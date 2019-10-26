Любовный гороскоп на 28 октября – 3 ноября: кто познает счастье

Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года по картам Таро Казановы обещает ожидание "урожая" Скорпионам, полную гармонию в семье Тельцам и плотские наслаждения Львам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Изображения нескольких карт не представлены в этой публикации из этических соображений.

Овен – Солнце

Эта карта считается одной из самых лучший в классическом Таро. В Таро Казановы она также несет очень позитивный смысл. Она символизирует не просто полную гармонию между партнерами, но тот случай, когда влюбленные видят друг в друге свое продолжение, когда считают своего любимого подарком Небес, когда не представляют жизни друг без друга. Все прекрасные истории любви, написанные когда-либо, отражены в этой карте. Она также может говорить о долгожданной встрече любящих сердец после долгой разлуки.

Таро Казановы, Солнце

Телец – Восьмерка Денариев

Теплый летний вечер в Венеции. В одном из палаццо уединилась пара, муж и жена. По выражению их лиц понятно, что отношения этих двоих также теплы. Они с нежностью смотрят друг на друга и ведут беседу, которая приятна обоим. Это полный, тотальный комфорт рядом с человеком, которого любишь. Это тот самый случай, когда понимаешь: для полного счастья не нужно больше ничего – лишь бы этот человек всегда был рядом. Еще одно значение карты – забота о партнере и приятное совместное времяпрепровождение.

Таро Казановы, 8 Денариев

Близнецы – Рыцарь Кубков

Мужчина, одетый во все черное, стоит посреди Венеции на белом коне. Несмотря на мрачноватый вид этой фигуры, эта карта чрезвычайно позитивна в прогнозе на отношения. Он держит в руках кубок с вином – символ большого чувства. Причем, держит он его так, как будто предлагает испить из него. На этой неделе Таро сулят вам хорошие новости в делах любви. Возможно романтическое знакомство со "своим" человеком или важный шаг, который сделает ваш нынешний партнер. Карта также говорит о том, что сам настрой недели будет довольно романтичным.

Таро Казановы, Рыцарь Кубков

Рак – Семерка Кубков

Девушка принимает ванну посреди венецианских апартаментов. Она полностью погрузилась в свои мысли, не заметив, что за ней подглядывает мужчина. Судя по выражению ее лица, она думает о чем-то хорошем, скорее всего – о недавней встрече с мужчиной, к которому она неравнодушна. Несмотря на нейтральный сюжет карты, отчасти она несет негативный аспект. Ведь она – об ожидании, о мечтах, а не о конкретных действиях. Таро предупреждают, что на этой неделе вы рискуете слишком глубоко погрузиться в размышления о любви, забыв о том, что предмет любви находится рядом, что он ждет вашего первого шага.

Таро Казановы, 7 Кубков

Лев – Королева Денариев

На этой карте изображена женщина в вульгарной позе. Присев на кресле посреди роскошных апартаментов, практически полностью обнаженная, она как будто приглашает заняться с ней любовью. Но несмотря на такой визуальный ряд, карта достаточно позитивна. Она говорит не только о желаниях плоти, которые действительно могут быть сильны на этой неделе, но и об умении наслаждаться жизнью как таковой, пробовать ее на вкус, пить глоток за глотком. Это символ торжества материальности, победы тела над душой. В прогнозе на отношения она говорит о том, что притяжение между партнерами будет основываться на сексуальном инстинкте, а не на родстве душ.

Дева – Тройка Мечей

Девушка, проснувшись и накинув на себя простыню, подошла к открытому окну. Она взглянула в окна дома напротив, где живет очень дорогой для нее человек. Но в окнах темно, и дверь закрыта. Она застыла в задумчивости, не зная, что предположить. Эта карта говорит о ситуации, когда в делах любовных решения принимает ум, а не сердце. И в этом состоит принципиальная ошибка. Подумайте: вы хотите быть правой или счастливой? Интеллект – плохой советчик, когда речь идет о столь тонкой материи, как чувства. Совет Таро: делайте, что велит сердце, а не ум.

Таро Казановы, 3 Мечей

Весы – Верховная Жрица

Это одна из самых мистических карт Таро. Женщину, изображенную на ней, иногда называют "Папессой", и в классическом Таро она изображается в папской тиаре. Несмотря на то, что здесь Жрица обнажена, карта несет ту же идею чистоты. В данном случае – чистоты чувства. Она символизирует совершенно уникальные любовные отношения, в которых полностью отсутствует эгоизм, пошлость и грубость, в которых страсть возносит влюбленных к Небесам, а не повергает в ад. Если на этой неделе вы встретите новую любовь, знайте: это нечто особенное, и обращаться с ней надо, как с хрупким сосудом. Если же вы состоите в отношениях, карта может обещать их выход на новый, высший уровень.

Таро Казановы, Верховная Жрица

Скорпион – Семерка Денариев

Глядя на эту карту, трудно представить, что ее главная тема – ожидание "урожая". На ней изображена любовная сцена. Казанова посвящает новую, совершенно неопытную возлюбленную, в искусство любви. Он прилагает для этого все усилия, и девушка действительно в восторге от того, что происходит. И все же мужчина здесь остается неудовлетворенным. Он терпеливо ждет, когда эта юная женщина "созреет" и "принесет плод" - когда она сможет на равных играть с ним в эту любовную игру, когда будет способна не только брать, но и отдавать. Прогноз Таро позитивен: вы дождетесь своего "урожая".

Таро Казановы, 7 Денариев

Стрелец – Шестерка Мечей

Раннее утро. Венеция в тумане. На первой одинокой гондоле парочка отправляется в путь. Они сидят, нежно прислонившись друг к другу, держась друг за друга, поддерживая друг друга. Эта карта – о пути к новым берегам, в полную неизвестность. Что стало причиной для таких перемен? Карта не дает ответа на этот вопрос. Но она говорит о том, что, несмотря на сомнения, на страх перед неизвестным, всё сложится очень хорошо. Речь может идти как о реальном переезде в новое место, так и о серьезной смене обстановки в переносном смысле. Но так или иначе, ваш любимый человек – тот, кто будет с вами до конца.

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Таро Казановы, 6 Мечей

Козерог – Король Денариев

Вам выпала замечательная денежная карта. Она символизирует мужчину, который крепко стоит на ногах, который точно знает, чего хочет от этой жизни, который знает цену материальным благам и умеет их добывать. Если такой мужчина – ваш партнер, вам не о чем беспокоиться. Он возьмет на себя все заботы о финансовой стороне вопроса и обеспечит достойные бытовые условия. Возможно, он не так романтичен, как хотелось бы, но в том, что он всегда готов поддержать и помочь, можно не сомневаться. В прогнозе на отношения карта может говорить о том, что на этой неделе материальные вопросы пары выйдут на первый план. И будут благополучно решены.

Таро Казановы, Король Денариев

Водолей – Шестерка Кубков

В классическом Таро это карта ностальгии и воспоминаний о прошлом, о детстве. Здесь воспоминания – тоже центральная тема. Погрузившись в мрачные мысли, Казанова видит картины прошлой счастливой любви. "Та единственная, желанная, неповторимая – где она сейчас? Как могло случиться, что я отпустил ее? Почему мы не вместе?" Карта указывает на неудовлетворенность нынешним состоянием личной жизни, а также призывает исправить положение – конечно, если для этого не потребуется ломать человеческие судьбы.

Таро Казановы, 6 Кубков

Рыбы – Четверка Жезлов

В жаркий летний день молодая красавица, гуляя по лесу, решила искупаться в ручье. Она сняла с себя почти всю одежду, расслабилась и не заметила, что в лесной чаще появилась фигура в темном плаще. Мужчина тайком наблюдает за ней. В классическом Таро смысл этой карты более очевиден: она говорит об активном и – главное – очень плодотворном и продуктивном взаимодействии небольшой группы людей. Речь может идти как о семье, так и о коллегах. Карта обещает активный период. Возможно, он немного утомит, но принесет замечательные плоды.

Таро Казановы, 4 Жезлов

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