушка решила окунуться в лесном ручье, разделась, но не заметила, что за ней подглядывает мужчина. Обратите внимание на человека противоположного пола, который слишком часто попадается на глаза. Возможно, он неравнодушен к вам, но боится сделать первый шаг. В таком случае сделайте его сами.

Таро Казановы, 4 Жезлов

Скорпион – 4 Кубков

Уютное семейное гнездышко, устоявшиеся отношения. Охлаждение сексуального желания, пресыщение. Совет: возможно, на этой неделе притяжение тел между партнерами несколько ослабнет. Зато вы будете ощущать особенную духовную близость, родство душ. Вы поймете, что рядом с вами – настоящий друг, который всегда поддержит и поможет. Не требуйте от любимого человека сексуальных подвигов. Просто создайте атмосферу уюта и тепла. А страсть вернется чуть позже.

Таро Казановы, 4 Кубков

Стрелец – Рыцарь Жезлов

Активные действия мужчины, успешное разрешение всех проблем. Смелый шаг, ответственный выбор, жест, заявление. Совет: на этой неделе мужчина будет настроен взять ситуацию в свои руки. Его будет переполнять "созидательная энергия". Задача женщины в этой ситуации – просто поддерживать, вдохновлять и главное – не перебирать на себя мужские функции, а просто позволить герою совершить свой подвиг.

Таро Казановы, Рыцарь Жезлов

Козерог – Император

Зрелый властный мужчина. Серый кардинал. Отношения патриархального типа. Надежный спутник жизни. Совет: на этой неделе ваш партнер может проявить сугубо мужские качества – умение брать ответственность за важные решения, контролировать ситуацию, действовать смело. И все же не требуйте от него стопроцентной искренности. Часть этого "айсберга" должна оставаться под водой. Просто доверьтесь ему – он знает, что делает.

Таро Казановы, Император

Водолей – 10 Мечей

"Обнуление" отношений – прекращение или трансформация во что-то совершенно новое. Ментальная усталость. Стремление к уединению. Совет: эта карта может указывать на кризис, когда возникает ощущение тупика и безысходности. Но на самом деле это не так. Жизнь не останавливается ни на минуту. Нужно просто немного отдохнуть, восстановиться, оглянуться вокруг и понять, что вы находитесь на пороге нового прекрасного этапа жизни.

Таро Казановы, 10 Мечей

Рыбы – 3 Мечей

Решение, принятое умом, а не сердцем. Сожаление о любви. Печаль. Совет: эта карта символизирует ситуацию, когда под давлением доводов логики или мнения окружающих человек отказывается от любви. Аргументы могут быть разными, от "мы не пара" до "что скажут люди". Таро рекомендуют в делах сердечных, во-первых, не полагаться на чужое мнение, во-вторых, слушать только сердце. Чтобы потом ни о чем не печалиться.

Таро Казановы, 3 Мечей

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