Любовный гороскоп на 27 января – 2 февраля: кому грозит опасность

Любовный гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года по картам Таро Казановы обещает путешествие Тельцам, активные действия Весам и опасные связи Стрельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Казанова" авторства итальянского художника Люки Раймондо. Ряд карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – 4 Жезлов

Гармоничные отношения с окружением, в том числе со второй половинкой. Возможность расслабиться и отдохнуть. Частичная потеря бдительности. Совет: на этой неделе вы будете расположены к сглаживанию острых углов, к компромиссу и примирению, а также к решению всех вопросов в команде. В то же время следует обратить внимание на человека, который слишком часто попадается на глаза, "случайно" оказываясь там же, где и вы. Не исключено, что вы ему небезразличны. Если это взаимное чувство, сделайте первый шаг сами.

Таро Казановы, 4 Жезлов

Телец – 6 Мечей

Перемены, дорога, смена обстановки – в прямом или в переносном смысле. Необходимость что-то быстро менять. Иногда – бегство от неблагоприятных обстоятельств. Совет: в эти дни вам следует полностью полагаться на своего любимого человека. Даже когда весь мир будет против вас, он будет держать вас за руку, не давая упасть. Ни друзья, ни даже родные не окажут вам такой поддержки, как он. Если же проблем на горизонте нет, насладитесь общением с тем, для кого вы дороже всех на свете.

Таро Казановы, 6 Мечей

Близнецы – 6 Жезлов

Завязавшийся быстро роман, отношения в формате "охотник – добыча", победа на любовном фронте, успех в любви. Совет: на этой неделе вы можете получить "приз", которого давно ждали – любимый человек ответит взаимностью, вы будете чувствовать себя на седьмом небе. Но не забывайте, что отношения требуют постоянной заботы. Цените того, кто выбрал вас из тысяч других, проявляйте уважение, высказывайте благодарность и храните этот особый дар.

Таро Казановы, 6 Жезлов

Рак – Королева Жезлов

Внутренняя борьба, желание нового сексуального опыта и одновременно попытка спрятаться за маской, не посвящать партнера в свои истинные чувства. Совет: возможно, на этой неделе вам предстоит сделать выбор: "я хочу быть счастливым (счастливой) или правым (правой)?" Моральные устои, догмы, шаблоны поведения, к которым вы привыкли, могут оказаться совершенно бесполезными перед лицом новых отношений. Не бойтесь ломать стереотипы, в том числе стереотипы своего собственного поведения в "романтических" ситуациях.

Таро Казановы, Королева Жезлов

Лев – 10 Жезлов

Необходимость быстро принимать решения без "помощи зала", стремление переделать все дела сразу, перенапряжение, стресс. Совет: в эти дни вам может показаться, что на вас навалилось слишком много заданий, с которыми способны справиться только вы сами. Это будет здорово напрягать и может спровоцировать нервный срыв. И все же не забывайте, что рядом есть любящий человек, который всегда готов прийти на помощь и поддержать. Просто попросите его об этом, и гора проблем сразу же уменьшится.

Таро Казановы, 10 Жезлов

Дева – 2 Жезлов

Выбор между двумя практически равноценными вариантами, колебания, неуверенность, сомнения. Активные действия одного из партнеров и практически бездействие другого. Совет: эта карта может указывать на первый сексуальный опыт и отношения по типу "ученик – учитель". Не исключено, что возникнет ситуация, когда нужно будет дать четкий ответ на вопрос: "я иду дальше или останавливаюсь". Поскольку Жезлы – масть действия, Таро советуют занять активную позицию.

Весы – Король Жезлов

Активные действия опытного партнера или активность как таковая. Успешное решение всех насущных проблем, которые стоят перед парой – как в материальном, так и в романтическом плане. Совет: если рядом с вами зрелый мужчина, который умеет зарабатывать, умеет разумно тратить и знает, как поддержать свою вторую половинку, просто не мешайте ему проявлять свои лучшие качества. Забудьте о том, что женщина должна быть сильной. Это не тот случай. Слабость – ваш главный козырь.

Таро Казановы, Король Жезлов

Скорпион – Рыцарь Кубков

Романтические отношения в самом лучшем смысле этого слова. Партнер, способный на огромное чувство, готовый отдать любимой женщине всё, включая свою недвижимость и сердце. Совет: на этой неделе могут завязаться новые отношения с человеком, предназначенным вам судьбой. Или уже существующие отношения могут получить новое дыхание. Постарайтесь не анализировать ситуацию, не взвешивать все "за" и "против". Просто будьте с тем и там, где царит покой сердца, где комфортно даже молчать и просто дышать. В унисон.

Таро Казановы, Рыцарь Кубков

Стрелец – 5 Мечей

Бурный роман, который имеет непредсказуемые последствия. Скрытая ложь, подвох, лицемерие или обман. Возможно, попытка одного из партнеров использовать другого. Совет: эту карту можно назвать "Опасные связи". С одной стороны, здесь может быть огромное притяжение на уровне тел, но с другой, истинные намерения партнера могут оказаться недостойными. Таро советуют по возможности поинтересоваться "бэкграундом" своего нового кавалера и не давать ему денег в долг. Просто на всякий случай.

Таро Казановы, 5 Мечей

Козерог – Императрица

Взрыв чувственности, колоссальное притяжение партнеров. Желание, которое должно быть удовлетворено любой ценой, даже ценой измены. Совет: в эти дни ваш партнер может забыть слова "верность", "мораль", "приличия" и так далее. Удовольствие – превыше всего. С одной стороны, это хорошо, потому что ваша интимная жизнь со второй половинкой может существенно активизироваться. С другой, это несет ряд опасностей. Постарайтесь держать ситуацию под контролем.

Водолей – 3 Кубков

Классический любовный треугольник или желание поучаствовать в подобном эксперименте. Гармоничное взаимодействие компании из трех человек. Приятное времяпрепровождение и отношения без обязательств. Совет: на этой неделе вам захочется немного отдохнуть, в том числе от рамок, в которые нас загоняет общественная мораль. Таро советуют в делах любви ориентироваться не столько на мнение окружающих, на догмы и предрассудки, сколько на то, чего желают ваше тело и душа.

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Таро Казановы, 3 Кубков

Рыбы – 5 Денариев

Союз, в котором имеется острый недостаток энергии – материальной или духовной. Стремление одного из партнеров "закрыть глаза" и бездействовать в ситуации, когда действовать необходимо. Совет: вам с партнером может остро чего-то недоставать – то ли денег, то ли чувства. Если вы просто позволили себе потратить чуть больше, чем могли, не беспокойтесь – скоро баланс восстановиться. Если "разбалансировка" произошла на уровне взаимопонимания, постарайтесь принять любимого человека таким, каков он есть, со всеми "плюсами" и "минусами".

Таро Казановы, 5 Денариев

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