Любовный гороскоп на 29 июля – 4 августа: кто утонет в море чувств

Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года по картам Таро Казановы обещает баталии Рыбам, активные действия Скорпионам и погружение в романтику Близнецам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд иллюстраций карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Тройка Жезлов

Жаркое итальянское лето. Где-то посреди полей – сеновал. Здесь уединилась парочка любовников. Их союз – тайна для всех, и только здесь, в этом безлюдном месте, они могут насладиться друг другом, не опасаясь разоблачения. Эта карта символизирует запретную связь, порицаемую общественной моралью, или кратковременный роман на одну ночь. Она указывает на колоссальный сексуальный потенциал, как минимум, одного из партнеров. Но, увы, секс – это всё, что связывает двух людей. Дополнительные значения карты – завоевание предмета своей любви, отсутствие комплексов, знакомство с иностранцами, предприимчивость.

Телец – Восьмерка Денариев

Вечер. Венеция. В спальне двое – он и она. Он прилег на кровати, она присела на край. Муж и жена разговаривают о чем-то, и это общение приятно обоим. На их лицах – беззаботные улыбки. Эта карта символизирует чрезвычайно гармоничные отношения, иногда по типу учитель-ученик, иногда с существенной разницей в возрасте. Один из партнеров ведущий, второй – ведомый. Но эти роли полностью удовлетворяют обоих. Им по-настоящему интересно вдвоем. Их объединяет не столько физическое притяжение, сколько общие интересы, взгляды, увлечения. Возможно, страсти здесь не хватает. Но это не делает такой союз менее ценным.

Таро Казановы, Восьмерка Денариев

Близнецы – Рыцарь Кубков

На белом коне – всадник в черном. На его лице черная маска, в руках – кубок, наполненный вином. Несмотря на загадочный и даже зловещий внешний вид главного героя, эта карта считается чрезвычайно позитивной в контексте романтики. Этот Рыцарь – символ огромного чувства, любви, которая льется через край, тотального погружения в океан эмоций и страстей. Карта обещает период "парения на крыльях любви", когда доводы ума совсем не принимаются в расчет. В этом и плюс, и минус этой карты. Во всем, что касается любовных отношений, она предвещает радость и удовлетворение. Но если возникнет необходимость принимать серьезные решения, "запустить" аналитический ум будет непросто.

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Таро Казановы, Рыцарь Кубков

Рак – Семерка Мечей

Вечер. Венеция. В одном из палаццо – званый ужин. Множество гостей, шампанское, светские беседы. Все встали из-за стола и пошли танцевать. Остались лишь двое. Им не до танцев – их увлекла приятная беседа. Наконец, никого вокруг нет и они могут побыть наедине. Взаимный интерес очевиден, между ними есть притяжение. Пока что на уровне интеллектов, а не тел. Это тот случай, когда двоим не скучно вместе, когда им всегда есть о чем поговорить. Карта символизирует союз людей (скорее всего, только что наметившийся) на основе общих хобби, интересов, взглядов на жизнь. Страсть, чувственность, эмоции и прочее здесь отходят на второй план.

Таро Казановы, Семерка Мечей

Лев - Влюбленные

На террасе Дворца Дожей парочка бесцеремонно обнимается и целуется. Им нет дела до прохожих, до чужих взглядов, до чужого мнения. Они нашли друг друга (по крайней мере, им так кажется). Эта карта – о новом вспыхнувшем увлечении, о новом чувстве или об обновлении чувств в уже существующем союзе. Обоюдное притяжение колоссально, причем, притяжение на всех уровнях – физическом, ментальном, духовной. В новом партнере нравится абсолютно всё, кажется, он просто идеален. Это символ прекрасного романтического периода, о котором можно лишь мечтать. Совет Таро: наслаждайтесь этим состоянием здесь и сейчас, не думайте о том, что было, и о том, что будет. Ловите миг счастья.

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Таро Казановы, Влюбленные

Дева – Королева Мечей

На этой карте изображена полностью обнаженная женщина, сидящая в кресле. Ее левая рука опирается на шпагу, которая, в свою очередь, прибивает к полу простыни. Эта женщина любит доминировать, любит всегда быть правой, любит побеждать в любом споре и поступать так, как хочется только ей самой. Карта может говорить о том, что ваш партнер или вы сами будете проявлять такие качества. Или о том, что кто-то из вас захочет свободы и независимости. В любом случае, партнерской эту карту точно не назовешь. Она об эгоизме (иногда и об эгоизме в постели), о меркантильном подходе и о стремлении подчинить тонкую сферу чувств холодному как сталь рассудку.

Весы – Туз Жезлов

Из вод венецианского Гранд-канала возвышается огромный жезл. Это символ перемен, мощного импульса к действию, активности, устремлений и будущих побед. В классической системе Таро эта карта считается предвестницей успеха – как благодаря личным усилиям, так и благодаря помощи Неба. В контексте любовных отношений она означает важные шаги, которые будут сделаны одним из партнеров или обоими, начиная от признания в любви и заканчивая заключением контракта, который принесет гарантированную прибыль и пополнит семейный бюджет. Совет Таро – не сидите сложа руки.

Таро Казановы, Туз Жезлов

Скорпион – Король Жезлов

Мужчина в карнавальной маске, с увесистой палкой в руках сидит в дорогих апартаментах. Несмотря на то, что его лица не видно, понятно, что это человек, уверенный в себе и готовый к действию. Именно действие – девиз этой карты. Но не просто активность ради активности, а реальные шаги, которые ведут к результату. Карта символизирует перемены к лучшему благодаря собственным усилиям, движение в правильном направлении, мудрые решения. В то же время она может указывать на формат отношений, который можно назвать патриархальным: мужчина играет роль главы семьи, женщина – хранительницы домашнего очага. Союз будет счастливым в том случае, если обоих устраивают эти роли.

Таро Казановы, Король Жезлов

Стрелец – Десятка Мечей

Постаревший (или только выглядевший постаревшим) Казанова сидит в своем кресле в полном одиночестве. Вокруг в беспорядке разбросаны шпаги, на стене прикреплены еще несколько. Выражение его лица говорит: всё кончено, жизнь прожита, впереди – ночь и смерть. Эта карта о глубоком кризисе – в данном случае кризисе отношений. Возможно, придется какое-то время провести наедине с собой, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Переломный момент никогда не бывает простым, и все же он может вывести на новый уровень, открыть новую дверь. Совет Таро: не берите дурного в голову. Не позволяйте своим мыслям убивать себя, не рисуйте в воображении ужасные картины. Всё намного проще и позитивнее, чем вам кажется, и темная полоса вскоре сменится светлой.

Таро Казановы, Десятка Мечей

Козерог – Десятка Денариев

Эта карта похожа на старинный гобелен. Красивый парк, двое – дама и кавалер. Он галантно склонился перед ней, она слегка улыбнулась, пряча лицо за веером. Идеальная картина идеальных отношений. Вернее, их начала. Вернее, не столько романтических, сколько дружеских и даже деловых отношений. Главный мотив, который заставляет этих двоих приближаться друг к другу – деньги. Вся карта пропитана материальностью, финансами, наследством, приданным. Не исключено, что ближайшие дни будут посвящены именно подобным вопросам и подобным встречам.

Таро Казановы, Десятка Денариев

Водолей – Восьмерка Мечей

Больной Казанова лежит в постели. Его глаза закрыты. Рядом стоит лекарь, который озабоченно смотрит на пациента. Эту карту нельзя назвать позитивной. Во-первых, она говорит об отсутствии романтических отношений. Скорее всего, о вынужденном временном одиночестве. Карта также предупреждает о том, что возможны проблемы со здоровьем, прежде всего, в мочеполовой сфере. Совет Таро: займитесь профилактикой, обращайте внимание на малейшие признаки сбоев в работе организма. Карта также говорит о том, что может возникнуть необходимость принятия неприятных, но необходимых решений.

Таро Казановы, Восьмерка Мечей

Рыбы – Пятерка Жезлов

На одном из венецианских мостов – дуэль. Двое господ дерутся на шпагах. Из свидетелей здесь – только церковь, которая служит фоном для этой сцены. Карта обещает активный период, но вряд ли эта активность вам понравится. Возможен конфликт, выяснение отношений в семейном кругу, тет-а-тет. Поскольку мечи в системе Таро символизируют интеллект, скорее всего, речь пойдет о каком-то интеллектуальном споре, в котором никто не захочет уступать. Изображение церкви может намекать на то, что разногласия возникнут на идеологической или религиозной почве. Совет Таро: сбавьте обороты, признайте, что неправы, даже если убеждены в своей правоте на все 100%.

Таро Казановы, Пятерка Жезлов

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